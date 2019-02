Au inceput cursurile primei scoli de SEO din Romania - JediSEO School

Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a declararii epidemiei de gripa in Romania, anunț facut miercuri dimineața de ministrul Sanatații, Sorina Pintea, nicio școala din județul Teleorman nu-și suspenda cursurile, potrivit celor declarate de puratorul de cuvant al ISJ Teleorman, Estera Ligia Stancu. In schimb, in cele doua zile…

- Epidemie de gripa in Romania. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a decretat, ofocial, epidemie de gripa in ianuarie 2019. Mai mult decat atat, și luna februarie va fi una complicata. Mai multe școli și gradinițe și-au suspendar cursurile joi și vineri.

- Cursurile din 59 de unitati scolare din judetele Maramures, Cluj si Harghita vor fi suspendate, vineri, din cauza vremii nefavorabile, orele urmand sa fie recuperate, anunta Ministerul Educatiei Nationale.

- In 49 de unitați de invațamant din județele Cluj și Maramureș vor fi suspendate cursurile, din cauza vremii nefaorabile, anunța Ministerul Educației. Potrivit sursei citate, este vorba despre 49 de unitați de invațamant - 47 din județul Maramureș și 2 din județul Cluj - unde cursurile vor fi suspendate…

- Populatia trebuie sa inteleaga faptul ca poate cere statului scoli, spitale civilizate si autostrazi doar daca isi plateste taxele si impozitele, iar autoritatile trebuie sa colaboreze pentru educarea cetatenilor, a sustinut, miercuri, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu,…

- Studenții Academiei de Excelența Opera vor urca pentru prima data pe scena Operei Naționale din Timișoara in 6 decembrie, de la ora 19. Prestația celor 20 de cursanti va avea la baza un fragment din Voievodinele, fiicele lui Dracula, primul Music Hall romanesc lansat și el in premiera naționala. ”Tinerii…