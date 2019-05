Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii cu drept de vot din Uniunea Europeana aleg, in perioada 23-26 mai, viitorul Parlament European, primul pas dintr-un proces care va schimba conducerea principalelor institutii ale UE in cursul acestui an, transmite Reuters. Primii dintre cei 427 de milioane de alegatori europeni…

- Marea Britanie își va alege joi reprezentanții care vor face parte din viitorul Parlament European, deși inițial alegerile nu ar fi trebuit sa aiba loc întrucât retragerea oficiala din Uniunea Europeana în urma referendumului din 2016 era stabilita pentru data de 29 martie 2019,…

- Aproape 19 milioane de alegatori sunt așteptați duminica la urne pentru a decide soarta referendumului pe justiție și pentru a-i alege pe reprezentanții Romaniei in Parlamentul European. Cetațenii pot vota oriunde se afla in momentul scrutinului.

- Liviu Tit Brailoiu este senator PSD de Constanta si candideaza pentru un mandat de eurodeputat la alegerile europarlamentare din 26 mai. In cadrul unui interviu acordat cotidianului ZIUA de Constanta, parlamentarul a vorbit despre importanta participarii la vot a romanilor la scrutinul din 26 mai, dar…

- Alegerile europarlamentare din acest an an sunt cele mai importante de cand Romania a intrat in Uniunea Europeana, a declarat luni, la Deva, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, el adaugand ca se doreste o mobilizare foarte buna a comunitatii maghiare la vot si sustinerea candidatilor Uniunii.…

- Rata de participare la alegerile pentru Parlamentul European a scazut gradual inca de la primul vot pan-european de acum patru decenii. Paradoxal, scaderea poate fi oprita doar printr-o provocare mai mare venita din partea partidelor eurosceptice, informeaza dpa. Milioane de alegatori…

- Un barometru publicat de Europa FM arata ca PSD se clatina din temelii la apropiatele alegeri europarlamentare. In perioada 23-26 mai, cetatenii din statele membre UE vor alege, prin vot direct, noul Parlament European. Alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European se vor desfasura pe…

- Asigurarea unei prezente puternice a Ungariei in viitorul Parlament European (PE) este un obiectiv-cheie pentru alegerile din luna mai, au afirmat joi la Budapesta premierul Viktor Orban si presedintele UDMR, Kelemen Hunor, relateaza MTI, potrivit agerpres.ro.Citește și: Inregistrare BOMBA…