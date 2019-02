Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Australia, care timp de mai mulți ani s-a confruntat cu eczeme dureroase și care ii produceau mancarimi, a dezvaluit cum a reușit sa se vindece, folosind doar suc de țelina. Renee Mowatt, de 26 de ani din Gisbone, Victoria, a afirmat ca eczemele au inceput sa apara cand era foarte mica,…

- Ploile musonice au provocat inundatii severe in nord-estul Australiei. Mii de oameni au fost evacuati dupa ce casele lor au ajuns sub ape. Cea mai grava situatie este in statului Queensland, unde drumurile si curtile locuitorilor s-au transformat intr-un adevarat lac.

- Tragedia s-a produs in cursul zilei de vineri, pe strada Viilor, se pare din cauza gazelor emanate de centrala. Victimele sunt mama și fiica ... The post Tragedie fara margini in familia unui polițist. Mama și sora sa, gasite fara suflare in propria lor locuința appeared first on Renasterea banateana…

- Sute de vanatori si gonaci au iesit sa prinda iepuri salbatici, pe un camp de langa Arad! Asta dupa ce animalele s-au inmultit excesiv in ultimii ani, spre disperarea agricultorilor. Asistati de colegii din Ungaria, vanatorii au intins plase si au reusit sa prinda 200 de exemplare. Iepurii vor fi relocati…

- Un barbat de 61 de ani din comuna Balanești și-a pierdut viața in aceasta seara dupa ce casa in care locuia a fost cuprinsa de flacari. La fata locului s-au deplasat doua echipaje cu doua autospeciale de stins incendii cu apa și spuma din cadrul Detașamentului de Pompieri Tg Jiu și un echipaj SAJ Gorj.…

- Cancerul poate fi depistat in 10 minute si in faza incipienta. E descoperirea oamenilor de stiinta de la Universitatea din Queensland, Australia, conforme digi24.roEste vorba de un test simplu si deloc costisitor. Cercetatorii observat ca, in contact cu apa, celulele canceroase formeaza o…