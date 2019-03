Au furat sub pretextul că "dau de pomană". Un nou tip de înșelătorie Doua femei din judetul Prahova sunt cercetate de politisti dupa ce au intrat in casa unei batrane de 81 de ani, din municipiul Brad, sub pretextul ca vor sa-i ofere "de pomana", iar intr-un moment de neatentie al victimei i-au furat dintr-un dulap economiile in suma de 23.000 de lei, a informat vineri Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Hunedoara. Batrana le-a relatat politistilor ca le-a permis femeilor accesul in locuinta sa, dupa ce acestea i-au oferit o bancnota de 200 de lei, la care au cerut insa un rest de 100 de lei. In plus, cele doua suspecte i-au adus victimei un platou… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Decizia in PSD este sa așteptam sa treaca alegerile pentru Parlamentul European. Personal cred ca PSD-ul va avea un candidat. Nu a mai caștigat de mult alegerile prezidențiale așa incat nu imi imaginez ca nu va avea un candidat propriu”, a declarat Ecaterina Andronescu, in direct la Romania TV. …

- In data de 19.03.2017, Politia Municipiului Brad a fost sesizata de o femeie in varsta de 81 de ani, din municipiul Brad, cu privire la faptul ca i-au fost sustrasi din locuința 23.000 de lei. Politistii, in urma cercetarilor, au stabilit ca persoana vatamata a permis accesul in locuința a…

- O femeie de 72 de ani, din Deva, județul Hunedoara, s-a prezentat, joi, la sucursala unei banci din oraș pentru a transfera suma de aproape 10.000 de euro in contul unei persoane. Aceasta ii spusese, la telefon, ca fiul si nora sa ar fi suferit un accident de circulatie, potrivit Inspectoratului de…

- Un sofer in varsta de 72 de ani a fost ranit dupa ce a pierdut joi controlul directiei masinii pe care o conducea, pe DJ 226, si s-a rasturnat in afara carosabilului, autoturismul ajungand in apele lacului Corbu, la mal, a informat Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Constanta, scrie Agerpres.…

- Aproape 80 de candidati pe un loc, aceasta este concurenta pentru posturile scoase la concurs de Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Maramures. Este prima oara cand se cunoaste o asemenea batalie pentru un loc la IPJ.

- IPJ Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor functii de ofiter specialist vacante cu recrutare din sursa interna externa: 4 functii de ofiter speclialist la Serviciul Criminalistic, 3 functii de ofiter specialist la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, o functie de…

- In lumina evenimentelor din ultimele zile, in care un tanar din Mediaș a fost ucis de un recidivist, eliberat pe baza recursului compensatoriu, au fost reluate discuțiile despre patrulele de poliție. Numarul patrulelor formate exclusiv din polițiști a crescut la nivelul județului. In ultimii doi…

- Ninge in zona de nord a judetului Prahova, iar pe un tronson vizibilitatea este redusa din cauza cetii, insa nu sunt mari probleme de trafic la aceasta ora, a anuntat Inspectoratul de Politie, care a transmis o situatie ampla cu privire la starea drumurilor nationale care traverseaza judetul. Astfel,…