Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai putin de 40 de kilograme de nisip au fost descoperite in portbagajul masinii lor. Cuplul ambalase nisipul in 14 sticle pe care le-a ascuns printre alte obiecte. Au fost descoperiti in momentul in care voiau sa urce intr-un feribot catre Franta. Cei doi au spus ca voiau sa ia acasa nisipul, drept…

- Un cuplu din Franța a fost in concediu in Sardinia. Cei doi soți s-au gandit sa-și ia „suvenir” de pe plaja Chia nu mai puțin de 40 de kilograme din celebrul nisip alb din zona. Ei erau aproape sa se imbarce cu SUV-ul lor pe un feribot de la Porto Torres cu destinația Toulon cand, la un control al autoritaților…

- Un cuplu din Franța risca șase ani de închisoare, dupa ce a fost prins transportând 40 de kilograme de nisip, pe care le luase de pe o populara plaja din Sardinia. Citește mai mult pe stirileprotv.ro

- A furat un automobil, iar acum risca 3 ani de inchisoare. Este vorba despre un tanar de 19 ani, din Ialoveni, care a rapit un automobil de model Nissa, pentru a da o tura prin Capitala, iar la scurt timp l-a accidentat.In cadrul audierilor, faptasul si-a recunoscut vinovatia.

- Creierul operatiunii de clonare a cardurilor a sute de ieseni a fost basarabeanul Nicolai Scurtu, care, la finele saptamanii trecute, a fost condamnat definitiv la 3 ani si 10 luni de inchisoare. Complicele sau, Vladimir Nistor, a scapat cu o pedeapsa de 6 luni de inchisoare cu suspendare. Potrivit…

- Aquinas Kasbar, de 19 ani, a recunoscut in fata unui judecator local ca a intrat prin efractie la gradina zoologica din Santa Ana, din apropiere de Los Angeles, intr-o noapte, in iulie 2018, pentru a-l fura pe Isaac, un lemurian in varsta de 32 de ani.Potrivit documentelor legale, tanarul…

- Un proiect de lege susținut de 77 de parlamentari, majoritari PSD-ALDE, i-ar putea obliga pe copii sa iși intrețina parinții, au scris joi jurnaliștii Libertatea.ro. Parlamentarii iși motiveaza proiectul spunand ca, oricum, copiii trebuie sa iși iubeasca parinții și ca, in prezent, sunt prea mulți batrani…

- Ucigașul buzoiencei Liviei Bunea și a fiicei sale de numI 8 ani, fostul capitan de armata cipriot Nicos Metaxas, a pledat vinovat, luni, la acuzatia de ucidere a cinci femei si doua fete, toate cu cetatenie straina, in ceea ce reprezinta cele mai grave crime in serie comise in Cipru pe timp de pace,…