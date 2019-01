Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Republicii Irlanda, Leo Varadkar, a afirmat ca s-ar putea sa fie necesara o revenire a soldatilor la granita cu provincia britanica Irlanda de Nord, daca Brexitul va decurge prost, potrivit televiziunii Bloomberg, relateaza agentia Reuters. In cazul celui mai prost scenariu, o granita dura…

- Cateva sute de politisti irlandezi ar putea fi desfasurati la frontiera cu Irlanda de Nord daca Regatul Unit paraseste Uniunea Europeana fara sa fi ajuns la un acord pana la sfarsitul lunii martie, informeaza joi cotidianul Irish Independent, citat de Reuters, transmite AGERPRES . Problema frontierei…

- Cateva sute de politisti irlandezi ar putea fi desfasurati la frontiera cu Irlanda de Nord daca Regatul Unit paraseste Uniunea Europeana fara sa fi ajuns la un acord pana la sfarsitul lunii martie, informeaza joi cotidianul Irish Independent, citat de Reuters, potrivit Agerpres. Problema frontierei…

- Premierul britanic, Theresa May, a susținut un discurs in Camera Comunelor și a anunțat amanarea votului pentru acordul privind Brexitul, invocand situația din Irlanda de Nord și spunand ca este nevoie sa se gaseasca o soluție pentru aceasta zona. Ea a declarat ca, dupa trei zile de dezbatere privind…

- Raportul survine cu doua zile inainte ca parlamentarii britanici sa se exprime prin vot asupra acordului privind Brexit-ul. In conditiile unei revolte din partea unui mare numar de parlamentari din formatiunea sa, Partidul Conservator, pare putin probabil ca Theresa May sa castige votul. ''Aceasta…

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May. "Nu…

- Brexit-ul a subminat Acordul din Vinerea Mare, care a pus capat unei perioade de 30 de ani de violenta in Irlanda de Nord, a afirmat sambata premierul irlandez Leo Varadkar, transmite Reuters. ''Brexit-ul a subminat Acordul din Vinerea Mare si afecteaza relatia dintre Marea Britanie…

- Negociatorii britanici si europeni au ajuns la un acord asupra tuturor aspectelor unui viitor parteneriat in domeniul serviciilor financiare, precum si al schimbului de date, relateaza ziarul britanic, citand surse guvernamentale. Acordul privind serviciile financiare le-ar asigura companiilor britanice…