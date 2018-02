Stiri pe aceeasi tema

- Obținerea permisului de conducere se dovedește a fi o misiune greu de indeplinit pentru cei care doresc sa devina șoferi. O analiza a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Ialomița (SPCRPCIV) arata ca, in anul 2017, mai bine de jumatate dintre candidații…

- Cazierul contravențional privind lipsa interdicțiilor asupra dreptului de a conduce nu mai trebuie prezentat la obținerea carnetului de șofer, aceasta este decizia luata de Cabinetul de Miniștri la inițiativa Ministerului Economiei și Infrastructurii și a Agenției Servicii Publice.

- Cei care dorest sa-și obțina permisul de conducere vor fi scutiți de obligativitatea prezentarii unui șir de acte. Este vorba despre documentul ce confirma modificarea datelor personale, cazierul contravențional privind lipsa interdicțiilor asupra dreptului de a conduce și copia actului de identitate.

- Doi soti din Balti l-au denuntat la CNA pe un barbat la ale carui servicii au apelat pentru a obtine permis de conducere, relateaza Noi.md. Acesta ar fi sustinut ca are influenta asupra unor angajati ai Secției de Inmatriculare a Transportului și Calificare a Conducatorilor Auto din municipiul Balți…

- Siguranța in traficul rutier este una din prioritatile Partidului Democrat din Moldova. Astfel, in cadrul unui briefing de presa, purtatorul de cuvant al PDM, Vitalie Gamurari a menționat faptul ca Executivul a prezentat modificarile care trebuie facute pentru ca permisele de

- Ieri, politistii au intervenit la aproape 2.300 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au aplicat peste 6.800 de sanctiuni contraventionale, au constatat peste 750 de infractiuni, iar pentru neregulile constatate in trafic au retinut 465 de permise de conducere.Potrivit Politiei Romane, la data…

- Numarul autoturismelor second hand inmatriculate in Romania, in prima luna din 2018, a fost de 39.261 de unitati, de peste patru ori mai mare decat in perioada similara din 2017, cand erau inregistrate doar 7.708 de unitati, reiese din statistica Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare…

- Politistii din cadrul Sectiei 3 Rurala Mangalia au depistat un tanar, in varsta de 20 de ani, care a condus un autoturism cu numerele de inmatriculare false, in pe raza localitatii 23 August, din municipiu, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, politistii…

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor a emis in 2017 peste 25.400 permise de conducere, se arata in Raportul de activitate al Institutiei Prefectului – Judetului Maramures. Mai jos, cateva statistici cu privire la activitatea Serviciului de Permise. Activitatea…

- Permisul de conducere se obtine tot mai greu. De exemplu, la Constanta, 65 de candidati dau zilnic proba practica, insa foarte putini reusesc sa treaca. Scolile de sofei propun ca proba practica a examenului pentru obtinerea permisului sa se desfasoare in prezenta unor ingineri acreditati, fara ca politistii…

- Conform Raportului Instituției Prefectului Timiș, pe anul 2017, la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Timiș au fost examinate, la proba teoretica, 25.664 persoane. Dintre aceste persoane examinate pe parcursul anului 2017, 13.113 au fost declarate…

- Permisul de conducere se obtine tot mai greu. De exemplu, la Constanta, 65 de candidati dau zilnic proba practica, insa foarte putini reusesc sa treaca. Scolile de sofei propun ca proba practica a examenului pentru obtinerea permisului sa se desfasoare in prezenta unor ingineri acreditati, fara ca politistii…

- Cei care pica proba practica pentru obtinerea permisului sunt nevoiti sp astepte trei luni pentru a sustine din nou "orasul". Politistii sunt acuzati ca au ridicat foarte mult stacheta, astfel ca procentul de promovabilitate este dezastruos, adica unul din doi candidati pica examenul. Din acest motiv,…

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Hunedoara anunța ca pentru recuperarea intarzierilor și soluționarea numarului mare de solicitari se suplimenteaza numarul examinarilor la proba de traseu dupa cum urmeaza: Vineri, 09 februarie 2018 se suplimenteaza…

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate…

- Joi, 1 februarie 2018, la sediul Instituției Prefectului – Județul Alba, s-a desfașurat ședința Comisiei de Siguranța Rutiera a județului Alba, prezidata de subprefectul Monica Popescu, formata din reprezentanți ai Serviciului public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor…

- Pe 31 ianuarie, in intervalul orar 12,00 – 20,00, politistii rutieri si de ordine publica au desfasurat o actiune in sistem integrat, pe raza municipiului Galati, pentru prevenirea accidentelor rutiere provocate de indisciplina pietonilor, principala cauza generatoare de accidente in 2017.

- Ordinul nr. 456, din 6 noiembrie 2017, al prefectului de Suceava, Mirela Adomnicai, referitor la sustinerea probei practice a examenului pentru obtinerea permisului auto doar in municipiul Suceava, iși produce efectele de la 1 februarie a.c.. Ordinul a intrat in vigoare de la 1 ianuarie a.c., dar ...

- Deși amenda pentru condusul mașinii în stare de ebrietate, a crescut substanțial, impactul asupra acestui fenomen nu este cel așteptat. Potrivit datelor oficiale, în ultima perioada au loc tot mai multe accidente, iar 3 331 conducatori auto au fost privați de dreptul de a conduce pentru…

- Comisarul-șef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (SPCRPCIV) Dolj, Maria Vasile, a vorbit, intr-un interviu acordat GdS, despre cum a aratat situatia din cadrul institutiei pe care o conduce, in contextul „exploziei“ de inmatriculari ...

- O actiune de amploare desfasurata de politistii Sectiei de Politie Rurala Marginea a dus la identificarea catorva infractiuni si aplicarea mai multor contraventii pentru incalcarea legislatiei rutiere sau de circulatie a marfurilor. In cele trei zile de controale desfasurate in perioada 19-21 ...

- Prin programul Permis pentru viitor se ofera acoperirea costurilor obținerii permisului de conducere de toate categoriile (școala de șoferi și cheltuieli adiacente) pentru tineri din mediile defavorizate, pentru care existența permisului este un avantaj sau o condiție in ocuparea unui loc de munca.…

- Romanii au continuat sa cumpere si sa inmatriculeze masini exclusiviste si in 2017, atat noi cat si second hand, numarul unitatilor auto de acest fel situandu-se la 1.943, dintre care cele mai multe din gama Jaguar, respectiv 919 exemplare, reiese din datele Directiei Regim Permise de Conducere si…

- Incepand cu data de 22 ianuarie 2018, la Serviciul Public Regim Permise de Conducere și Inmatriculari Vehicule Bacau vor fi suplimentate locurile disponibile pentru proba practica, in toate centrele de examinare (Bacau, Onești, Moinești), in vederea... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- O analiza realizata de portalul Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) arata ca tranzactiile cu masini second hand inregistrate in Romania au ajuns, anul trecut, 1,1 milioane de unitati. Tranzacțiile cu mașini noi au depașit…

- Cel puțin patru luni. Aceasta este perioada de așteptare a unui candidat care vrea sa obțina permisul auto, intre susținerea probei teoretice și a celei practice ! Situația este cunoscuta și la nivelul Instituției Prefectului – care are in subordine Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere…

- Tranzactiile cu masinile noi si rulate au atins un record istoric in 2017, cele noi depasind 100.000 de unitati, iar cele rulate 1,1 milioane de unitati, potrivit unei analize realizate de Autovit.ro pe baza datelor oferite de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).…

- Urmare cresterii semnificative a numarului de masini inmatriculate in judetul Prahova precum si a numarului de persoane ce doresc sa sustina examene pentru obtinerea permisului auto, perioada de asteptare intre probele teoretica si practica a cunoscut o crestere semnificativa, ajungand ca la data de…

- Avand in vedere numarul foarte mare de persoane care doresc sa obțina permisul auto, precum și faptul ca in cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare Vehicule exista un deficit de personal, s-a ajuns in situația ca perioada de așteptare intre proba teoretica și…

- Tineri din mediile defavorizate pot depune proiecte pana in 27 ianuarie 2018 pentru programului “Permis pentru viitor”. Prin programul “Permis pentru viitor” se ofera acoperirea costurilor obținerii permisului de conducere de toate categoriile (școala de șoferi și cheltuieli adiacente) pentru ...

- Siguranta traficului rutier din Alba Iulia, in atentia politistilor. La sfarșitul saptamanii trecute politistii au aplicat 145 de amenzi si au retinut 4 permise de conducere in cadrul unei actiuni cu efective suplimentare. La data de 12 ianuarie a.c., politistii Serviciului Rutier Alba, cu sprijinul…

- Tineri din mediile defavorizate pot depune proiecte pana in 27 ianuarie 2018 Prin programul Permis pentru viitor se ofera acoperirea costurilor obținerii permisului de conducere de toate categoriile (școala de șoferi și cheltuieli adiacente) pentru tineri din mediile defavorizate, pentru care existența…

- Romanii au inmatriculat peste jumatate de milion de mașini second-hand, in 2017, mai mult cu 75% fața de anul anterior, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), citate de Agerpres. Totodată, aproximativ 106.000 de autoturisme noi au fost înmatriculate…

- Direcția Generala Anticorupție a fost sesizata de un ofițer din cadrul Serviciului Public de Permise Harghita ca doua persoane au incercat mituirea sa. Ofițerului i s-au oferit 10.000 de forinți pentru a efectua o programare pentru susținerea probei practice. Doua persoane din județul Harghita sunt…

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Hunedoara anunța ca pentru recuperarea intarzierilor și soluționarea numarului mare de solicitari, sambata, 13 ianuarie 2018, se va organiza o comisie de examinare pentru proba de traseu pentru obținerea permisului…

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Hunedoara anunța ca pentru recuperarea intarzierilor și soluționarea numarului mare de solicitari, sambata, 13 ianuarie 2018, se va organiza o comisie de examinare pentru proba de traseu pentru obținerea permisului…

- Persoanele diagnosticate cu boli cardiovasculare sau diabet zaharat vor putea obține permisul de conducere dupa noi reguli. Ordinul nr. 1530/2017 pentru modificarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, aprobate prin Ordinul ministrului sanatații…

- SCANDAL IMENS in Baia Mare. POLITIST BATUT de elevul examinat. Ultraj asupra unui polițist dupa examinare practica pentru obținerea dreptului de a conduce vehicule In data de 3 ianuarie a.c., cetațeanul B.V.S., domiciliat in Baia Mare, s-a prezentat la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere…

- Incepand de la 1 ianuarie, persoanele care sufera de afectiuni cardiace sau de diabet vor putea obtine mai greu eliberara si reinnoirea permisului de conducere, reiese dintr-un ordin de ministru, la cererea unei directive europene din anul 2016, potrivit Ministerului Sanatatii (MS). „O directiva europeana…

- Tinerii din mediile defavorizate din județul Vrancea se pot inscrie intr-un program prin care se acorda finanțare pentru plata costurilor obținerii permisului de conducere. Proiectul face parte din programul „Permis pentru viitor“ și se adreseaza tinerilor cu varste cuprinse intre 17 și 25 de ani, care…

- Cresterea economica, avansul consumului si profiturile tot mai mari au determinat mai multi romani sa investeasca in achizitia unor automobile exclusiviste. Din acest motiv, Rolls-Royce a vandut in acest an in Romania trei automobile – doua limuzine Ghost si un coupe Wraith, cel mai ridicat volum…

- Veste importanta pentru șoferi! Se schimba condițiile de obținere a permisului auto! Proiectul prevede o lista cu zeci de afectiuni medicale care i-ar putea impiedica pe soferi sa mai urce la volan, iar actul actul administrativ este acum in dezbatere publica.

- Cu toate eforturile Instituției Prefectului județului Bacau și implicit a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor, nu a fost decongestionata situația aglomerarilor existente la examenul auto. Chiar daca s-au mai adaugat zile in plus pentru susținerea probei…

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Dolj (SPCRPCIV) a fost luat cu asalt, anul acesta, de doljenii care si-au cumparat masini si au vrut sa profite de eliminarea taxei de timbru. Zeci de mii de ...

- In aceasta perioada, programul de lucru la Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor se desfașoara … normal. Excepție fac zilele de 25, 26 decembrie 2017, respectiv, 1 și 2 ianuarie 2018, fiind vorba de zilele libere legale. Lista programarilor dusa chiar la…

- Vesti proaste pentru cei care isi doresc sa obtina permisul de conducere! Examenul se complica! O noua proba va fi introdusa in curand! VEZI despre ce este vorba: Vesti proaste pentru cei care isi doresc sa obtina permisul de conducere! In curand, examenul va contine o noua proba, respectiv cea de prim…

- Circa 99.000 de autoturisme noi au fost inmatriculate in primele 11 luni ale anului in Romania, in crestere cu 14,64% fata de aceeasi perioada din 2016, in timp ce numarul inregistrarilor de masini second hand a ajuns la 474.487 de unitati, echivalentul unui salt de peste 71% raportat la intervalul…

- Circa 99.000 de autoturisme noi au fost inmatriculate in primele 11 luni ale anului in Romania, in crestere cu 14,64% fata de aceeasi perioada din 2016, in timp ce numarul inregistrarilor de masini second hand a ajuns la 474.487 de unitati, echivalentul unui salt de peste 71% raportat la intervalul…

- Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Hunedoara anunța ca pentru recuperarea intarzierilor și soluționarea numarului mare de solicitari, sambata, 16.12.2017, se va organiza o comisie de examinare pentru proba de traseu pentru obținerea permisului auto.…

- Deputatului PSD de Buzau, Sebastian Radu, a inceput sa primeasca pe adresa de email, mesaje de susținere a unei posibile inițiative legate de necesitatea inaspririi condițiilor de obținere a permisului auto. Sebastian Radu a declarat in cadrul unei emisiuni tv ca, examenul pentru obținerea permisului…