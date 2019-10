Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment bizar la Teatrul Bulandra, joi seara. Oana Pellea a fost martora unei intamplari „magice și miraculoase”, pe care o pune in seama regreatului Alexandru Darie, regizorul rapus de ciroza la numai 60 de ani.

- FCSB a anunțat, duminica, punerea in vanzare a biletelor pentru meciul cu Dinamo, din etapa a 12-a a Ligii 1, care va avea loc sambata, 5 octombrie, relateaza mediafax.Cel mai ieftin tichet la derby costa 15 lei, la peluze, in timp ce un bilet la VIP 1 valoreaza 100 de lei. Tichetele sunt…

- Biletele pentru spectacolele celei de-a 29-a editii a Festivalului National de Teatru, care are loc in perioada 18 - 27 octombrie, vor fi puse in vanzare vineri, la ora 12.00, potrivit unui comunicat.Biletele vor fi disponibile online, pe https://www.mystage.ro/fnt, și la casa de bilete centralizata…

- "In acest interval vor avea loc, zilnic, slujbe religioase pe care le vom anunta ulterior. Slujba de inmormantare va avea loc duminica, 22 septembrie, la ora 13,00, la Cimitirul Bellu", se arata intr-un comunicat transmis miercuri seara de institutia de cultura, scrie agerpres.ro. "Azi la…

- Ioana Macaria se numara printre actorii care au avut privilegiul de a lucra cu regretatul Ducu Darie. Spectacolul “Coriolanus”, care a avut premiera anul trecut, in octombrie, la Teatrul Bulandra, ramane ultimul pe care și-a pus amprenta marele regizor. Ciroza l-a doborat pe 18 septembrie pe Alexandru…

- Cu profund regret, Teatrul Bulandra anunta disparitia prematura a directorului sau, regizorul Alexandru Darie. Suntem cu totii alaturi de familia indurerata. Odihneste-te in pace, Ducu!, este mesajul colegilor din institutia pe care a condus-o din 2002.

- Steaua București, marea favorita la promovare din Liga 4 București, a informat azi prin intermediul unui comunicat ca incepand de marți va pune la vanzare abonamentele pentru noul sezon. Potrivit comunicatului, acestea pot fi achiziționate de la casa de bilete a bazinului de polo de langa Terenul 5…

- Pentru jocul care se va disputa pe Arena Nationala (ora 21.45), preturile unui bilet variaza intre 35 lei, la peluza, si 120 lei la tribuna, zona central. Tichetele sunt disponibile exclusiv online, pe site-urile bilete.frf.ro si bilete.ro.