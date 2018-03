Stiri pe aceeasi tema

- O firma infiintata abia in anul 2016, cu doar un an de activitate, pregateste ditamai cartierul rezidential in Viisoara. Acesta este compus din nu mai putin de 24 de case exclusiviste. Desi firma este noua, personajele din spatele sau sunt cunoscute si…controversate. Unul dintre cele mai grandioase…

- Una dintre firmele aflate sub umbrela lui Sebastian Ghita, Hidrocanal Bistrita, a intrat in insolventa ca urmare a cererilor venite din partea firmei dejene Samus Tec, a omului de afaceri Ioan Tecar, si a unei companii germane, VON ROLL BHU UMWELTTECHNIK GMBH, cu care Hidrocanal castigase in Bistrita…

- In mai putin de un an, Primaria Bistrita condusa de Ovidiu Cretu a reusit performanta sa cheluiasca aproape 100.000 de euro pe statii de autobuz. Este vorba despre 20 de bucati, care ar trebui sa aiba afisaj electronic care sa le spuna calatorilor ce rute includ statia respectiva si cand soseste urmatorul…

- In acest weekend, la Sala Polivalenta, va avea loc ediția a 9-a a Memorialului „Ioan Coroban”, transmite Asociația Județeana de Handbal intr-un comunicat. Ediția a 9-a a intrecerii de handbal mixt va avea loc in 10 si 11 martie la Sala Polivalenta.Memorialul „Ioan Coroban” la handbal mixt se organizeaza…

- Dan Paul, presedintele Asociatiei Brokerilor din Romania, este de parere ca pasii prin care fabrica de caramida a ajuns in proprietatea BCR, a reprezentantilor CITR, firma care s-a ocupat de insolventa fabricii de caramida si a companiei Dedeman au fost facuti astfel incat sa fenteze legile. In momentul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, miercuri, ca de la 1 martie toti medici si asistentele vor primi majorari salariale, salariile acestora fiind aferente grilei realizate pentru anul 2022, afirmand ca un medic primar care castiga un salariu de 4.000 de lei va primi 15.000 de lei, informeaza…

- In dosarul Linei Monica Craciun, femeia acuzata de procurori de omor, exista detalii foarte interesante. Potrivit declaratiilor date in fata procurorilor in timpul urmaririi penale, femeia recunoaste ca a pierdut niste sarcini. Perioada pe care insa aceasta o mentioneaza nu coincide cu perioada in care…

- O stire extrem de concisa publicata in data de 13 februarie 2018, pe site-ul IPJ BN, de Compartimentul de Relatii Publice al politiei bistritene, a adus la cunostinta opiniei publice ca a fost extradat din Suedia, un barbat din Bistrita, care are de executat 22 de ani de inchisoare pentru savarsirea…

- O femeie si un barbat de etnie roma, acuzati de evaziune fiscala in forma continuata, au fost obligati, marti, printr-o sentinta data de magistratii Tribunalului Iasi, sa faca cel putin patru clase primare. ”In temeiul dispozitiilor art. 86, indice 3, aliniatul 3 Cod penal din 1969, le impune inculpatilor…

- Fostul deputat Vlad Cosma sustine ca nu s-a prezentat, marti, la DNA pentru ca este intr-o vacanta pentru a isi sarbatori ziua de nastere, acesta precizand ca va merge la audieri saptamana urmatoare. Cosma sustine ca un procuror i-a cerut 250.000 euro pentru a ii clasa un dosar, potrivit flux24.ro „Am…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu aproximativ o jumatate de ora, la pasarela din Beclean. Un sofer aflat la volanul unui Mercedes, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum, a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat, aterizand pur si simplu in curtea statiei peco din apropiere.…

- Epopeea cladirii de pe Sincai pe care a ridicat-o Primaria Bistrita pentru a-si muta acolo o parte din activitate pare sa nu se mai termine. De curand, municipalitatea a dat in judecata firma care a ridicat cladirea pentru ca i-a pierdut cartea tehnica. Problemele cladiri de pe strada Sincai, care…

- Ca tot am vazut ca multa lume o plange pe Alina Bica, fosta sefa a DIICOT-ului. N-aveti de ce fratilor. A fost o ticaloasa si o nenorocita ca si alti stalpi ai sistemului de represiune instalat in Romania de derbedeul Basescu cu sprijinul intersat al unor institutii din strainatate. Ce-mi place este…

- Gazeta de Cluj a avut dreptate cand in urma cu trei saptamani anunta ca Elena Udrea va merge la prietena ei, Alina Bica, in Costa Rica, asa cum se lauda chiar infractorul Adrian Gurzau, un cunoscator fin al filierei din America Centrala. Jurnalistul Sabin Orcan sustine acum ca, potrivit informatiilor…

- Un adolescent din Nasaud s-a ranit destul de grav azi-noapte, dupa ce a intrat intr-un gard cu mopedul pe care il conducea. Problemele nu s-au terminat aici pentru baiat fiindca politistii au descoperit ca el nu avea nici permis de conducere pentru un astfel de mijloc de transport, dar nici mopedul…

- Ministrul Muncii a anuntat, marti, ca inca din luna mai 2017 se stia ca in cazul a 3% dintre bugetari vor scadea salariile, ea insasi anuntand acest lucru de mai multe ori. Lia Olguta Vasilescu a precizat ca s-a facut o confuzie intre legea salarizarii si modificarile aduse Codului Fiscal, informeaza…

- Opt milioane de euro vor fi alocati pentru Wonderland, potrivit primarului Ovidiu Cretu, in timp ce pentru modernizarea unor strazi municipalitatea aloca 10 milioane de lei. Si asta pe motiv ca in zona respectiva se dezvolta un nou cartier. Ovidiu Cretu a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de…

- DMINISTRATIA NATIONALA „APELE ROMANE” ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA (ABAST) a deschis procese impotriva a sute de angajati pentru recuperarea unor plati presupuse a fi nelegale. Potrivit unor surse din cadrul institutiei, angajatii nemultumiti de aceasta situatie pregatesc o greva de proportii.…

- Un polițist din cadrul IPJ Maramureș a fost trimis in judecata, luna trecuta, pentru ucidere din culpa. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud este vorba despre Ferședi Bogdan Mircea, care in luna august 2014, in afara atribuțiilor de serviciu, nerespectand…

- Daniel Dragomir a dezvaluit ca fiul lui Liviu Dragnea este in vizorul DNA. ”Daca ma intrebați pe mine, acel mesaj care i s-a dat lui Paul Stanescu, ca in luna martie va fi executat, nu se referea la niciunul dintre dosarele sau dintre lucrurile despre care știm noi deja. Se referea la ceva nou. Acel…

- Joi dimineața polițiștii au efectuat 12 percheziții pe raza județelor Arad, Bistrita-Nasaud, Cluj si Prahova la sediile unor societați comerciale și locuințele mai multor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de 1.500.000 de euro, prin spalare de bani. La data de 1 februarie a.c., politistii Inspectoratului…

- O companie americana- PHI Group a incheiat un acord cu un partener din Transilvania pentru a cultiva cannabis medicinal in sere si a construi un centru wellness pentru tratamente naturiste. Compania vor sa construiasca si o centrala electrica pe gaz si un parc industrial, potrivit adevarul.ro PHI Group,…

- CEO-ul companiei Starbucks, Kevin Johnson, a anuntat miercuri ca angajatii vor avea parte de doua majorari in 2018, ceea ce necesita o investitie de 120 de milioane de dolari in cresterile salariale „accelerate” de noul plan fiscal, relateaza Business Insider. Angajatii companiei…

- Un elev al unei scoli din municipiul Constanta a fost batut chiar pe holul unitatii de trei femei, mamele unor colegi. Acestea l-au lovit cu pumnii in cap si in zona fetei, incidentul fiind filmat. Directoarea scolii spune ca femeile venisera sa depuna reclamatii legate de comportamentul baiatului respectiv,…

- Directorul CIA Mike Pompeo a susținut, intr-un interviu acordat pentru BBC, ca se așteapta ca Rusia sa se implice in alegerile intermediare ce vor avea loc in SUA in acest an. Directorul CIA a precizat ca nu exista scaderi semnificative in tentativele Rusiei de a submina ordinea interna din SUA și din…

- Cele trei accidente rutiere s-au produs in Luni seara intre orele 19.00 și 21.30 in municipiul Bistrița. In urma cu puțin timp, un autorism a intrat intr- un copac pe bulevardul Republicii, dupa ce a lovit un pieton. La locul accidentului au ajuns doua salvari, un modul de descarcerare și un echipaj…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a spus in plenul reunit, unde urmeaza votul de investire a cabinetului sau, ca majorarea salariilor este calea pe care trebuie sa mearga, sustinand ca in 2020 salariul minim net pe economie va depasi 300 de euro. „Vreau ca romanii sa aiba salarii cat mai apropiate…

- Magistrații Curții Constituționale au discutat marți ore bune sesizarile pe care le-au primit pe Legile Justiției si au luat și o prima decizie. Astfel, ei au declarat constituționala inființarea secției care investigheaza infracțiunile comise de magistrați. Apariția unei astfel de secții spulbera manipularea…

- Sefa Comisiei „Alegeri 2009“, deputata PSD Oana Florea, a prezentat un proiect de lege prin care orice cetatean care nu se prezinta la audierile comisiilor speciale din Parlament sau nu furnizeaza informatiile solicitate risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 3 luni. Daca legea ar fi adoptata, Codruta…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a povestit joi, cum i-a facut manevre de resuscitare, miercuri seara, unui barbat care incepuse sa se sufoce, intr-un avion care venea de la Oradea la Bucuresti, precizand ca nu a fost prima oara cand resusciteaza persoane in timpul unei curse de avion. ”Am fost la…

- Cercetatorii greci au reconstituit din silicon infatisarea unei adolescente care a trait acum 9.000 de ani, in perioada mezolitica. Pe baza analizei oaselor si dintilor, adolescenta, botezata Dawn, se crede ca ar fi avut intre 15 si 18 ani. Maxilarul proeminent se pare ca este legat de un obicei comun…

- Conform unor date ce apar pe portalul instanțelor de judecata, firma Tel Drum SA iși cere falimentul, printr-un dosar depus la Tribunalul Teleorman pe 17 ianuarie, primul termen de judecata fiind 29 ianuarie 2018, potrivit hotnews.ro Pe data de 17 ianuarie, procurorii DNA anunțau extinderea urmaririi…

- Persoanele cercetate penal pot intra in Guvern, a anuntat Liviu Dragnea, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD, potrivit stiripesurse.ro. Declaratia are la baza faptul ca DNA a solicitat la ICCJ redeschiderea unui dosar vechi de opt ani pentru Paul Stanescu, iar o decizie in acest sens va fi anunțata…

- Receptia lotului 3 al autostrazii Sebes-Turda a fost amanata din nou. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere acuza constructorul de nerespectarea propriului proiect, iar constructorul sustine ca lotul de autostrada este gata de doua luni si ca sefii de la Drumuri dau dovada de…

- Miliardarul James Stunt, fostul sot al fiicei lui Bernie Ecclestone, a fost jefuit recent la Londra. El se mutase intr-o vila din Belgravia, centrul Londrei, dupa divortul de Petra Ecclestone, fiica fostului sef din Formula 1. El inca nu apucase sa instaleze supraveghere video, iar hotii l-au pradat…

- Postul de ministru pe probleme legate de singuratate, a fost creat de șefa Guvernului britanic Theresa May. Aceast post va fi ocupat de adjunctul ministrului britanic pentru sport si societate civila Tracey Crouch. Expertii se tem ca in tara se inregistreaza o „epidemie de singuratate”. Initial, functia…

- Partidul Socialistilor (PSRM) a solicitat miercuri ca Traian Basescu sa fie declarat persona non-grata pe teritoriul Republicii Moldova, dupa ce fostul presedinte roman a anuntat ca va depune in Parlamentul Romaniei un proiect de lege privind unirea cu Republica Moldova, relateaza Unimedia. ”Actiunile…

- In cursul nopții de luni spre marți (15/16 ianuarie) și in primele ore ale zilei de marți (16 ianuarie) pe arii relativ extinse in sudul și sud-estul teritoriului va ninge in general slab cantitativ. Pe litoral vor fi posibile și precipitații mixte și polei. In nord-estul si centrul tarii, in cursul…

- Prevederile legale privind punerea in executare a unei sentinte de condamnare la inchisoare cu executare, arata negru pe alb ca o hotarare definitiva si irevocabila este dusa la indeplinire ”DE INDATA”. In cazuri celebre, cu o mediatizare pe masura, intre decizia instantei si punerea in executare a…

- Nu este suficient faptul ca posturile vacante din administratie pot fi numarate pe degete. Acestea sunt oferite si cu dedicatie, conditiile de participare la concurs fiind „mulate” pe studiile si calificarile unora. Un astfel de post este scos la concurs la Primaria Bistrita. Salariu se apropie vertiginos…

- Odata cu trecerea unor cote importante ale contribuțiilor de la angajator la angajat s-au creat situații aberante și imposibil de crezut, cum este cazul unui cadru didactic universitar din Cluj, care, in ianuarie, a aflat cu stupoare ca are de platit catre stat mai mult decat a incasat in urma muncii…

- Politia Romana scoate la concurs 770 de posturi folosind un mesaj legat de politistul pedofil: „Ai auzit tot felul de lucruri ingrozitoare despre noi” IGPR scoate la concurs 770 de posturi de politisti si personal contractual. „Ai auzit tot felul de lucruri ingrozitoare despre noi: un politist pedofil…

- Miercuri seara, in curtea unei familii din Bistrita-Nasaud, un autoturism parcat a fost cuprins de valvataie si a ars ca o torta minute in sir. Din fericire, nimeni nu a fost ranit si pompierii au reusit sa stinga incendiul inainte de a se extinde la alte sase masini aflate in curte. Proprietarii spun…

- Tragedie intr-o familie din Iași. Trei frati si-au pus capat zilelor, iar printre aceștia se numara un adolescent de numai 17 ani, care a mai avut tentative de suicid și in trecut. Tanarul de 17 ani fusese dat, in 2015, intr-un centru de plasament si la o scoala pentru copii cu nevoi speciale, insa,…

- Premierul Nipon Shinzo Abe urmeaza sa intreprinda, la mijlocul lunii ianuarie, vizite oficiale in sase state europene, printre care si Romania, informeaza agentia japoneza de stiri Kyodo. Abe urmeaza sa viziteze Romania, Bulgaria, Serbia si cele trei state baltice. In conditiile in care Bulgaria a preluat…

- Din informațiile noastre, exista instituții publice care nu au urmat exemplul celor private, adica nu au crescut salariul brut. Angajaților din acele instituții le vor scadea salariile și, așa cum e normal, vor fi revoltați și porniți impotriva Guvernului care a luat decizia trecerii contribuțiilor…

- Un barbat din Feldru s-a ales, miercuri, cu doua dosare penale in aceeasi zi, dupa ce a fost prins de politisti circuland, pe raza comunei Ilva Mica, cu o masina care tracta o remorca neinmatriculata, iar la distanta de cateva ore, in aceeasi localitate, baut fiind, a produs un accident de circulatie.…

- Pe numele unui tanar din Arcalia, polițiștii au deschis un dosar penal pentru furt, dupa ce au descoperit ca acesta „l-a ușurat” pe un taximetrist de telefonul mobil. Potrivit IPJ BN, prejudiciul a fost recuperat in totalitate. La data de 27 decembrie a.c., un barbat, de 63 ani, din Bistrița, in…

- Conducerea companiei a anuntat ca majorarea este legata de trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat. In perioada urmatoare, intre sindicate si patronat vor continua negocierile salariale legate de Contractul Colectiv de Munca pe 2018.