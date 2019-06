Au fost la cumpărături, iar acum sunt anchetați! Vezi motivul Doi tineri din județul Botoșani sunt cercetați de polițiștii din Bistrița-Nasaud, din cauza ca, dupa ce au gasit un card bancar, in loc sa il predea oamenilor legii, s-au apucat sa faca cumparaturi cu el. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii specializați in investigații criminale au identificat, luni 3 iunie, doi tineri banuiți de comiterea infracțiunilor de insușirea bunului gasit si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos. „Din investigațiile efectuate pana in prezent, a rezultat faptul ca, la data de 15 mai a.c., doi tineri, un barbat de 20 de ani și o femeie de 19 ani, ambii… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol: gazetadebistrita.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc, marți, pe Valea Jelnei, din cauza unui barbat din localitatea Șieu. Acesta a urcat baut la volan și se pare ca a calcat prea mult și pedala de accelerație, astfel incat a produs un carambol. Nu au fost inregistrate victime. Un barbat din localitatea bistrițeana Șieu a…

- Un tanar din județul Maramureș a fost reținut de polițiști și risca sa ajunga dupa gratii, dupa ce, in noiembrie anul trecut, a patruns intr-o locuința din orașul Beclean de unde a furat bunuri, bani, dar și un card bancar. Acesta a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Dupa aproximativ…

- Un barbat din județul Mureș a fost reținut de polițiștii bistrițeni și risca sa ajunga dupa gratii, dupa a furat o suma consistenta de bani dintr-o locuința din Bistrița. Este vorba despreun jaf petrecut in urma cu catva zile la o locuința de serviciu din curtea Casei parohiale a Bisericii Evanghelice…

- Doi barbați din Tarlișua au fost reținuți, miercuri, pentru 24 de ore, de polițiști, pentru braconaj. In urma verificarilor, oamenii legii au descoperit ca unul dintre cei doi, deși avea permis pentru armele de vanatoare, acestea nu erau pastrate conform legii. Totodata, a fost descoperita și carne…

- Un accident grav de circulație a avut loc marți seara in municipiul Bistrița. Un barbat in varsta de 55 de ani, aflat la volanul unui autoturism, a pierdut controlul acestuia și a intrat in stalpul de susținere a pasarelei din apropierea ISU Bistrița-Nasaud. Timp de aproximativ o ora s-au luptat medicii…

- Un barbat, in varsta de aproximativ 80 de ani, și-a pierdut viața, luni in jurul pranzului, dupa ce tractorul in care se afla s-a rasturnat și l-a prins sub el. Batranul nu a avut nicio șansa, fiind strivit de utilaj. Un accident tragic s-a petrecut in localitatea Hașmașul Ciceului, comuna Uriu, unde…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa-amiaza pe DN 17, in localitatea bistrițeana Coldau, in care au fost implicate patru autovehicule și 11 persoane. Un copil in varsta de un an a ajuns la spital cu leziuni minore. Echipajele medicale și cele ale poliției au fost solicitate in urma cu circa…

- Un tanar din orașul Nasaud a ajuns dupa gratii, dupa ce a fost condamnat, marți, definitiv la 2 ani, 5 luni și 10 zile de magistrații Curții de Apel Cluj. In urma cu aproximativ doi ani, acesta a produs un accident de circulație soldat cu moartea victimei, ulterior fugind de la locul faptei. Potrivit…