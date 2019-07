Stiri pe aceeasi tema

- Expertii au declarat ca cele doua cutremure puternice - primul cu magnitudinea de 6,4, urmat de al doilea cu magnitudinea de 7,1 - au condus la o serie de replici. Cel de-al doilea cutremur major s-a produs in apropierea orasului Ridgecrest, la marginea Parcului National Death Valley, la o distanta…

- Joi fusese declarata stare de urgenta in orasul Ridgecrest, situat tot in California, in urma cutremurului cu o magnitudine de 6,4 pe scara Richter. Vineri noaptea a avut loc un nou cutremur in California, cu magnitudinea de 7,1 grade.Cel mai recent cutremur a avut loc la aproximativ 17…

- Un seism cu magnitudinea 7,1 grade pe scara Richter s-a produs in sudul Californiei vineri seara, la ora locala 20.20 (03.20 GMT), provocand avarii unor cladiri, incendii si ranirea usoara a catorva persoane, seismul fiind de opt ori mai puternic decat cel care a zguduit aceeasi regiuni cu o zi in…

- Seismul este de opt ori mai puternic decat cel care a zguduit aceeasi regiuni cu o zi in urma, au precizat oficialii, potrivit Reuters. Specialiștii de la Seismic Center - Predicție și alerta cutremur au urmarit conferința de presa susținuta de experții de la Institutul american de geofizica USGS.…

- Cutremur puternic cu magnitudinea preliminara de 7,1 produs in statul american CaliforniaUn cutremur de suprafata cu magnitudinea preliminara de 7,1 grade s-a produs, vineri seara, in statul american California, la doar o zi dupa un alt cutremur puternic in zona, anunta Institutul de Geofizica…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 a zguduit ieri statul american California. Seismul a fost resimtit si in statul vecin, Nevada. A fost cel mai puternic cutremur din regiune, din ultimii 20 de ani. Epicentrul seismului a fost in desert, la peste 200 de kilometri distanta de Los Angeles. Cea mai apropiata…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat joi ca situatia este "sub control" in sudul Californiei, zguduita de un seism cu magnitudinea 6,4, transmite AFP. "Am fost informat pe deplin despre seismul din sudul Californiei. Totul pare a fi sub control", a scris pe Twitter liderul de la Casa Alba.…

- Statul american California a fost zguduit joi de un puternic seism cu magnitudinea de 6,4 grade, resimtit intr-un vast perimetru, au informat United States Geological Survey (USGS) si martori, potrivit AFP si Reuters. Epicentrul cutremurului a fost localizat in apropiere de orasul Ridgecrest,…