- Romania a avut doua perechi suta la suta tricolore pe tabloul de dublu mixt de la Campionatele Europene, care se desfașoara in aceste zile la Alicante, in Spania. Daniela Dodean Monteiro/ Hunor Szocs și Bernadette Szocs/Ovidiu Ionescu. Primii au pierdut miercuri in primul tur in fața slovacilor Lubomir…

- Traficantii de droguri au golit continutul fructului si in locul acestuia au umplut carcasa cu cilindrii compacti cu cocaina. Acestea cantareau intre 800 de grame si un kilogram. Traficantii au "refacut" fructele de ananas, umplandu-le cu diferite cantitati de cocaina si pe deasupra le-au…

- Tasuleasa Social, o asociatie din inima Ardealului, reuseste cu voluntarii sai sa amenajeze cel mai lung traseu de drumetie din tara, care se intinde pe 950 de kilometri si leaga Putna de Drobeta Turnu Severin. Primii 100 de kilometri vor putea fi parcursi chiar din aceasta toamna.

- Traseul va avea 950 de km, va porni de la Drobeta Turnu Severin, din locul in care a intrat in țara prima oara Regele Carol I, și va ajunge la Putna, unde se odihnește Ștefan cel Mare. Drumul va strabate Transilvania.

- Ce reprezinta Via Transilvanica? Tasuleasa Social are placerea de a va prezenta Via Transilvanica, un proiect pelerinaj care va porni din Drobeta-Turnu Severin, va strabate Transilvania si toate bogatiile culturale ale acesteia si va ajunge pana la Putna. Proiectul va consta in amenajarea a 1.000 de…

- Mitingul la care urmeaza sa participe romanii din diaspora este un bun prilej pentru a aminti opiniei publice despre amploarea fenomenului migratei romanilor, in cei 11 ani de cand Romania a aderat la Uniunea Europeana, dar si despre aportul financiar al romanilor plecati la munca afara pentru tara…

- Ministerul Educatiei Nationale, Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Finantelor Publice, Autoritatea de Supraveghere Financiara si Asociatia Romana a Bancilor au semnat Acordul de Colaborare pentru elaborarea Strategiei Nationale de Educatie Financiara.

- Judoka oradeana a postat o fotografie cu cei trei, alaturi de mesajul „#UAE TEAM”. La randul sau, Ciprian Fleisz a afișat aceeași poza, postand și cateva informații:„#trainincamp#castelldefels2018 #team” – urmat de drapelul Emiratelor Arabe Unite. In continuare, antrenorul oradean a…