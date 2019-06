Stiri pe aceeasi tema

- Alin Pohilca, Liviu Galatanu si Liviu Moise sunt trei tineri antreprenori din Galati, care, dupa experienta din Marea Britanie si Norvegia s-au intors in tara si au deschis GLO Marine, o companie de consultanta si arhitectura navala. Succesul...

- Ex-deputatul democrat Constantin Tutu, cel care a pierdut in alegerile parlamentare din 24 februarie in circumscriptia 33, in fata liderului PPDA, Andrei Nastase, le-a spus jurnalistilor ca a reusit dupa alegeri sa ajunga intr-o vacanta in Grecia si alta in Turcia.

- Elevii ieseni aflati in Sri Lanka la momentul atentatelor de zilele trecute au revenit cu bine in Romania. Tinerii au pasit din nou pe teritoriul autohton in cursul zilei de marti, intorcandu-se in tara cu un avion care a plecat din capitala srilankeza, din cate anunta Ministerul condus de Teodor Melescanu,…

- O tanara mama nu a știut ca este insarcinata și a fost șocata sa vada capul unui bebeluș in timp ce iși investiga durerile de stomac. Charlotte Dubard, in varsta de 24 de ani, nu a știut ca este insarcinata deși dintr-o data a avut pofta de zahar și s-a ingrașat 5 kilograme. Insa, in luna ianuarie,…

- Baiatul, venit pe lume marți intr-un spital din Grecia, a avut o greutate de 2,9 kg și este perfect sanatos, scrie libertatea.ro. Doctorii care au asistat acest proces spun ca „au scris istorie in medicina" și ca reușita lor ar putea ajuta cuplurile infertile din intreaga lume. Dar unii experți din…

- Paul Georgescu nu poate fi oprit! Dupa ce a vorbit la „Neatza cu Razvan și Dani” despre momentul in acre a devenit primul roman care a inotat fara costum de protectie 1.600 de metri in apa inghetata, „Omul de Oțel” a devenit campion mondial de inot in apa inghetata.

- Cateva zeci de romani veniti din toate colturile lumii, de la Australia si Marea Britanie pana la Spania si SUA, s-au reunit vineri, la Cluj-Napoca, pentru semnarea contractelor de subventie prin care vor...

- Prapastia in care Boeing 737 MAX 8 se prabuseste in ultima vreme se adanceste. Ieri, Marea Britanie, Franta si Germania au anuntat ca au interzis avioanele Boeing 737 MAX 8 in spatiul sau aerian. Asta in timp ce, dupa Indonezia, China, Insulele Cayman si Etiopia au anuntat ca au suspendat operarea zborurilor…