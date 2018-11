Stiri pe aceeasi tema

- Sase turisti din Bucuresti, intre care trei copii, au fost recuperati, vineri seara, de jandarmii montani din Prahova, dupa ce s-au ratacit pe traseul Valea Stanii – Cabana Ciucas, din cauza ca s-au abatut de la traseul marcat.

- Președintele Klaus Iohannis, operat la umarul stang Foto: Arhiva/ presidency.ro. Klaus Iohannis a fost internat joi, 25 octombrie a.c., la Spitalul Universitar de Urgența Militar Central „Dr. Carol Davila” pentru o intervenție chirurgicala la umarul stâng, anunța Administrația…

- EXERCIȚIU: La Ciolpani a fost activat CNCCI in caz de cutremur #seism2018 Foto: Arhiva. La Ciolpani a fost activat Centrul National de Coordonare si Conducere a Interventiei în caz de cutremur. Acolo este corespondenta noastra, Simona Uta. Buna dimineața! Ce informații ai? …

- Jandarmii montani din Sinaia au petrecut noaptea pe munte, incercand sa gaseasca și sa coboare in siguranța doi tineri americani care s-au ratacit pe traseele din Bucegi. Cei doi americani, tineri cu varste de 22 și 24 de ani, au pornit pe munte marți dupa-amiaza, in jurul orei 15.00. Au vrut sa profite…

- Jud. Sibiu: Urs accidentat mortal de o mașina intr-un tunel de pe A1 Foto: Arhiva. Un urs a fost accidentat mortal, noaptea trecuta, de o masina, dupa ce a patruns într-un tunel de pe autostrada A1, în judetul Sibiu. În urma incidentului nu au fost persoane ranite,…

- Avertisment pe litoral: Mare agitata și curenți periculoși Foto: anat.ro. Statiunile de la Marea Neagra au fost destinatia preferata a turistilor si în aceasta minivacanta de Sfânta Maria - potrivit Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism. Gradul de ocupare a fost…