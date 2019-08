Au fost finalizate lucrările la Casa Dosoftei, una dintre emblemele Iaşiului Lucrarile la imobilul construit in perioada 1677 - 1679 au fost finalizate la aproximativ un an de la demararea interventiilor de reparare si reconsolidare a structurii de rezistenta, dar si a peretilor, atat la interior cat si la exterior.



Potrivit sefului CJ Iasi, lucrarile au fost necesare intrucat peretii s-au erodat din cauza timpului, dar si a infiltratiilor.



"Casa Dosoftei a primit, in 1970, destinatia de 'Muzeu al literaturii vechi'. A fost o munca minutioasa, fiind vorba despre un monument istoric, constructorul a fost nevoit sa respecte anumite conditii impuse de…

Sursa articol: dcnews.ro

