Stiri pe aceeasi tema

- Cei 7 judecatori care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru referendumul din 6 – 7 octombrie pentru revizuirea Constitutiei vor fi desemnati joi, in sedinta publica, prin tragere la sorti, a anuntat Inalta Curte de Casatie si Justitie, ...

- Cei 7 judecatori care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru referendumul din 6 – 7 octombrie pentru revizuirea Constitutiei vor fi desemnati joi, in sedinta publica, prin tragere la sorti, a anuntat Inalta Curte de Casatie si Justitie. ‘In temeiul art.11 alin. (2) din Legea nr. 208/2015…

- Desemnarea judecatorilor pt. referendumul privind revizuirea Constitutiei Foto: Agerpres Înalta Curte de Casatie si Justitie a anuntat ca joi, 20 septembrie, vor fi desemnati judecatorii care vor face parte din Biroul Electoral Central la referendumul din 6-7 octombrie pentru revizuirea…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a anuntat ca joi vor fi desemnati judecatorii care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru referendumul din 6 - 7 octombrie pentru revizuirea Constitutiei. "In temeiul art.11 alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a stabilit completul de judecata care va analiza contestatiile formulate in celebrul Dosar al Retrocedarilor din Constanta. In cauza, Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, a primit in prima instanta cea mai mare pedeapsa: patru ani…

- Azi la Inalta Curte de Casație și Justiție are loc un nou termen in apelul inaintat de fostul deputat Theodor Nicolescu in procesul ANRP. In prima instanța a fost condamnat la noua ani de inchisoare.

- Reacția ICCJ, dupa mesajele lui Dancila și Carmen Dan privind condamnarea lui Dragnea. Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) sustine ca membrii Guvernului sau Parlamentului nu “au caderea” sa aprecieze in ce masura o hotarare judecatoreasca va fi mentinuta sau nu in caile de atac si nici nu au…

- Magistratii instantei supreme au reactionat, vineri, dupa criticile referitoare la condamnarea lui Liviu Dragnea si au precizat ca Executivul nu are „caderea” sa aprecieze daca o decizie judecatoreasca va fi sau nu mentinuta la apel sau ca solutia reprezinta un raspuns la presiunea strazii.…