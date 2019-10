Stiri pe aceeasi tema

- Muncitori si experti in constructii au descoperit 33 de bombe in orasul bavarez Neutraubling in ultimele trei zile, informeaza sambata DPA, citat de AGERPRES. Vineri, noua bombe datand din Al Doilea Razboi Mondial au fost dezamorsate sau aruncate in aer, a declarat politia. Deja miercuri si joi expertii…

- Un bistrițean și trei clujeni au fost reținuți de procurorii DIICOT Bistrița-Nasaud, pentru trafic de droguri, dupa ce in urma perchezițiilor efectuate, miercuri, la locuințele acestora au fost descoperite peste 130 kg de plante de cannabis, dar și culturi cannabis pe malul raului Ilișua. Cei patru…

- Misterul sutelor de schelete descoperite in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial la cateva mii de metri altitudine in Lacul Roopkund, din Muntii Himalaya se adanceste: un nou studiu publicat luni in Nature Communications rastoarna ipoteza arheologilor ca mortii erau calatori surprinsi de o furtuna…

- Saptezeci si cinci de kg de cocaina, cu o valoare de peste 5 milioane de leva (2,5 milioane de euro) pe piata neagra, au fost descoperite intr-un depozit de fructe si legume din Burgas, a comunicat sambata procuratura bulgara, potrivit BTA si Agerpres. Drogurile erau ascunse in cutii cu banane si…

- Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Inspectoratului General al Poliției a fost creat în urma reformei Poliției din anul 2013. În cadrul Centrului au fost create trei direcții principale: municipiul Chișinau - direcția Centru 1 și 2, municipiul Balți- direcția Nord,…

- Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara au efectuat marti 16 perchezitii domiciliare pe raza teritoriala a judetului Valcea, in urma carora au fost descoperite cinci culturi de cannabis, cu peste 60 kilograme de droguri. Potrivit unui comunicat al DIICOT, cu ocazia efectuarii…

- Peste 400 de kilograme de organe, piei si capete de oi au fost descoperite, duminica, in apele Crisului Repede, in apropierea localitatii bihorene Uileacu de Beius, angajatii Administratiei Bazinale Crisuri avand nevoie de peste 6 ore pentru evacuarea organelor.