- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, miercuri, ca au fost depuse doua oferte pentru supervizarea proiectului Podului de la Braila, contract estimat la 48,99 milioane lei (10,35 milioane euro), fara TVA.

- Contractul pentru proiectarea si executia "Podului suspendat peste Dunare in zona Braila" a fost semnat in data de 15 ianuarie 2018 intre CNAIR si asocierea Astaldi – IHI Infrastructure Systems, la o valoare de 1,996 miliarde lei (422 milioane euro), fara TVA. Odata terminat, podul suspendat va fi cel…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, joi, ca a fost publicat, in sistemul electronic de achizitii publice (SICAP), anuntul de participare pentru procedura de atribuire licitatie deschisa, privind constructia unui sector al centurii Municipiului Iasi, contract…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, in calitate de beneficiar al finantarii si Ministerul Transporturilor, in calitate de organism intermediar pentru transport, au convenit incheierea Co...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA a semnat cu Europrotect Security SRL, care si a adjudecat contractul "Servicii de paza umana la sediile subunitatilor DRDP Constanta lot 1 sedii aflate in judetele Constanta si Tulcea si lot 2 sedii aflate in judetele Ialomita, Calarasi…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a alocat peste 4,1 milioane de euro pentru construirea unui pod peste raul Jiul, in Defileul Jiului. Noul pod va fi amplasat pe Drumul National 66, recent reabilitat. Din pacate, podul din ...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat o licitatie de 19,64 milioane lei (4,13 milioane euro), fara TVA, pentru reabilitarea unui sector din Drumul National 66 (DN66), proiect finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare – POIM, potrivit unui anunt…

