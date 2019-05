N. Dumitrescu Pentru ca alegerile europarlamentare au intrat in linie dreapta, primarii – asa cum s-a intamplat si la nivelul celor doua municipii ale judetului Prahova – au emis dispozitii privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare. La nivel judetului vor fi amenajate, in total, 623 de sectii in care electoratul isi va exprima optiunile, pe data de 26 mai, la vot, cele mai multe – 157 – fiind in Ploiesti. De regula, ca si la alegerile din anii trecuti, sectiile de votare sunt organizate in sediile unitatilor de invatamant – licee, scoli sau gradinite, dar si in alte cladiri in care…