- Peste 141.000 de cazuri de infectii respiratorii s-au inregistrat in ultima saptamana, cu 67 la suta mai multe fata de perioada similara a anului trecut. De la inceputul acestei ierni au fost confirmate peste o mie de cazur de gripa, cele mai multe - 324 - in Bucuresti si in judetele Iasi, Constanta,…

- Zeci de oameni mor anual in Romania din cauza complicațiilor severe ale gripei. In acest sezon, pana la sfarșitul lunii februarie au murit 69 de oameni din cauza gripei, de aproape trei ori mai mulți decat in tot sezonul 2016-2017. Specialiștii cerceteaza in fiecare an evoluția cazurilor de gripa din…

- Orasele desemnate ca fiind cele mai dezavantajoase din punct de vedere al costului vietii sunt Resita, Alexandria, Vaslui, Focsani, Piatra-Neamt, Satu-Mare, Tulcea, Calarasi, Botosani si Braila, potrivit unui studiu realizat de platforma de imobiliare Storia.ro si agentia D&D Research. La…

- FRF a stabilit programul barajului de promovare in Liga 3. Tragerea la sorți a avut loc miercuri, la Casa Fotbalului. Meciurile vor avea loc pe 16 iunie 2018, ora 18:00, turul, și 23 iunie 2018, ora 17:30, returul. Rezultatul tragerii la sorți este urmatorul: Regiunea 1: Botoșani – Bacau, Iași – Neamț,…

- Producatorul roman de cosme­ti­ce Far­mec a inregistrat in ultimii trei ani o crestere de 36% a vanzarilor pe piata externa, pe fondul implementarii unor politici comerciale pentru partenerii straini, dezvoltarea de produse adaptate particularitatilor anumitor piete de desfacere, cat si a…

- Institutul National de Sanatate Publica a confirmat, duminica, faptul ca o femeie de 77 de ani din județul Bihor a murit din cauza virusului gripal, iar astfel numarul deceselor cauzate de gripa a ajuns la 54. Pensionara din Bihor a decedat din cauza virusului gripal de tip B. Batrana de 77 de ani nu…

- Institutul Național de Sanatate Publica a anunțat, vineri, ca numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 52. Un barbat de 62 de ani din Arad a murit din cauza gripei. Aceeași soarta a avut-o și un barbat de 58 de ani din județul Timiș . Niciunul dintre barbați nu era vaccinat impotriva virusului…

- Un protest fata de propunerea ministrului Justitiei Tudorel Toader de revocare din functie a sefei Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) este anuntat pentru vineri seara in Piata Victoriei din Capitala. Manifestatii au fost convocate pe Facebook si pentru duminica, in Bucuresti si in alte orase…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 20 februarie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 30.224 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile peste 800. Situația locurilor…

- Medicii au confirmat, joi seara, un nou deces provocat de gripa, fiind vorba despre o femeie din judetul Bihor care fusese vaccinata. Potrivit statisticilor, acesta este cel de-ale 31-lea deces in sezonul 2017 – 2018. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, joi seara, ca a fost confirmat un nou deces provocat de gripa, fiind vorba despre o femeie in varsta de 62 de ani din judetul Bihor. Pacienta a suferit de infectie cu virus gripal de tip B si avea boli…

- Peste 129.000 de cazuri de infectii respiratorii s-au inregistrat in ultima saptamana, cu 44 la suta mai mult decat in perioada similara a anului trecut. Au fost confirmate peste o mie de cazuri noi de gripa, cele mai multe in Bucuresti si in judetele Constanta, Olt, Brasov, Iasi. Centrul…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, joi, ca morbiditatea prin infectii respiratorii acute a fost mai crescuta in ultima saptamana, depasind nivelul minim asteptat. La nivel national, numarul total de cazuri de infectii respiratorii acute…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari de COD GALBEN de ninsori abundente, local viscolite și depunere de strat consistent de zapada. Prima, valabila de astazi 13 februarie, incepand cu ora 22.00 pana maine, 14 februarie, ora 11.00 vizeaza 12 județe: Caraș-Severin, Mehedinți,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, doua atentionari cod galben de ninsori, prima vizand Banatul, Oltenia si Muntenia, iar a doua vizeaza cea mai mare parte a Moldovei si nordul Munteniei. Atentionarile expira joi, la ora 11.00. Prima atentionare cod galben de…

- Coca-Cola, liderul pieței de bauturi racoritoare din Romania, iși reconfirma angajamentul fața de comunitațile locale, prin crearea și implementarea de programe relevante pentru acestea. Una dintre direcțiile strategice ale Sistemului Coca-Cola pentru zona de responsabilitate sociala o reprezinta dezvoltarea…

- Doar o zi ii mai desparte pe Nicu Covaci și pe colegii sai de inceperea Turneului Phoenix „Sinteza – Rapsodia”, primul spectacol din cadrul acestuia urmand a avea loc la Iași, legendara trupa susținand apoi spectacole la Targu Mureș (12 Februarie), Cluj-Napoca (13 Februarie), București (14 Februarie),…

- Se cauta voluntari pentru educația copiilor din centrele de plasament din Cluj Programul educational Ajungem MARI lanseaza un apel de voluntariat catre toate marile companii din Romania si angajatii acestora, oferind posibilitatea angajatilor cu program incarcat sa devina voluntari Ajungem MARI…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) ieri, 29 ianuarie, erau inregistrate, la nivelul intregii țari, 22.618 locuri de munca, in județul Cluj fiind disponibile peste 700. Situația locurilor…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din judetul Iasi a murit din cauza gripei, fiind al patrulea deces inregistrat din cauza virusului gripal in aceasta iarna, transmite News.ro . Conform Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, un barbat in varsta de 40 de ani, care avea…

- SOCAR a oferit marele premiu - un autoturism SKODA OCTAVIA SMART - din cadrul campaniei „SOCAR PREMIAZA FIDELITATEA”. Castigatorul, Cristian Brukner din judetul Suceava a fost desemnat prin tragere la sorti in data de 12.01.2018 . Castigatorul premiului SKODA OKTAVIA,. Cristian Brukner, a primit…

- Pentru al doilea an consecutiv, Sanofi Romania și Crucea Roșie Romana și-au unit eforturile și in luna decembrie au dezvoltat un proiect de implicare sociala prin intermediul caruia aproximativ 1.500 de copii și persoane varstnice, din 13 județe, au primit sprijin material semnificativ. Suplimentar…

- Azerii de la Socar Petroleum au ajuns la 39 de benzinarii in Romania, cea mai recenta inaugurare fiind cea a unei statii amplasate in Brasov. Benzinaria se afla pe calea Feldioarei 68A si are si o statie de incarcare pentru masinile electrice. „Trei pompe au fost instalate in statie, care…

- SOCAR a deschis cea de-a 39-a stație de distribuție in Romania. Aceasta este cea de-a doua stație de distribuție care va fi lansata sub marca SOCAR din orașul Brașov, unul dintre centrele de turism din Romania. Benzinaria se afla in calea Feldioarei 68A, Brasov. Prin noua investitie a companiei SOCAR…

- Din ce judete provin tinerii admisi la Scoala de Politie din Cluj Candidații declarați admiși vor incepe stagiul de pregatire in 29 ianuarie, urmand sa il finalizeze in 2 noiembrie 2018. Cel mai mare punctaj obținut la concursul de admitere sesiunea ianuarie 2018, organizat de Scoala de Agenti…

- Oradenii s-au adunat in Piața Unirii incepand cu ora 18:00, iar dupa o ora și jumatate protestatarii au pornit intr-un marș pe traseul: General Traian Mosoiu – Piața 1 Decembrie – Centrul Civic – Strada Independenței. Inarmați cu steaguri și cu pancarte cu mesaje…

- In perioada 19 – 28 ianuarie 2018 va avea loc, la Berlin, Germania, cea de a 83- a editie a expozitiei internationale „Saptamana Verde” la care Bulgaria va fi țara partenera. La editia din acest an, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) va participa cu un stand la care vor fi prezenți…

- Ministrul Liviu Pop a spus ca orele pierdute vor fi recuperate: "Se vor recupera cursurile in toate aceste unitati scolare. (...) Totul este sub control. Colegii sunt conectati la ce se intampla acolo", a declarat ministrul Educatiei. Potrivit acestuia, sunt inchise unitati scolare din Galati, Arges,…

- Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat din cauza conditiilor meteo nefavorabile (ninge) pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, informeaza Centrul Infotrafic. Intre kilometrii 144 si 212 pe suprafata carosabila s-a depus un strat subtire de zapada(ninge viscolit iar vizibilitatea este redusa).…

- PROGNOZA METEO: In intervalul 16 ianuarie, ora 17:00 - 17 ianuarie, ora 20:00, cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul noptii vor fi posibile precipitatii mixte si polei. Totodata, vantul va sufla slab pana la moderat, iar minimele vor fi cuprinse intre -5 si -4 grade Celsius.De asemenea,…

- Precizarea referitoare la finantarea vizitelor si a evenimentelor de la resedintele regale este facuta in contextul unei enumerari a actiunilor Familiei Regale in 2017 si al unui bilant al actiunilor in anii de prezenta in Romania. Pentru 2017, Casa Regala consemneaza: "50 vizite in comunitati…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 15.12.2017 este 10.198, din care 36 de decese. In saptamana 11 - 15.12.2017 au fost raportate in total 82 de cazuri nou confirmate de rujeola in 15 judete, cele mai multe dintre ele, 35, fiind in Ialomița.…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 11 -15.12.2017 au fost raportate inca 82 de cazuri nou confirmate, in 15 judete. Cele mai multe dintre acestea, respectiv 35, s-au inregistrat in Ialomita. Alte 14 cazuri s-au confirmat in…

- 15 persoane au fost retinute de catre politisti, urmand sa fie prezentate in fata magistratilor cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Gruparea infractionala activa in judetele Constanta, Braila, Valcea, Arges, Cluj, Brasov, Sibiu, Prahova si in Bucuresti.

- Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 04 – 08.12.2017 au fost raportate inca 106 cazuri noi de rujeola in 16 județe, scrie News.ro. In perioada menționata, pe teritoriul județului Brașov au fost confirmate noua cazuri de rujeola. Cele…

- Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, un business de 196 mil. lei, intra pe piata cosmeticelor de lux prin lansarea gamei de produse Gerovital Luxury. Linia este formata din douasprezece produse, ce se adreseaza persoanelor cu varsta cuprinsa intre 25 si 55 de ani, fiind disponibila…