- O echipa de cercetatori din Japonia a reusit sa creeze din celule sanguine ovogoni, cunoscute si ca precursori primitivi ai ovulelor umane. Reusita ar putea ajuta la crearea in laborator a ovulelor si spermatozoizilor.

- În condițiile în care omenirea își pune tot mai serios întrebarea “Cu ce ne vom asigura hrana peste un deceniu sau un secol?&", savanții din Silicon Valley

- Un medicament aflat in faza de experiment a ajutat medicii, in sfarsit, sa trateze jumatate din cazurile de cancer care de obicei deveneau imune la pastile, scrie Mediafax. Cercetatorii de la Universitatea din California, din San Francisco, au folosit un ...

- Numarul persoanelor care isi vor pierde viata din cauza caniculei va creste semnificativ in unele regiuni ale lumii, pana in 2080, daca guvernantii nu vor lua masuri in cadrul politicilor legate de clima si sanatate, potrivit rezultatelor unui studiu publicat marti, transmite Reuters.Decesele…

- Cercetatorii au anuntat miercuri identificarea, cu ajutorul unui instrument de tip radar aflat pe o sonda spatiala de pe orbita lui Marte, a unei formatiuni care pare a fi un lac sarat de mari dimensiuni, aflat sub gheata si localizat la polul sudic al Planetei Rosii, un posibil habitat pentru microorganisme,…

- Cercetatorii neo-zeelandezi au realizat prima radiografie 3D color la oameni, folosind o tehnica ce promite imbunatatirea diagnosticelor medicale, conform celor de la CERN din Europa care au contribuit cu tehnologia.