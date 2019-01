Stiri pe aceeasi tema

- La Buzau au fost confirmate primele doua cazuri de gripa, virusul fiind prezent la un bebeluș de doi ani și la adolescenta de 15 ani. Analizele de laborator au confirmat prezența virusului gripal tip A la doi pacienți minori din Buzau. Este vorba despre un bebeluș de doi ani, din Buzau, și depre o adolescenta…

- "Ce s-a intamplat la maternitatea Giulesti este un exemplu de neaplicare, sau de delasare. Pentru ca, acolo este foarte clar (...) este factorul uman care nu a respectat protocolul. Protocoalele sunt facute dupa reguli europene, sunt preluate, nu putem spune ca nu avem protocoale conforme. (...)…

- Patru bebelusi, nascuti in urma cu aproximativ o luna la Spitalul "Panait Sirbu", sunt internati la Spitalul Clinic de Copii "Dr Victor Gomoiu". Dintre ei, unul are semne cutanate de infectie cu stafilococ auriu meticilino rezistent, alti doi fiind purtatori de stafilococ, iar celalalt este in curs…

- Inca doi copii au ajuns miercuri la Spitalul Grigore Alexandrescu Numarul bebelusilor nascuti la Maternitatea Giulesti din Bucuresti si care s-au infectat cu stafilococ auriu a ajuns la 23. Diagnosticul a fost confirmat prin analize de laborator, iar pentru alti patru bebelusi sunt…

- Potrivit Institutului National de Sanatate Publica, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 02.11.2018 este 15 446 din care 59 de decese.In perioada 29.10. ndash; 02.11.2018 au fost raportate inca 12 cazuri nou confirmate in patru judete si in municipiul Bucuresti.Rujeola…

- Un numar de 26 de noi cazuri de rujeola au fost confirmate in cinci judete si in Bucuresti in perioada 22 – 26 octombrie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate ieri pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica și preluate de Agerpres.…

- Un numar de 13 noi cazuri de rujeola au fost confirmate in sapte judete si municipiul Bucuresti in perioada 15 – 19 octombrie, potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, publicate vineri pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica. Conform sursei…