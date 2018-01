Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care fusese internata la Spitalul Judetean de Urgenta din Slobozia a nascut acasa un copil prematur, dupa ce a fugit din unitatea medicala. Tanara, in varsta de 29 de ani, a ajuns acum la Spitalul Matei Bals din Capitala, deoarece a fost diagnosticata cu rujeola.

- Echipajul SMURD Paltinis al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a intervenit, in perioada sarbatorilor de sfarsit de an, pentru acordarea primului ajutor si transportarea la spital in 12 cazuri, au informat reprezentantii institutiei. "In perioada 29 decembrie-03 ianuarie,…

- Sase persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, in judetul Olt, in doua accidente rutiere in care au fost implicate patru masini. La unul dintre evenimentele rutiere, unul dintre soferi a ramas incarcerat, fiind nevoie de interventia pompierilor pentru scoaterea victimei si transportul la spital. Potrivit…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a transmis ca numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 29 decembrie a.c. este 10.279, dintre care 37 de decese. Cel de al 37 deces din pricina rujeolei, confirmat prin izolare virala, a fost…

- O femeie in varsta de 53 de ani din Sfantu Gheorghe a fost gasita decedata intr-o garsoniera aflata pe strada Nicolae Iorga din municipiu, unde joi dimineata a izbucnit un incendiu, 45 de persoane fiind evacuate. Conducerea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a declarat ca, din…

- 45 de persoane au fost evacuate. Conducerea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna a declarat ca, din primele cercetari, rezulta ca incendiul a fost provocat de o tigara aprinsa, iar femeia a murit, cel mai probabil, asfixiata din cauza fumului. Potrivit sursei citate,…

- "Au aratat foarte multe disfunctionalitati in ceea ce priveste modul in care au actionat cei de la spital. Secretarul meu de stat a luat legatura cu spitalul. Cei doi medici, de la Cluj si de la Alba-Iulia, au fost pusi in contact si daca considerau ca e nevoie de imunoglobulina aveau de unde sa…

- Doi soferi gorjeni s-au ales cu dosare penale chiar inainte de sarbatorile de iarna dupa ce s-au urcat bauti la volan. Acestia au fost amendati si lasati fara permisele de conducere. Soferii au fost transportati la Spitalul Judetean de Urgenta...

- Viteza are urmari grave: 11 persoane ranite ieri in urma a doua accidente produse pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum si neadaptarii vitezei in curba. In noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 04.00, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca la Spitalul Judetean de…

- Unul dintre autoturismele implicate, in care se afla un barbat și o femeie, a derapat și s-a rasturnat in șanțul de pe marginea șoselei. o alta mașina care venea din spate și in care se aflau doi tineri din Craiova a franat brusc, fiind lovita din spate de un al treilea autoturism, in care se aflau…

- Femeia din localitatea Soimari, suspectata ca vineri a amenintat cu un cutit o adolescenta de17 ani intr-un autobuz care circula pe raza municipiului Ploiesti, a fost internata la Spitalul Judetean de Urgenta, Sectia Psihiatrie, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean…

- Peste 200 de copii internati in sectiile Spitalul Judetean de Urgenta din Targoviste au fost colindati de elevii Seminarului Teologic din Targoviste, iar Mos Craciun le-a impartit daruri.

- Un barbat, in varsta de 66 de ani, și fiica sa, in varsta de 28 de ani au fost grav raniți, astazi, intr-un accident rutier produs la Albota. Mașina in care se aflau a ajus mai intai intr-un șanț și, ulterior, intr-un cap de pod, dupa ce ce șoferul autoturismului a pierdut controlul volanului. Pentru…

- Un grav accident rutier s-a produs duminica dimineata pe DN 15, in judetul Harghita. In accidentul in care a fost implicat un microbuz cu 20 de pasageri, doua persoane au murit, iar alte sapte, intre care un copil, au fost ranite. In acest caz a fost declansat Planul rosu de interventie, la fata locului…

- Medicul primar pediatru Viorel Dumitrescu, medic de familie in Slatina, stie care pot fi consecintele daca mamele refuza sa-si hraneasca bebelusii la san. De aceea, doar 2 din cei 15 bebelusi pe care ii are in evidenta sunt hraniti artificial cu lapte praf.

- Peste o suta de noi cazuri de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana, numarul imbolnavirilor ajungand la 10.116 de la debutul epidemiei. Aproape 9.690 de cazuri, reprezentand peste 95 la suta, au aparut la persoane care nu s-au vaccinat deloc....

- Peste o suta de noi cazuri de rujeola s-au inregistrat in ultima saptamana in 16 judete din tara, numarul imbolnavirilor ajungand la 10.116 de la debutul epidemiei. Aproape 9.690 de cazuri, reprezentand peste 95 la suta, au aparut la persoane care nu s-au vaccinat deloc.

- Ministerul Sanatatii ia masuri dupa ce o femeie si-a pierdut viata, la spitalul din Alba Iulia, din cauza crizei de imunoglobulina. Anunta ca a infiintat o structura de urgența, pentru directionarea stocurilor de imunoglobulina spre unitatile sanitare cu cazuri urgente. Vezi si O femeie a murit la Spitalul…

- Un tanar de 29 ani a ajuns la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Slatina, iar parinții acestuia, la Spitalul Județean din Craiova, dupa ce intre cei trei a izbucnit, marți-dimineața, o cearta, iar tanarul și-a agersat parinții cu un corp ...

- Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia a comandat din 20 octombrie aprovizionarea cu imunoglobuline, insa aceasta solicitare nu a fost inca onorata, a declarat, sambata, managerul unitații, Nicoleta Coșarca, dupa ce, in cursul zilei, o femeie a decedat aici din cauza lipsei de imunoglobulina.…

- Femeia a decedat la spitalul din Alba Iulia, ca urmare a lipsei de imunoglobulinesuferind de imunodeficiența primara. Nu mai primise imunoglobuline din luna iulie. Spitalul Județean de Urgența (SJU) Alba Iulia a comandat din 20 octombrie imunoglobuline, însa aceasta solicitare nu a fost…

- Politistii au fost sesizati ca pe D.N.1C, in localitatea Lapusel a avut loc un eveniment rutier. Din primele cercetari efectuate s-a stabilit ca un baimarean de 52 de ani, care conducea un autoturism dinspre Baia Mare spre Somcuta Mare, a patruns pe contrasens unde a intrat in coliziune frontala cu…

- O femeie de 69 de ani a murit, sambata, la Spitalul Judetean de Urgenta din Alba Iulia din cauza lipsei de imunoglobulina. Reprezentantii spitalului sustin ca au trimis comanda de imunoglobulina in 20 octombrie, insa nu au primit nimic pana in prezent. "Doamna Maria M., 69 de ani, a decedat in aceasta…

- O femeie de 69 de ani a murit, sambata, la Spitalul Județean de Urgența din Alba Iulia din cauza lipsei de imunoglobulina, substanța solicitata zilnic in ultimele șase saptamani de reprezentanții spitalului, insa fara succes. Fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu a anunțat sambata ca o femeie…

- Pompierii militari au derulat, in primele zece luni ale anului, peste 355.000 de misiuni in intreaga tara, media zilnica fiind de 1.170 de interventii. Peste 81% dintre actiuni au fost ale SMURD, 8,5% fiind incendii, in crestere cu 28,41% fata de perioada similara a anului trecut. In urma actiunilor…

- O femeie in varsta de 44 de ani din zona rurala a Sucevei a ajuns ieri dimineața in stare grava la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean Suceava, prezentand simptome de colecistita acuta litiazica, acuzand dureri abdominale foarte puternice. Cazul nu ar fi fost unul deosebit și…

- Sase persoane, intre care patru copii, au fost ranite joi dimineata intr-un accident rutier in apropiere de municipiul Sibiu, pe Dealul Daii, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta...

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza la intersectia DN 3 cu DJ 381 in localitatea constanteana Ciocarlia de Sus. Potrivit Serviciului Politiei Rutiere Constanta prin Numaruil de Urgenta 112 a fost anuntat un eveniment rutier in urma caruia ar fi fost ranite doua persoane. Potrivit…

- Accidentul a avut loc la kilometrul 293, in zona Fantanita Haiducului, unde un autoturism s-a ciocnit frontal cu un TIR. In urma impactului, o femeie de 44 de ani, aflata la volanul autoturismului si care era singura in masina, a ramas incercerata, pompierii intervenind pentru scoaterea acesteia.…

- Doua persoane avind nevoie de ingrijiri medicale dupa ce s-au intoxicat cu fum. Potrivit purtatorului de cuvint al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Ciprian Sfreja, incendiul a pornit la compartimentul motor al autocarului, iar pasagerii si soferul s-au autoevacuat.…

- De 7 ani, Ziua mondiala a prematuritații este marcata, anual, la 17 noiembrie. Oficial, incepand cu 2011, aceasta zi are rolul de a atrage atenția asupra riscurilor pe care le presupune nașterea prematura. Nașterea prematura este nașterea care are loc inainte de 37 de saptamani complete de sarcina.…

- Un copil de un an si o luna din judetul Ialomita a fost ucis de rujeola, acesta fiind cel de-al 36-lea deces la nivel national, de la izbucnirea epidemiei. Copilul care a murit nu fusese vaccinat. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 17.11.2017 este 9900,…

- Procurorii DIICOT au retinut doi cetateni brazilieni care aveau in stomac cantitati impresionante de cocaina. Una dintre aceste persoane avea aproape un kilogram si jumatate de cocaina pe care o inghitise in peste 100 de capsule, cealalta persoana peste 400 de grame de cocaina. Ambele persoane au fost…

- 14 noiembrie este Ziua mondiala de lupta impotriva diabetului zaharat și a fost marcata pentru prima data pe data de 14 noiembrie 1991. Tema pentru ediția din anul acesta a Zilei mondiale de lupta impotriva diabetului zaharat este legata de femeie și copil. Deja a devenit o tradiție ca la Spitalul…

- Spitalului Judetean de Urgenta din Targoviste a initiat cursuri de comunicare pentru sute de cadre medicale pentru a imbunatati relatia cu pacientii si apartinatorii, a anuntat managerul spitalului din Targoviste, Claudiu Dumitrescu.

- Un autoturism care circula catre Pitesti a lovit puternic din spate un alt autoturism, iar in urma impactului sase persoane au fost ranite. Cinci adulti au fost preluati de echipaje ale Serviciului de Ambulanta Judetean Arges si transportati la Spitalul Judetean din Pitesti. A…

- Sase persoane, printre care si un copil, au fost ranite într-un accident rutier care a avut loc duminica pe DN 67 B, în judetul Arges. Potrivit purtatorului de cuvânt al inspectoratului de Politie Judetean Arges, Madalin Zamfir, accidentul s a produs în localitatea…

- Cinci spitale din Romania, printre care și Spitalul Clinic Județean de Urgența “Sf. Apostol Andrei”, Constanta, vor fi dotate cu echipamente de radioterapie, in valoare totala de peste 10 milioane euro, pentru tratarea pacienților cu boli oncologice. Bolnavii de cancer din Constanța sunt nevoiți, de…

- Unei vasluience i s-a facut rau și a cazut, pur și simplu, din picioare, in fața magazinului Central. Speriați, trecatorii, au sunat la 112 iar la fața locului a ajuns un echipaj SMURD. Medicii au oferit femeiii primul ajutor, stabilizand-o, inainte de a o transporta la Spitalul Județean de Urgența…

- Un accident rutier grav s-a produs, marti seara, in Capitala, fiind urmat de un incendiu care a afectat patru masini. O femeie si-a pierdut viata, iar o tanara de 18 ani a fost grav ranita, fiind transportata la Spitalul Floreasca, potrivit Inspectoratulului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov

- Sute de persoane participa in marile orase din tara la protestul impotriva modificarilor legilor justitiei. La Cluj sunt peste o mie de persoane, unele avand steaguri ale UE si ale Cataloniei si scandand "Inger, ingerasul meu, scapa-ne de PSD". Protestul din Cluj-Napoca a inceput la ora…

- Un barbat de 49 ani, paznic la o societate comerciala din Tecuci, a ajuns, marți, in stare grava la Spitalul Municipal din localitate, de unde a fost preluat de un elicopter SMURD și transportat la Spitalul Județean de Urgența din Galați, dupa ce a fost atacat și mușcat de caini.

- Firmele sucevene care transporta persoane dializate au fost verificate daca si-au pregatit masinile pentru sezonul rece, iar primariilor li s-a solicitat sa transmita o evidenta cu femeile insarcinate care in caz de necesitate ar avea nevoie de transport special, a declarat marti, intr-o conferinta…

- Cinci persoane au fost ranite, vineri seara, in urma unui accident de circulatie, niciuna dintre ele nefiind in stare grava, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. La fata locului au sosit mai multe echipaje de politie, dar si un elicopter SMURD, doua…

- Spitalul Alexandru Obregia a fost parțial evacuat, dupa ce un arbore a lovit o aripa a spitalului. La fata locului au revenit miercuri pompierii si muncitori de la ADP Sector 4 pentru a remedia situatia. Bolnavii vor ramane in alte saloane pana cand partea din spital afectata va fi reparata.…

- O femeie a murit si alte cinci persoane au fost ranite, dintre care doua grav, in urma unui accident rutier produs in noaptea de marti spre miercuri pe soseaua Borsului,intre localitatea Santion si municipiul Oradea, in care au fost implicate un autotren inmatriculat in Polonia si un microbuz, potrivit…

- Seful Serviciului de Medicina Legala Galati, Iuliu Fulga, si asistentul sef Radu Marinel au fost retinuti pentru 24 de ore si vor fi prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva, in urma perchezitiilor efectuate joi la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati. Perchezitiile au fost efectuate…

- O femeie de 35 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovita de o masina. Accidentul s-a petrecut luni dimineata, la cativa pasi de Spitalul Judetean de Urgenta din Resita, pe strada Fagarasului. Politistii au anuntat ca vina pentru producerea accidentului ii apartine unui sofer neatent.…