- Peste 100 de noi cazuri de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, in 20 de judete si in Bucuresti, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Numarul total al imbolnavirilor trece de peste la 16.000. Potrivit Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- Peste 20 de cazuri noi de rujeola au fost confirmate, in ultima saptamana, in județul Salaj. Potrivit ultimelor date publicate de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSBT) ,in intervalul 25 februarie – 1 martie2019 au fost raportate inca 66 de cazuri nou confirmate…

- Alte 58 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana, in Bucuresti si in sapte judete. Ca urmare, numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 15.791, din care 60 de decese, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), scrie…

- Alte 30 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, numarul total al imbolnavirilor ajungand astfel la 15.733, din care 60 de decese, spun reprezentantii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), scrie news.ro.Potrivit CNSCBT,…

- Alte 35 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, astfel ca numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 15.671, din care 59 de decese, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT. Potrivit CNSCBT, numarul total de cazuri confirmate…

- Alte 35 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, astfel ca numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 15.671, din care 59 de decese, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), potrivit news.ro.Citește și: BCR confirma…

- Alte 35 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, astfel ca numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 15.671, din care 59 de decese, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).

- Alte 32 de cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, astfel ca numarul imbolnavirilor a ajuns la 15.587, din care 59 de decese, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).Potrivit CNSCBT, numarul total de cazuri confirmate…