Au fost afișate REZULTATELE la Bacalaureat 2019 in Eveniment / on 08/07/2019 at 10:28 / Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale, rezultatele primei sesiuni a examenului de Bacalaureat au fost afișate pe site-ul www.edu.ro și la avizierele liceelor. Tot astazi, in intervalul orar 12.00-16.00, pot fi depuse contestațiile, urmand ca rezultatele finale sa fie facute publice in data de 13 iulie 2019.

Sursa articol: ziarulteleormanul.ro

