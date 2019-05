Stiri pe aceeasi tema

- Cine opteaza dimineata pentru europarlamentare poate sa se intoarca sa voteze si pentru referendum! N. Dumitrescu Avand in vedere faptul ca alegerile europarlamentare si referendumul national se vor desfasura concomitent – pe data de 26 mai – si in acelasi interval de timp – orele 7.00-21.00 – Biroul…

- Autoritatile din Gorj se afla pe ultima suta de metri cu pregatirile pentru organizarea alegerilor europarlamentare si a referendumului pentru justitie din data de 26 mai. Maine vor ajunge la Prefectura Gorj buletinele de vot care vor fi depuse sub paza, iar de saptamana viitoare vor fi repartizate…

- Pentru alegerile europarlamentare și referendumul din data de 26 mai 2019, reprezentanții Instituției Prefectului județul Prahova vor ridica duminica, 19 mai 2019, buletinele de vot, broșurile informative pentru experții electorali, ștampilele cu mențiunea ”Votat” și timbrele autocolante. Astfel, de…

- * Dreptul de vot se poate exercita pentru un singur scrutin sau pentru ambele * Urnele vor fi distincte Nicoleta Dumitrescu Organizarea referendumului national odata cu alegerile europarlamentare, pe data de 26 mai, reprezinta, deja, o certitudine. Decretul presedintelui Romaniei pentru organizarea…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anuntat vineri ca a comandat 20.104.459 de buletine de vot pentru a fi folosite la sectiile de vot din tara, 18.545.515 de timbre autocolante si 93.650 de stampile cu mentiunea 'votat'. Conform unui comunicat de presa al AEP, pentru sectiile de vot din…

- "Suntem in competitie electorala cu toti cei care au depus liste electorale, cu toate partidele; nu avem prieteni in campania electorala. Avem si o carte de vizita, nu ca ALDE, care nici nu stiau in ce familie europeana vor merge sau ca altii care vor sa ne scoata din Europa, cum e PSD", a afirmat…

- • S-a stabilit componenta Biroului Electoral Judetean Prahova • Maine, la ora 24.00, expira termenul pentru depunerea candidaturilor la BEC • Campania electorala incepe cu o zi inainte de Pasti Nicoleta Dumitrescu Intrucat a inceput numaratoarea inversa pana la data cand electoratul se va prezenta la…

- Bugetul pentru organizarea alegerilor europarlamentare din judetul Gorj este de 2,3 milioane de lei. Suma a fost prevazuta in bugetul Institutiei Prefectului. La alegerile europarlamentare va fi o singura circumpscriptie electorala. Toate buletinele de vot vor fi tiparite la Bucuresti, de catre Monitorul…