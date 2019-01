Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Dumitrescu Cu toate ca, in cazul achitarii taxelor si a impozitelor locale pe anul in curs, termenul limita pana la care trebuie platita prima rata este sfarsitul lunii martie, mii de ploiesteni au tinut sa faca dovada faptului ca sunt bun-contribuabili chiar din primele zile ale lui 2019.…

- Președintele Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, in raspunsul sau la discursul președintelui Trump, a declarat ca președintele a ales sa foloseasca dezinformarea și "chiar raul" pentru a-și transmite mesajul in timpul inchiderii, transmite CNN. "Președintele a ales frica. Vrem sa incepem…

- Fostul director al Teatrului „G. Ciprian”, actorul si regizorul Razvan Ioan Dinca, a fost achitat definitiv de magistratii Curtii de Apel Bucuresti. Judecatorii au admis apelurile formulate de Razvan Dinca, fost director al Operei Nationale Bucuresti, si a altor patru inculpati dupa ce, in 2015, Dinca…

- In patiserii si cofetarii, nu tot ce arata apetisant este si sanatos. In pateuri, de exemplu, specialistii Ministerului Agriculturii si Inspectorii de la Protectia Consumatorilor au descoperit la controalele de anul trecut ca, in loc de branza, sunt folosite si amestecuri din

- Solutie surprinzatoare intr-un dosar care priveste fapte de coruptie si care s-a finalizat ieri la Curtea de Apel Suceava. Magistratii acestei instante au decis cu doua voturi din trei sa-l achite de cetateanul turc Nihat Palabiyik pentru infractiunea de dare de mita pentru care procurorii de la ...

- Cel puțin șase persoane au murit și alte peste 100 au fost ranite într-un club din apropierea orașului Ancona din estul Italiei, dupa ce sute de persoane s-au îmbulzit spre ieșirea din cladire în urma unui incident care a creat panica, relateaza BBC. Conform primelor informații,…

- Judecatorii din Iași au avut de solutionat un caz atipic. Magistratii au analizat sensul cuvantului "m**e', dupa ce un detinut care a fost sanctionat de conducerea Penitenciarului Iasi pentru ca a scandat si scris pe un banner „M**e Dragnea, M**e PSD“, dar si „Fuck Trump, Fuck ANP“ a contestat sanctiunea.…

- Primarul din Ramnicu Valcea, Mircia Gutau, a fost achitat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) in dosarul in care a fost condamnat la 3 ani si 6 luni inchisoare pentru luare de mita. Judecatorii au anulat decizia initiala in urma rejudecarii procesului in baza unei decizii CEDO.