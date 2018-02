Stiri pe aceeasi tema

- CEO-ul Ripple, Brad Garlinghouse este omul din spatele criptomonedei XRP, a treia din lume din punct de vedere al capitalizarii de piata, insa acest lucru nu inseamna ca are incredere in toate monede digitale de pe piata sau ca toate vor supravietui in timp, potrivit Business Insider. In…

- UNICEF a lansat un proiect prin care indeamna impatimiții de jocuri video sa ”imprumute” puterea de procesare a placilor lor vide pentru a mina Ethereum, a doua moneda virtuala ca popularitate din lume, dupa Bitcoin. Scopul il constituie ajutarea copiilor din Siria, scrie The Guardian . Proiectul se…

- Producatorul de semiconductori Nvidia a raportat un profit net de 1,12 miliarde de dolari, aproape dublu fața de cele 655 de milioane de dolari din ultimul trimestru al anului 2016, dupa ce minarea de criptomonede și cererea mare ce cipuri pentru centre de date au crescut vanzarile companiei cu 34%,…

- Samsung Electronics a anuntat rezultatele financiare pentru anul trecut si ultimele trei luni ale anului trecut. Pentru intregul an 2017, compania a raportat o cifra de afaceri de 223,45 miliarde de dolari si un profit operational de 50 de miliarde de dolari. In ultimul trimestru din 2017, Samsung…

- "In contextul evolutiei schemelor de monede virtuale, inclusiv a riscurilor asociate acestora, Banca Nationala a Romaniei isi intareste pozitia exprimata prin comunicatul emis in martie 2015, cand atragea atentia asupra riscului ridicat de pierdere a sumelor investite in astfel de monede. Banca Nationala…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) avertizeaza din nou asupra monedelor virtuale și a ”riscului ridicat de pierdere a sumelor investite in astfel de monede”, potrivit unui comunicat al instituției . Aceasta nu vrea ca bancile din Romania sa ofere servicii de plați catre platformele de tranzacționare a…

- BNR sesizeaza cresterea interesului populatiei fata de monedele virtuale, in special Bitcoin, si avertizeaza cu privire la riscurile care deriva din lipsa reglementarilor si a supravegherii monedelor virtuale. Comunicatul bancii centrale vine in contextul in care Bitcoin a pierdut doua treimi din…

- Valoarea de piata a tuturor criptomonedelor a ajuns la aproximativ 400 de miliare de dolari. Bitcoin-ul, cea mai populara moneda virtuala, scazuse la un moment dat cu 10% pana spre 8.000 de dolari, cea mai mica valoare din ultimul an, in conditiile in care la sfarsitul anului trecut valora 19.000 de…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro propune o analiza deosebit de interesanta pentru cei care au investit in diversele monede virtuale și care doresc sa știe care este valoarea reala de piața a acestora.Digi24: Valoarea de piata a tuturor criptomonedelor a ajuns astazi la aproximativ…

- Mai mult de 100 de miliarde de dolari au disparut pur si simplu din valoarea de piata in doar 24 de ore, potrivit Digi 24. Valoarea de piata a tuturor criptomonedelor a ajuns astazi la aproximativ 400 de miliare de dolari. Bitcoin ul, cea mai populara moneda virtuala, scazuse la un moment dat cu 10…

- Dupa euforia de la sfarsitul anului trecut, cand bitcoin trecea pragul psihologic de 20.000 de dolari, iar analistii se intrebau unde se va opri aceasta ascensiune fulminante, cea mai populara dintre monedele virtuale a...

- Scaderea reflecta temerile investitorilor legate de viitorul criptomonedelor, sapreciaza Bloomberg. La Londra bitcoin a scazut cu 8 procente, la 8.378 de dolari, cel mai redus nivel din 24 noiembrie. Criptomonedele ripple, ether si litecoin au scazut cu 11%. La 18 decembrie 2017…

- Bitcoin a scazut joi pana la 8.970 de dolari pe unitate. Cea mai valoroasa moneda virtuala din lume s-a depreciat cu circa 55% de la un maxim de aproape 20.000 de dolari arins la sfarsitul lunii decembrie. Declinul a avut loc in conditiile atentiei tot mai mari date de autoritatile…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea firmei belgiene de biotehnologie Ablynx, pentru 3,9 miliarde de euro (4,8 miliarde de dolari), depasind astfel oferta Novo...

- Valoarea de piata a Netflix a depasit 100 de miliarde de dolari, dupa ce, in ultimul trimestru al lui 2017, a reusit sa atraga peste 8 milioane de abonati noi. Ca o comparatie, in octombrie 2016, platforma avea o valoare de piata de doua ori mai mica, in jur de 50 de miliarde de dolari.

- Cresterea masiva a numarului de abonati din ultimul trimestru a antrenat o crestere a pretului actiunilor Netflix care au dus valoarea de piata a companiei la peste 100 de miliarde de dolari. Ultimul trimestru din 2017 a fost şi cel mai bun pentru Netflix, compania americană atrăgând…

- Compania farmaceutica Sanofi SA a anuntat astazi ca va achizitiona producatorul de medicamente impotriva hemofiliei, Bioverativ Inc, intr-o tranzactie de 11,5 miliarde de dolari, in incercarea de a ramane printre liderii pietei si in 2018, potrivit Wall Street Journal. Potrivit WSJ, achizitia…

- Piata criptomonedelor este extrem de vulnerabila. 14% din totalul banilor virtuali au fost furati. Daca s-ar intampla ca 14% din masa monetara calsica sa fie furata, chiar si intr-o perioada lunga de timp, oamenii si -ar pierde total increderea in sistem.

- Dupa ce Coreea de Sud si China au anuntat ca vor incerca sa reglementeze piata criptomonedelor si activitatea de mining, criptomonedele au cunoscut scaderi masive, care au trimis multi investitori spre alte oportunitati de investitii, in incercarea de a-si muta banii din calea furtunii. …

- Vanzarile de monede de aur ale celui mai mare dealer din Europa au crescut cu 400% astazi, dupa ce criptomoneda bitcoin a suferit cea mai mare scadere din ultimele luni, potrivit Bloomberg. Royal Mint a vandut aproape 30 de kilograme de aur, in valoare totala de 1,2 milioane de dolari,…

- Anuntul unui nou atac informatic care a permis furtul de monede Bitcoin pastrate de utilizatorii serviciului BlackWallet si zvonurile intre timp confirmate de autoritatile sud-coreene, cum ca ar pregatii interzicerea partiala a tranzactiilor virtuale, au cauzat prabusirea cotatiei principalelor monede.…

- Compania Volkswagen a dezvaluit noua versiune a modelului Jetta si a transmis ca va investi peste 3,3 miliarde de dolari in America de Nord pentru a creste relevanta brandului in Statele Unite, potrivit Bloomberg. Majoritatea investitiilor companiei, pana in 202, se vor orienta catre modele…

- La peste doi ani de la scandalul Dieselgate, in care a fost acuzat ca a manipulat testele de emisii si de consum pentru modelele diesel vandute peste Ocean, cu pierderi inregistrate de cateva zeci de miliarde de dolari, Volkswagen și-a recapatat optimismul, scrie automarket.ro.

- Guvernul sud-coreean a anuntat joi ca intentioneaza sa interzica tranzactionarea de monede virtuale, ceea ce a dus la un declin semnificativ al cotatiei bitcoin, transmite AFP, preluata de Agerpres. Se estimează că piaţa monedelor virtuale din Coreea de Sud reprezintă 20% - 25% din…

- Creșterea Dogecoin și a altor descendente ale bitcoin se datoreaza faptului ca sunt percepute ca fiind ieftine comparativ cu bitcoin sau etherum, a explicat Dave Chapman, analist la compania de trading Octagon Strategy din Hong Kong, potrivit News.ro . Unul dintre fondatorii Dogecoin a declarat pentru…

- Cresterea Dogecoin si a altor descendente ale bitcoin se datoreaza faptului ca sunt percepute ca fiind ieftine comparativ cu bitcoin sau etherum, a explicat Dave Chapman, analist la compania de trading Octagon Strategy din Hong Kong. Unul dintre fondatorii Dogecoin a declarat pentru un site care publica…

- Dogecoin, o moneda virtuala derivata din Litecoin, al carei nume provine din ”fenomenul” de pe Internet Doge, a ajuns la o capitalizare de peste 1,1 miliarde de dolari, relateaza CNBC.Cresterea Dogecoin si a altor descendente ale bitcoin se datoreaza faptului ca sunt percepute ca fiind ieftine…

- XRP, o criptomoneda creata pentru tranzactii internationale, a inregistrat o crestere record in aceasta iarna. La mijlocul lunii decembrie, valoarea ei era de 0,25 de dolari, iar miercuri a atins valoarea de 3,16 dolari, potrivit Coinmarketcap. Astfel, XRP a devenit criptomoneda cu a doua cea mai mare…

- Bitcoin versus Ripple reprezinta o tema de discutie actuala ce naste numeroase polemici printre fanii criptomonedelor. Cu o crestere de peste 1.000% in ultima luna, moneda digitala Ripple, dezvoltata de catre un start-up cu sediul in San Francisco, capata din ce in ce mai multa popularitate.…

- Softbank, unul dintre cei mai mari investitori in tehnologie, a parafat cu Uber o intelegere despre care se vorbeste de mult timp si va cumpara cel putin 15% din actiunile companiei, scrie Wall Street Journal. Tranzactia arata ca Uber este evaluata la 48 miliarde dolari, cu 30% sub evaluarea din…

- Softbank, unul dintre cei mai mari investitori in tehnologie, a parafat cu Uber o intelegere despre care se vorbeste de mult timp si va cumpara cel putin 15% din actiunile companiei, scrie Wall Street Journal. Tranzactia arata ca Uber este evaluata la 48 miliarde dolari, cu 30% sub evaluarea din iunie…

- A scazut cu 10%, pana la 17.000 de dolari, dupa ce piata monedelor virtuale a inceput sa promoveze bitcoin cash, o extensie a monedei virtuale. In plus, aproape un sfert din monedele Bitcoin sunt blocate, ca urmare a unor masuri de securitate care fac imposibila accesarea. In total, se estimeaza…

- Moneda virtuala Bitcoin a scazut cu 10 , pana la 17.000 de dolari, dupa ce piata monedelor virtuale a inceput sa promoveze bitcoin cash, o extensie a monedei virtuale, relateaza Digi 24.In plus, aproape un sfert din monedele Bitcoin sunt blocate, ca urmare a unor masuri de securitate care fac imposibila…

- Atrasi de potentialul in crestere pentru a face profit din generarea si vanzarea de monede virtuale, tot mai multi hackeri inlocuiesc atacurile de tip phishing pentru furtul si valorificarea datelor confidentiale cu o tactica mult mai discreta, de a infiltra pe ascuns scripturi de tip coin-mining in…

- In acest weekend Bitcoin a fost aproape de a atinge pragul de 20,000 de dolari, atingand maximul de 19,771 dolari duminica. La acest pret, misteriosul creator al acestei monede, Satoshi Nakamoto, ar avea o avere de 19,4 miliarde de dolari, ceea ce l-ar plasa pe locul 44 in topul Forbes al celor mai…

- GMO Internet Group, o companie cu afaceri in domeniul internetului, a precizat ca din martie 2018 va plati o parte a salariilor celor aproape 5.000 de angajati in moneda virtuala Bitcoin. In luna februarie acestia vor avea dreptul sa opteze procentajul de Bitcoin din salariul lunar, limita minima…

- In primele zece luni din anul curent, exporturile de marfuri din R. Moldova s-au cifrat la 1,920 de miliarde de dolari, cu 17,5% mai mult decat in perioada similara a anului trecut. Potrivit datelor Biroului Național de Statistica (BNS), pe piața Uniunii Europene au ajuns marfuri moldovenești in suma…

- "Cred ca este o piata cu o dinamica speciala. Atunci cand discutam despre criptomonede, discutam in primul rand de bitcoin. Este o piata mult mai volatila decat o piata normala. Lucrul acesta poate sa atraga pe deoparte mari investitori, asta se si intampla. Este un nou sistem care se bazeaza foarte…

- O serie de raiduri organizate de autoritatile bulgare in luna mari au dus la confiscarea a peste 200.000 de bitcoins, care acum valoreaza mai mult de 3 miliarde de dolari, scrie coindesk.com, site specializat in stiri despre monedele virtuale.

- Bitcoin a depasit pentru prima oara, vineri, nivelul de 17.000 de dolari pe unitate, iar cererea uriasa a dus la blocarea uneia dintre cele mai mari platforme de tranzactionare, cu doar cateva zile inainte de inceperea tranzactiilor cu contracte futures pentru moneda virtuala in Statele Unite, relateaza…

- In timp ce multi jucatori din mediul online incep sa ofere din ce in ce mai multe alternative de plata, inclusiv cu monede virtuale, Valve, compania din spatele platformei Steam, a anuntat ca renunta la plata prin intermediul Bitcoin. Aceasta decizie vine intr-un moment foarte ciudat, in ultimele cateva…

- Șoc pentru cei care tranzacționeaza moneda virtuala bitcoin prin tehnologia de minare a monedei virtuale. Hackerii au reusit sa patrunda în serverele uneia dintre cele mai cuoscute companii care pune la dispoziție astfel de servicii și au furat peste 4.

- Hackerii au reusit sa fure 60 de milioane de dolari in Bitcoin dupa ce au trecut de masurile de securitate ale uneia dintre cele mai cunoscute companii care ofera tehnologii pentru minarea monedelor virtuale.

- Cea mai mare companie americana de asigurari de sanatate, UnitedHealth Group Inc, va cumpara serviciile de urgenta si cele de ingrijire de baza ale grupului DaVita, cu suma de 4,9 de miliarde de dolari, a doua sa achizitie din acest an, transmit Reuters si Bloomberg.

- Aetna, a treia mare companie de asigurari medicale din Statele Unite in functie de vanzari, va primi o oferta de 207 dolari pe actiune, au declarat persoane apropiate situatiei. Preluarea, care ar reconfigura piata americana a medicamentelor cu prescriptie, este vazuta drept o masura defensiva, inainte…

- Piata globala de aerostructuri este estimata la peste 36 miliarde dolari anual, iar producatorii de aeronave vor continua sa externalizeze mai mult de 50% din productie subcontractorilor independenti, arata datele broker-ului Swiss Capital, in prospectul de oferta aferent majorarii capitalului social…

- Cursul de tranzacție pentru bitcoin a depașit nivelul de 10 000 de dolari miercuri dimineața in ASIA. Aceasta creștere reprezinta o multiplicare de 10 ori a valorii monedei virtuale in acest an. La...

- Moneda virtuala Bitcoin a ajuns, luni, la valoarea de aproape 8.200 de dolari pe unitate, un nou record. Potrivit Reuters, in ultimele zile cresterea valorii Bitcoin a fost de aproape 50% in numai opt zile. Informatia a aparut dupa ce compania americana de plati Square a anuntat la sfarsitul saptamanii…

- Informatia a aparut dupa ce compania americana de plati Square a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca a inceput sa permita anumitor clienti sa cumpere si sa vanda monede bitcoin pe aplicatia sa Cash. Bitcoin a fost tranzactionata luni pana la 8.197,81 dolari pe unitate, pe platforma…

- Alibaba Group Holding a incheiat un mega-deal prin care cumpara o felie din cel mai mare lant de hypermarketuri din China, in incercearea de a depasi lantul de magazine Wal-Mart pe cea mai mare piata de retail din lume, potrivit Bloomberg. Cea mai mare companie de e-commerce din China a…