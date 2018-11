Stiri pe aceeasi tema

- Cuplul din Louisiana se pregatea sa primeasca vizita familiei cu ocazia Zilei Recunoștinței, astfel ca au facut curat in toata casa. Harold și Tina Ehrenberg au dat peste un bilet la loto care le aduce un caștig de aproape 2 milioane de dolari. Cei doi cumparasera biletul și au uitat de el, iar biletul…

- Doi soti din Louisiana, in sudul SUA, vor putea sarbatori cum se cuvine Ziua Recunostintei (Thanksgiving) de joi, dupa ce au castigat suma de 1,8 milioane de dolari cu un bilet de loterie, descoperit intr-un sertar in timp ce faceau curatenie de sarbatori, relateaza joi AFP.

- LOTO. Harold și Tina Ehrenberg au descoperit un bilet caștigator la loto, in valoare de aproape 2 milioane de dolari, in timp ce faceau curațenie in casa, scrie antena3.ro. Citeste si LOTO 18 NOIEMBRIE 2018, au fost omologate rezultate loto de duminica 18 noiembrie 2018 LOTO. Cei doi…

- Doi soti din Louisiana, in sudul SUA, vor putea sarbatori cum se cuvine Ziua Recunostintei (Thanksgiving) de joi, dupa ce au castigat suma de 1,8 milioane de dolari cu un bilet de loterie, descoperit intr-un sertar in timp ce faceau curatenie de sarbatori, relateaza joi AFP. Harold si…

- Lerryne West, din Iowa, SUA, a auzit la televizor ca premiul cel mare la loterie, aproape de 700 de milioane de dolari, a fost caștigat de doua persoane, una din Iowa și una din New York, a informat nine.com.au . Numai ca, atunci cand a cautat biletul, nu-l gasea nicaieri. Suparata, ea și-a rugat sora…

- Biletul castigator in extragerea de marti a fost vandut in South Carolina. Identificarea castigatorului sau castigatorilor - in cazul in care biletul a fost cumparat in comun - nu a fost facuta inca, precizeaza Mega Millions pe site. "Momentul pe care-l asteptam a venit, in sfarsit, si nu putem fi mai…

- Un singur bilet care contine cele sase numere castigatoare la loteria Mega Millions a fost vandut, valoarea premiului fiind de 1,6 miliarde de dolari, a anuntat un oficial al loteriei citat de Reuters. Biletul, vandut in Carolina de Sud, contine numerele 5, 28, 62, 65, 70 si Mega Ball…

- Jockpot-ul loteriei americane Mega Millions a ajuns miercuri dimineata la suma de 868 de milioane de dolari - a doua cea mai mare valoare din istoria Statelor Unite - dupa ce, in urma extragerii de marti seara, niciun bilet nu a fost declarat castigator al marelui premiu, relateaza Reuters.…