Au emoticoanele loc in comunicarea din mediul de afaceri? Emoticoanele (sau emoji) sunt foarte folosite in comunicarea informala, dat fiind faptul ca exprima o serie de emotii, cum ar fi bucuria, furia si teama. O buna parte din utilizatorii de internet dau mai multa atentie emoji-urilor in timpul chat-urilor informale decat cuvintelor. Dar, au emoticoanele loc in comunicarea formala din mediul de afaceri? Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intrarea in 2008 a prins tara noastra intr-un moment de euforie fara margini, nimeni nu prevedea ca la nici macar un an avea sa se intample evenimente dramatice, ce au culminat cu un imprumut la FMI si taieri drastice de salarii in 2010. Se poate repeta un asemenea scenariu si in viitorul apropiat?…

- 2017 a fost un an paradoxal din punct de vedere economic: desi mediul de afaceri a avut 12 luni bune, dinspre institutiile publice au venit o serie de masuri si decizii caracterizate de antreprenori si investitori prin cuvinte ca „haos“, „instabilitate“, „involutie fiscala“.

- 2017 a fost un an paradoxal din punct de vedere economic: desi mediul de afaceri a avut 12 luni bune, dinspre institutiile publice au venit o serie de masuri si decizii caracterizate de antreprenori si investitori prin cuvinte ca „haos“, „instabilitate“, „involutie fiscala“.

- Legea prevenirii, potrivit careia autoritatile cu atributii de control, la constatarea unor nereguli, vor aplica mai intai avertismente si vor acord o perioada pentru remedierea problemelor, a fost promulgata de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat miercuri Ministerul pentru Mediul de…

- ”Ma bucur sa anunț o veste mult așteptata de mediul de afaceri din Romania, atat cel autohton, cat și cel strain. O alta masura foarte importanta din Programul de guvernare a fost indeplinita in 2017: Legea prevenirii, inițiata de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat,…

- Schimburile bilaterale dintre SUA si Romania vor depasi pana la finalul anului un maxim istoric de 3 miliarde dolari, spune Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, care s-a intalnit la Washington cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, acestia discutand…

- Ministrul roman pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, au avut vineri o intalnire cu secretarul american al comertului, Wilbur Ross, la care s-a discutat despre evolutia remarcabila a parteneriatului economic si…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, ii da o replica dura ambasadorului Canadei in Romania, Kevin Hamilton, dupa ce oficialul a spus ca se arata ingrijorat de modificarile aduse Legilor Justiției de la noi și ii ințelege pe protestatari.”Excelenta Voastra,…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, a declarat, vineri, la Bucuresti, ca el crede in viitorul criptomonedelor, asa cum este bitcoin, dorind, totodata, reglementarea domeniului.

- Legea prevenirii, initiata de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, a fost adoptata. Parlamentul Romaniei a legiferat textul, documentul fiind trimis spre promulgare Presedintelui Romaniei. Legea vizeaza doua directii majore de actiune. Prima dintre ele se refera la crearea…

- Sa explicam putin cum stau lucrurile. Dezbaterile de marti, 28 noiembrie, la Legea privind plata defalcata a TVA (split TVA ) din Comisia de buget finante de la Camera Deputatilor s-au oprit la un articol extrem de important pentru intregul mediu de afaceri din Romania si anume la art. 3: (1) Persoanele…

- Declinul a fost cauzat de ambele componente ale indicatorului. Astfel, indicatorul conditiilor curente a fost de 59,1 puncte, valoare in scadere cu 4,8 puncte, in timp ce indicatorul anticipatiilor a scazut cu 0,6 puncte, pana la valoarea de 35,5 puncte (cea mai redusa valoare din octombrie 2012).…

- Modificarea Codului fiscal este respinsa de mediul de afaceri, a declarat liberalul Daniel Zamfir, presedintele Comisiei economice din Senat, care a afirmat ca va sustine miercuri la Comisia de buget-finante amendamentul privind revenirea la textul initial al Codului fiscal."Un lucru a reiesit…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, s-a intalnit in Egipt cu Tawfik Diab, presedintele Pico Group, una dintre cele mai mari companii private egiptene, cu care a discutat stadiul actual al investitiilor Pico Group si ”perspectivele extinderii" pe piata din Romania,…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a anunțat ca miercuri a fost finalizata "contractarea și semnarea tuturor AFN-urilor (Ajutoare Financiare Nerambursabile) pe Start-up Nation". "Astazi este o zi extrem de importanta, am finalizat contractarea și semnarea…

- A terminat si Agentia Iasi evaluarea dosarelor primite in programul Start-up Nation 2017, urmand sa finalizeze si semnarea acordurilor de finantare cu firmele admise in program, a anuntat marti ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, in conditiile in care, potrivit legislatiei cu care a inceput…

- "La aceasta ora semnalele din țara sunt ca aceasta ordonanța ne va afecta in mod negativ, este un lucru cert. Și noi va trebui sa analizam și vom analiza foarte concret daca este adevarat sau nu, bazandu-ne doar pe specialiștii noștri, iar apoi, daca lucrurile sunt așa, cu siguranța ne vom alatura…

- Coaliția pentru Dezvoltarea Romaniei, care reunește 45 de organizații cu peste 600.000 de angajați, susține ca mesajul lansat de premierul Mihai Tudose in numele Guvernului, potrivit caruia mediul de afaceri ar fi vinovat pentru lipsa de fonduri la bugetul statului, este fals și daunator. „Mesajul public…

- Senatul a adoptat cu unanimitate de voturi (98) Legea prevenirii, prioritate legislativa a Guvernului, un proiect de lege extrem de important pentru mediul de afaceri, și indeosebi pentru IMM-uri, a anunțat senatorul PSD Bacau, Miron Smarandache, intr-un comunicat de presa. „Legea are ca obiect de reglementare…

- DECLARATIE POLITICA Legea prevenirii, o sansa uriasa pentru revitalizarea mediului de afaceri si a IMM-urilor! Camera Deputatilor va dezbate zilele urmatoare proiectul Legii prevenirii, in regim de urgenta, prioritate legislativa

- A fost o seara cu totul speciala pentru cei mai puternici oameni de afaceri din Arges, reusita lor in afaceri fiind premiata de reprezentantii Camerei de Comert si Industrie Arges. Vorbim despre un eveniment ce a devenit deja traditional, fiind organizata a 22-a editie aseara. Premierea celor mai…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a publicat, joi, lista partiala a firmelor admise la finantare in programul Microindustrializare 2017, prin care statul promite ca va ooferi fonduri nerambursabile de maximum 450.000 de lei (aproape 100.000 de euro) unor mici fabrici private,…

- Mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat, planuita de Guvern de la 1 ianuare 2018, este criticata de importanti oameni de afaceri romani, care nu exclud posibilitatea sa unii dintre patronii din Romania sa-si lase angajatii cu salarii mai mici decat in 2017. Antreprenorii si managerii…

- „Propunem Guvernului sa luam o pauza de 3-5-6 luni, cat e nevoie, ca sa ajungem la un consens, iar dupa aceea sa nu mai schimbam nimic in regimul fiscal timp de cel putin trei ani. Nimic nu ne grabeste, suntem pe crestere economica si nu avem date sau informatii ca ar veni vreo criza in viitorul…

- Pe el il cunoaste mai toata tara, dar multi s-au intrebat cine este sotia lui Ilan Laufer, misterioasa blonda care i-a furat inima politicianului. Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat este casatorit cu fosta nevasta a lui Jorge.

- Laufer: Proiectul de ordonanta care modifica Legea parteneriatului public-privat este finalizat Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a declarat, marti, ca proiectul de ordonanta care modifica Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat este finalizat, in prezent fiind in curs…

- Legea preventiei a fost adoptata, marti, de plenul Senatului. Proiectul isi propune indrumarea companiilor care nu sunt in conformitate cu cerintele legale si acordarea unei perioade de 90 de zile pentru a se pune la punct, timp in care nu sunt sanctionate. Senatul a adoptat acest proiect…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a anuntat, luni, data oficiala la care mestesugarii, artizanii si alti producatori handmade se vor putea inscie online pentru a merge la targul national de gen, cu decontarea unor cheltuieli cu transportul si cazarea.

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, a declarat luni, la Constanta, ca aproape 20 de mii de companii au aplicat in cadrul programului Start-Up Nation, foarte multe dintre acestea obtinand punctajul maxim de 100 de puncte. Varsta medie a celor care au aplicat este…

- Holdingul Al Dahra, cu afaceri de 1 mld. dolari in agrobusiness, cel mai mare trader de cereale din Orientul Mijlociu, analizeaza extinderea pe piata romaneasca, interesul companiilor din Emiratele Arabe Unite pentru investiiii in Romania fiind in crestere, dupa cum arata rezultatele discutiilor…

- CEC Bank a flexibilizat condițiile de finanțare a IMM-urilor in cadrul Programului Romano-Elvețian, prin semnarea unui act adițional la Convenția de colaborare incheiata cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat (MMACA), informeaza joi banca. În baza documentului,…

- Compania nipona Calsonic Kansei a anunțat o investiție de amploare pentru Prahova, noua fabrica de aici urmand sa creeze in jur de 300 de noi locuri de munca, potrivit informațiilor comunicate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri. Intr-un comunicat al instituției amintite de precizeaza ca este vorba…

- Acesta face parte din Programul de Cooperare Elvetiano- Roman a Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, care a infiintat un centru-pilot de afaceri pentru export, cu sediul la Bacau, care va deservi intreaga regiune Nord-Est. Programele de instruire si pregatire a IMM-urilor…

- Compania nipona Calsonic Kansei iși extinde businessul din Romania prin investirea a 30 milioane euro intr-o fabrica de componente electronice, la Ploiești, unde va crea circa 300 de noi locuri de munca, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, remis STIRIPESURSE.RO.Citeste…

- Aproape 1.200 de firme au demarat deja procedurile pentru a-și muta sediul social din Catalonia, dupa refendumul in care s-a votat independența regiunii, din cauza crizei politice declanșate și a incertitudinilor implicate de aceasta. Planurile secesioniștilor ar putea fi spulberate de acest fenomen…

- Guvernul intenționeaza sa introduca de anul viitor inca un bir pe seama firmelor private, respectiv o taxa de solidaritate de 2% din fondul de salarii al acestora. Motivul invocat de ministrul finanțelor este halucinant: „O platește angajatorul, ca sa aiba ...

- Tasharski a afirmat in cadrul misiunii comerciale Trade Winds care a adus la București peste 100 de companii si organizatii patronale din SUA interesate de afaceri in Europa de Sud-Est, ca antreprenorii și clasa de mijloc fac aceasta parte a Europei sa se remarce ca destinație pentru investitorii americani.…

- Antreprenorii care au semnat contracte de finantare in programul Start-up Nation trebuie sa contacteze ei agentiile teritoriale pentru IMM de care apartin pentru a fi programati la semnarea unor acte aditionale care sa le permita accesul la finantare, a anuntat, joi, Ministerul pentru Mediul de Afaceri.

- Fostul ministru de Finanțe din Guvernul Ponta, Eugen Teodorovic a ridiculizat in aceasta seara, intr-o emisiune televizata, doi membri ai cabinetului Mihai Tudose. Este vorba despre Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor, și Ilan Laufer, ministru pentru Mediul de Afaceri, pe care ii acuza ca nu se consulta…

- Fostul ministru de Finanțe din Guvernul Ponta, Eugen Teodorovic a ridiculizat in aceasta seara, intr-o emisiune televizata, doi membri ai cabinetului Mihai Tudose. Este vorba despre Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor, și Ilan Laufer, ministru pentru Mediul de Afaceri, pe care ii acuza ca nu se consulta…

- Peste 70% dintre romanii de peste hotare doresc sa se intoarca in țara in urmatorii cinci ani, insa trebuie sa gaseasca in Romania condițiile necesare, a declarat, marți, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, intr-o conferința pe tema dezvoltarii IMM-urilor."Romania…

- Firmele nu vor mai fi sancționate de autoritați la primul control, daca neregulile nu sunt grave, ci vor avea la dispoziție 90 de zile pentru a se conforma, odata cu intrarea in vigoare a Legii prevenirii, a declarat, marți, 17 octombrie, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat,…

- Firmele nu vor mai fi sanctionate de autoritati la primul control, daca neregulile nu sunt grave, ci vor avea la dispozitie 90 de zile pentru a se conforma, odata cu intrarea in vigoare a Legii prevenirii, a declarat, marti, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer,…

- Peste 70% dintre romanii de peste hotare doresc sa se intoarca in țara in urmatorii cinci ani, insa trebuie sa gaseasca in Romania condițiile necesare, a declarat, marți, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, intr-o conferința pe tema dezvoltarii IMM-urilor. …

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, Ilan Laufer, a anunțat, luni, la Ploiești, ca a dat un ordin pentru ridicarea tuturor clauzelor suspensive din contractele Start Up Nation. "Programul merge în conformitate cu procedura și se implementeaza în…

- Deputatul Roxana Minzatu și-a deschis primul cabinet din teritoriu, in comuna Bran. Locul unde va ține odata la doua saptamani audiențe, se afla pe strada Valea Grajdului nr. 2, etaj 1, langa Centrul de Sanatate al stațiunii. „Este o zona in care m-am alaturat, cat de mult am putut, efortului autoritaților…

- Initial, in aprilie 2017, Judecatoria Sectorului 2 a dispus ca Ponta sa achite daune de 20.000 de lei, insa suma a fost scazuta la jumatate de Tribunalul Bucuresti, in urma admiterii in parte a apelului declarat de fostul premier. Lucian Isar l-a dat in judecata pe Victor Ponta, dupa ce…

- Dupa mai multe runde de discuții maraton intre Liviu Dragnea și Mihai Tudose se pare ca liderul PSD a inaintat o oferta catre premier.Conform unor surse din ședința PSD, Liviu Dragnea nu dorește sa renunțe la Sevil Shhaideh, in schimb o sacrifica pe Rovana Plumb. Totuși, Rovana Plumb va fi…

- Cei trei membri ai guvernului cap de lista la remaniere sunt sefii de portofolii cu probleme penale, Viorel Ilie, ministrul pentru relatia cu Parlamentul, Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltarii Regionale, si Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene. Pe surse au aparut, insa, si alte nume…

- Patronatul IMM-urilor Galati a premiat, saptamana trecuta, cele mai performante firme din Galati, in cadrul aceluiasi eveniment fiind lansata si Carta Alba a IMM-urilor pentru Regiunea Sud-Est. Invitat la eveniment, in calitate de antreprenor, dar si de fost secretar de stat in cadrul Ministerului pentru…