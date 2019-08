Au dispărut contabilul DAS și banii persoanelor cu handicap. Șefii i-au spart biroul Disparitia sa este cu atat mai misterioasa cu cat, ne-au explicat surse din cadrul DAS, Aparaschivei ar fi ridicat o suma importanta de bani din Trezorerie, aproximativ 20.000 de lei, despre care nu existau, ieri, informatii certe ca ar fi fost virati mai departe, in numele institutiei, de catre Aparaschivei. Sumele ar fi trebuie sa ajunga la persoane cu handicap din oras, ne-au mai spus sursele, care ne-au transmis ca la nivelul DAS Iasi s-a format o comisie de ancheta care ce (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

