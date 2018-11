Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul unui barbat a fost descoperit azi in albia paraului Berheci, pe raza comunei Tanasoaia, județul Vrancea. Barbatul plecase duminica de acasa și nu s-a mai intors, a anunțat monitoruldevrancea.ro . Corpul barbatului a fost descoperit azi, plutind deasupra apei. Se pare ca el a cazut de pe un…

- Patronul unei firme din judetul Hunedoara si-a taiat gatul si s-a injunghiat in burta, la serviciu, fiind gasit in stare grava de angajatii sai, intr-un depozit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Detașamentul Alba Iulia al Inspectoratului pentru Situații de Urgența a intervenit, luni seara, pentru deblocarea ușii unui apartament dintr-un bloc situat pe Bulevardul Revoluției din municipiu. Inauntru, aceștia au descoperit trupul neinsuflețit al unui barbat. Intervenția s-a produs ca urmare a unei…

- Un tanar de 30 de ani a fost gasit in casa cu gatul taiat. Cadavrul a fost gasit de pompieri intr-o balta de sange. Cu toate acestea politistii iau in calcul si varianta sinuciderii. Cercetarile continua.

- Cadavrul unui vitel de aproape 300 de kilograme, pentru care primele analize efetuate au confirmat axtrax-ul, a fost descoperit pe o pasune din Botosani, in acest caz fiind declansata o ancheta, transmite MEDIAFAX. Conducerea Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor ...

- Cadavrul unui barbat a fost gasit sambata, 29 septembrie, in parcul dendrologic al castelului Bernath-Bujanovics din orasul bihorean Valea lui Mihai. Cazul va fi cercetat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor.

- Cadavrul unui tanar a fost descoperit, joi dupa-amiaza, intr-o fantana de pe raza localitatii Stauceni din Botosani. Potrivit primarului din Stauceni, Cozmin Epuras, persoana respectiva ar putea fi un adolescent de 16 ani care a fost dat disparut de la domiciliu pe 11 iulie. Localnicii au simtit mirosul…

- La data de 21 august, in jurul orei 22:00, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca in vecinatatea podului peste Valea Petii, la intrare in comuna Apahida, a fost gasit cadavrul unui barbat. In zona indicata s-a deplasat echipa de cercetare a locului faptei din cadrul inspectoratului, insoțita…