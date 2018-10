Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent din Franța și-a amenințat profesoara cu un pistol cu bile, intr-un liceu din Creteil (suburbie a Parisului). El este acum inculpat pentru violențe cu circumstanțe agravante. In inregistrarea video, filmata joi și difuzata pe rețelele sociale, tanarul sta in picioare și ține pistolul la…

- Imaginile au fost surprinse de o camera de supraveghere si au fost publicate de un barbat pe reteaua de socializare; omul a vrut in acest fel sa le arate tuturor cat de dedicata este sotia lui in cresterea copilului. Adormirea unui bebelus se poate dovedi a fi o sarcina extrem de dificila,…

- O scoala veche intr-un sat din sudul Franței a fost cumparata si transformata intr-un centru international de arta de catre George Bodocan, romanul cunoscut in lumea artistica sub numele de Bodo, care traieste si creeaza de 10 ani acolo. Proiectul ”Villa Sator” i-a adus lui George Bodocan titluri elogioase…

- Artistul roman George Bodocan, cunoscut in lumea artistica sub numele de Bodo, care traieste si creeaza in Franta de 10 ani, a cumparat o scoala veche intr-un sat din sudul tarii si a transformat-o intr-un centru international de arta.

- Informatii socante din Franta! William Gomis (19 ani), fost jucator la Saint Etienne, a fost impuscat mortal duminica noapte in localitatea La Seyne-sur-Mer, anunta britanicii de la Daily Mail.Din primele informatii, tanarul fotbalist a fost impuscat in cap, fiind prins in centrul unui atac…

- Autoritatile franceze au evacuat 147 de pasageri si membrii echipajului unui zbor Oran-Perpignan, dupa ce un copil de la bord a fost suspectat ca ar fi infectat cu holera, conform pompierilor, scrie Reuters.

- Luni, in jurul orei 16:45, politistii din cadrul Politiei municipiului Campia-Turzii, Compartimentul Rutier, au depistat un tanar de 15 ani, din Campia Turzii, in timp ce conducea un autovehicul pe strada 1 Decembrie 1918. Autovehiculul i-ar fi fost incredințat spre a fi condus de catre tatal sau, un…

- Se poate și altfel. Dupa noua ani petrecuți în industria hoteliera din Franța și Marea Britanie, o tânara din Pitești a riscat și s-a întors acasa ca sa își urmeze pasiunea. Sculptura în ciocolata.