- Elevii lui Flavius Stoican au avut un start perfect de an, cu trei victorii consecutive, dupa care s-au ”taiat”. Esecul de pe teren propriu cu Viitorul, a fost urmat de altele doua, cel din Gruia, cu CFR Cluj, respectiv eliminarea din Cupa Romaniei, astfel ca moralul iesenilor a avut de suferit.…

- Gigi Becali a fost foarte suparat la finalul meciului cu Viitorul, deși FCSB s-a impus pe teren propriu, scor 2-1, in prima etapa din play-off. "Am caștigat cu noroc. In prima repriza aș fi facut 10 schimbari. Bine, hai sa zicem ca pe fundașii centrali și pe Morais i-aș fi ținut in teren. Am dat doua…

- Lectie de onestitate oferita de doi copii din orasul Orhei. Baietii au gasit cateva sute de lei pe strada si le-au returnat politiei. Daniel Vascan si Cristian Garabagiu sunt elevi in clasa a 4-a a Liceului "Ion Luca Caragiale".

- S-au desparțit in urma cu un an, insa nu au rezistat prea mult unul fara celalalt. Orlando Bloom și Katy Perry s-au impacat. Cei doi au fost surprinși intr-o vacanța romantica in Praga. Recent, se pare ca Orlando Bloom și Katy Perry au fost și intr-o vacanța in Maldive. Dupa ce au fost surprinși…

- De la inceputul lunii martie, magazinul Ikea din București lanseaza o colecție limitata ”Omedelbar”, creata in colaborare cu unul dintre cei mai cunoscuți stiliști și designeri de costume din lume: Bea Akerlund, care a lucrat cu Madonna, Beyonce, Lady Gaga, Rihanna și multe alte vedete.

- Membrii celebrei trupe "Dunking Devils" au uimit pe vizitatorii unul mall din orasul sloven Maribor. Baietii au instalat un pupitru cu un buton rosu, iar de fiecare data cand cineva apasa, cei de la Dunking Devils executat acrobatii si diverse trucuri mingea de baschet.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in acest moment nu sunt drumuri inchise in Arges din cauza zapezii, cu exceptia tronsonului din Transfagarasan de la Capra la Balea Lac. ...

- Stratul de zapada la Balea Lac masoara aproape doi metri, duminica, 25 februarie. Acesta este cel mai mare strat de zapada din județul Sibiu, la peste 2.000 de metri altitudine in munții Fagaraș. Stratul de zapada la Balea Lac, județul Sibiu, masoara 191 de centimetri, informeaza Agerpres.ro . In zona…

- Leo Grozavu, antrenorul lui ACS Poli, a obținut azi primul punct pe banca echipei banațene in 3 meciuri. Echipa sa a facut un meci bun și a remizat pe terenul Craiovei, 1-1. La finalul partidei, tehnicianul a ținut sa-și felicite jucatorii, dar recunoaște ca obiectivul in play-out va fi salvarea de…

- L-am “prins” pe Fuego la pacanele! A bagat 10 dolari si…Dupa ce a despodobit bradul, a ajuns in orasul luminilor si al cazinourilor. Paul Surugiu, Fuego, e in turneu prin toata America alaturi de mama lui fictiva, Irina Loghin, si alti artisti de renume. Ajunsi in Las Vegas, Fuego si-a incercat norocul…

- Oprah a scris pe Twitter ca este de acord cu demersul actorului care a declarat ca ''vietile copiilor nostri depind de asta'' si a spus ca va contribui cu o suma similara la fondul ''March For Our Lives'' (Mars pentru vietilor noastre). Winfrey a adaugat pe Twitter ca ''acesti tineri care…

- Concurs inedit intre celebrele trupe Dude Perfect si F2 Freestylers! Membrii formatiilor s-au intrecut in executarea diferitor trucuri. Baietii de la F2 Freestylers au folosit balonul de fotbal clasic, iar cei de la Dude Perfect - mingea de fotbal american.

- Au trecut 7 ani de la decesul cantareței Madalina Manole. In tot acest timp, s-a spus ca a fost vorba despre o sinucidere, insa parinții și fratele vedetei nu au incetat sa spuna ca Madalina a fost ucisa. Chiar daca in cei 7 ani nimeni nu i-a crezut și nu au avut dovezi, se pare ca acum s-a dat verdictul:…

- Cruz, purtand un halat de spital dupa ce a primit ingrijiri din cauza unor probleme de respiratie, inalt de 1,7 metri si de aproape 60 de kilograme, a fost retinut neincatusat si incarcerat.Un fost coleg de clasa a crezut ca aveau sa faca alt exercitiu miercuri dupa-amiaza, atunci cand…

- In județul Dolj, peste 26 de milioane de euro s-au furat in perioada 2001-2004 din bugetul statului prin celebra rețeta a returnarilor ilegale de TVA. La 14 ani de la izbucnirea celui mai mare scandal financiar al anilor 2000, Fiscul ...

- Diva de 59 de ani s-a filmat in timpul tratamentului. Și nu era suficient ca ea arata ciudat in filmare. Și mai ciudat arata ceea ce i se face in timpul ședinței cosmetice… In privința look-ului Madonnei, sa dam vina pe filtrul de Snapchat folosit, care o face sa arate straniu. Dar ce spuneți despre…

- Reality show-ul Ma insoara mama! debuteaza luni, 12 februarie, de la ora 20:30, la PRO TV. Opt baieti gata de insuratoare, ajutati de mamele lor, intra in cea mai palpitanta experienta a vietii lor: drumul spre altar. Gata sa-si schimbe statutul social, baietii sunt nerabatori sa cunoasca fetele care…

- Dupa ce indragita artista Andra a fost in centrul atenției presei dupa ce ar fi cerut suma de 10.000 de euro pentru un concert intr-un oraș din Romania, Mircea Beadea a tinuta sa faca mai multe remarci legate de acest subiect. Mai exact, realizatorul TV susține ca nu este normal ca primariile in loc…

- Peste jumatate dintre tinerii moldoveni recunosc ca absenteaza uneori de la ore. Baietii conduc detasat in topul chiulangiilor, in proportie de 75 la suta.Datele se regasesc intr-un studiu realizat de ”Magenta Consulting”.

- Catalin Moroșanu și fratele lui, impreuna la Asia Express. Experiența de pe teritoriul asiatic a fost un test pentru toate echipele care au acceptat provocarea celui mai dur reality show, care va avea premiera luni, 12 februarie , de la 20.00, la Antena 1. Deși pentru unii dintre ei desparțirea de familie…

- Iubita lui Marcel Toader este mult mai tanara decat el. Afaceristul a vorbit despre noua cucerire, la doar cateva zile dupa divorțul de Maria Constantin. Chiar daca se afla la inceput, acesta spera ca lucrurile sa evolueze frumos. Mai mult, Marcel Toader spune ca nu isi doreste sa se mai insoare si…

- Dan Denes, colegul lui Tudor Ionescu din trupa "Fly Project", este un barbat fericit si implinit, deoarece sotia sa urmeaza sa ii aduca pe lume al doilea copil. Cei doi s-au gandit la nume pentru baietelul lor.

- U-Banca Transilvania se afla în fața unui meci foarte important pentru calificarea din faza a doua a grupelor FIBA Europe Cup, întâlnind miercuri, 31 ianuarie, pe Belfius Mons Hainaut. Meciul conteaza pentru etapa a 5-a a Grupei L și se va disputa la Sala Polivalenta…

- Fiecare ediție a premiilor Grammy ne ofera și un spectacol despre „Asa NU”, al vedetelor cel mai prost imbracate. Iata un top 10 al celor mai neinspirate aparitii din istoria Grammy-urilor Katy Perry, 2017

- Atacantul adus de "U" sa umple cu goluri portile adverse: "Hagi m-a sfatuit sa vin" Noul atacant al "Șepcilor roșii", Cristi Ene, vine de la Viitorul si are trei titluri de campion național cu juniorii Academiei Gheorghe Hagi și o participarea in UEFA Youth League. Site-ul oficial al FC…

- In sfarsit, o vacanta doar in doi! Este acel respiro de care aveau atata nevoie, avand in vedere faptul ca Tudor e, in general, mai mult pe drumuri, cu turneele, iar Anamaria este inregimentata acasa, cu fiica lor, Ilinca.

- Dupa super hitul “Toca Toca”, care s-a auzit la toate petrecerile si pe toate radiourile din America Latina, Get Wet este noul hit romanesc care da peste cap lumea latino. Peste 41 de milioane de vizualizari in doar cateva luni si piesa Get Wet a baietilor de la Fly Project a depasit granitele Romaniei,…

- Celine Dion trece de doi ani printr-o perioada foarte grea și se pare ca problemele indragitei artiste nu par sa se sfarșeasca prea curand. Dupa decesul soțului sau, Rene Angelil, care a parasit-o in ianuarie 2016 ca urmare a unei lupte crancene cu cancerul, urmat la doar cateva zile de decesul fratelui…

- Astazi, in zi de sarbatoare, inima lui Alice, pe Instagram, merge la Rita Ora si Bebe Rexha! “Coincidenta sau nu, dar astazi s-a produs un fel de “unire”si pe instagram. Unirea celor doua blonde, celebre, tinere, frumoase si talentate. #Instalove pentru o apropiere senzuala, cum nu am mai vazut demult,…

- Chef Joseph Hadad este proprietarul restaurantelor Joseph si Caju din Bucuresti. A fost chef bucatar timp de mai multi ani in Israel si a gatit, de-a lungul timpului, pentru Madonna, Michael Jackson, regele Juan Carlos al Spaniei sau George W. Bush.

- Atlantic 4, primul echipaj din România care a participat la Talisker Whiskey Atlantic Challenge a ajuns pe 21 ianuarie în portul din Antigua dupa 38 de zile, 14 ore și 32 de minute de vâslit, doborând astfel recordul cursei pentru categoria la care au participat (44 de zile).…

- Cate buline! Katy Perry a intrat cu totul in jocul celor de la Disney, cand a acceptat sa participe la dezvelirea stelei dedicate personajului animat Minerva „Minnie” Mouse, pe Bulevardul Celebritatilor din Los Angeles,

- Pe toate drumurile din judetul Tulcea se circula in conditii de iarna dupa ce, in ultimele 12 ore, infrastructura rutiera a fost acoperita de zapada. Prefectul judetului Tulcea, Lucian Furdui, a declarat marti, pentru AGERPRES, ca utilajele societatilor de deszapezire au actionat in noaptea…

- Diana și Aurel, fostul iubit al Alexandrei, de la “Insula Iubirii” formeaza un cuplu. Cei doi au fost invitați in cadrul emisiunii de la Antena Stars, unde și-au recunoscut public relația. Alexandra, fosta iubita a lui Aurel a avut o intervenție telefonica, in direct la tv și a șinut sa ii felicite…

- Un politist din Timișoara, lovit de o masina in care se aflau traficanti de droguri, care incercau sa fuga, in urma unui flagrant. Barbatul se afla in stare grava la spital.Cei trei barbati urmeaza a fi prezentati Tribunalului Timis cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.…

- Situația ramane dramatica in statul american California, care a fost devastat de inundații și alunecari de teren. Bilanțul a urcat la 17 morți, in timp ce alte zeci de persoane sunt date in continuare disparute, relateaza ABC News. Cel puțin 17 oameni au murit in urma inundațiilor grave care au lovit…

- Cantaretul portorican Ricky Martin (46 de ani) a anuntat ca s-a casatorit in secret cu partenerul sau de viata, artistul siriano-suedez Jwan Yosef (33 de ani), alaturi de care are doi copii.

- Azi, 10 ianuarie, Dakar 2018 a ajuns la cea de-a 5-a etapa. Riderii au de parcurs distanța dintre San Juan de Marcona și Arequipa, adica 744 de km. Satmareanul Mani Gyenes a terminat etapa precedenta pe locul 29. „Baietii s-au apucat deja sa pregateasca motocicleta pentru etapa 5 (10 ianuarie San Juan…

- Avalansa in Fagaras. Salvamontisti din Cluj la acțiunea de salvare O echipa de salvatori montani din Cluj a participat, in weekendul recent incheiat, alaturi de salvamontiști din județele Sibiu și Argeș, la o acțiune de salvare a doua persoane surprinse de o avalanșa in munții Fagaraș, in zona cotei…

- Jucatorii BC CSU Sibiu revin pe parchet si joaca joi, 4 ianuarie, primul meci din noul an, in compania celor de la CSM CSU Oradea. Partida este programata sa inceapa la orele 18:00 si va fi trasmisa LIVE pe DigiSport 4. Dupa ce a incheiat pe podium turul Ligii Nationale, cu un bilant de 8 victorii si…

- GLOBURILE DE AUR 2018: Transmisiunea de doua ore, sub titlul „The HFPA Presents: Globes Red Carpet Live", va putea fi urmarita doar pe Golden Globes, pagina oficiala de Facebook a premiilor. Vor fi realizate filmari 360 de grade de pe covorul rosu si vor fi disponibile si imagini din culise.…

- Anthony Ciccone, 61 de ani, este fratele celebrei artiste Madonna, care a fost reprimit sa locuiasca alaturi de familie, dupa ce a trait șapte ani pe strazile din Michigan. „De ce este sora mea multimilionara, iar eu sunt un om fara adapost care traieste pe strazi? Niciodata sa…

- Trei tineri au fost prinși de polițiștii locali cu o cantitate mare de petarde asupra lor. S-a intamplat vineri, in Piața Iosefin. Baieții au fost predați polițiștilor de la Secția 3 din Timișoara.

- George Clooney nu e doar un actor fenomenal, ci si un adevarat gentleman. Pentru ca faima nu l-a facut sa uite de unde a pornit, Clooney isi tine prietenii aproape cu surprinze si cadouri neasteptate.