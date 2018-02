Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un top al celor mai urmarite zece transmisiuni sportive de la Eurosport Romania, finala jucata sambata, 27 ianuarie la Australian Open de Simona Halep s-a clasat direct pe locul intai. Audienta medie pe minut a finalei feminine de la Australian Open 2018 a fost de 1.389.000 telespectatori…

- Victoria Azarenka (28 de ani) va reveni in circuitul WTA la Indian Wells. Organizatorii turneului au anunțat astazi ca i-au acordat un wildcard fostului lider mondial. Victoria Azarenka revine in circuit la Indian Wells, dupa pauza cauzata de nașterea fiului sau. Bielorusa ar fi trebuit sa revina la…

- Simona Halep a postat pe Instagram un mesaj emoționant dupa finala de la Melbourne. Intoarsa in țara, jucatoarea i-a mulțumit lui Darren Cahill și a precizat ca spera ca data viitoare sa reușeasca sa aduca acasa trofeul pe care și-l dorește. Simona Halep a postat un mesaj emoționant pe Instagram luandu-și…

- Invinsa dramatic in finala de la Australian Open, Simona Halep a cedat locul intai din ierarhia WTA (dupa 16 saptamani consecutive), noul lider mondial fiind, incepand de luni, Caroline Wozniacki.Se actualizeaza.

- In bucuria victoriei cu Marin Cilic din finala Australian Open, Roger Federer a vorbit și despre finala feminina, oferind sfaturi prețioase din experiența sa. "A fost genul de meci așteptat. Cand lupți pentru primul tau titlu, cum a fost cazul cu Wozniacki sau Halep, nu vine ușor, nu va fi 6-2, 6-2…

- Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open, 6-7(2), 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki. Daneza a recunoscut in primul rand ca finala a fost mai dificila din punctul de vedere emoțional, dar ca a fost o incercare și in plan fizic. "A fost atat de cald pe teren. Cred ca eram foarte obosite la final.…

- “Viata merge mai departe si sigur, in viitor, daca voi munci tot asa si voi continua sa joc la fel, voi fi din nou intr-o pozitie buna”. E convingerea Simonei, dupa infrangerea dramatica de la Melbourne. Chiar daca a jucat bine, a avut curaj si faze spectaculoase, in finala de sambata, romanca nu si-a…

- Spre deosebire de mama Simonei, Tania, care a urmarit Australian Open de la fata locului, tatal ei, Stere, a ramas in tara si a suferit din fata televizorului la fiecare partida disputata de fiica ei.

- Simona Halep nu a reușit nici din a treia incercare sa caștige primul titlu de Mare Șlem al carierei, fiind invinsa de Caroline Wozniacki in finala de la Australian Open, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6.Chiar daca a pierdut finala de la Melbourne, romanca și-a asigurat un premiu imens: 2 milioane de…

- Dezamagita, in mod firesc, dar cu siguranta mai puternica dupa asa un meci spectaculos, pe care a fost foarte aproape sa il castige, Simona a fost aplaudata de publicul prezent pe arena din Melbourne, in momentul in care a primit trofeul acordat finalistei Australian Open 2018. Incepand prin a-si felicita…

- Halep - Wozniacki, finala Australian Open. Mats Wilander a facut o trecere in revista a finalei de la Australian Open. Suedezul o considera pe Halep ca este "incredibila", dar nu ii acorda decat 49% sanse...

- Daca o bate pe Wozniacki, Halep invinge și Adidas! Daneza, figura centrala a respectivei firme de echipament sportiv. Simona Halep a mers la Antipozi fara sponsor de echipament. A folosit unul comandat in China, pe durata turneului de la Shenzhen, competiție caștigata de romanca atat la simplu, cat…

- Elise Mertens (37 WTA) a fost eliminata de Caroline Wozniacki (2 WTA) in semifinalele Australian Open, scor 3-6, 6-7 și a dat declarații magulitoarea la adresa danezei. Finala dintre Halep și Wozniacki se joaca sambata, in jurul ore 10:30, și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct…

- A luptat mai bine de doua ore pentru a se putea bucura de reusita pe care multi o considera drept victoria carierei Simonei. Si de prezenta, in premiera pentru ea si pentru o jucatoare din Romania, in finala Australian Open. In interviul acordat pe teren, la foarte scurta vreme dupa ce a invins-o pe…

- Ilie Nastase, primul lider mondial din istoria tenisului si apropiat al lui Halep, a analizat calificarea Simonei in finala de la Australian Open. "Nasty" spune ca inca nu s-a realizat nimic si cere concentrare din partea Simonei, avertizand ca Wozniacki, adversara din finala, nu ii va face cadouri.…

- Ilie Nastase sustine ca victoria Simonei Halep impotriva lui Angelique Kerber este meciul carierei ei. Fostul tenismen sustine ca finala impotriva Carolinei Wozniacki va fi una extrem de dificila, care va depinde numai si numai de atitudinea pe care o va avea Simona in teren.

- Dupa un meci greu, in care a dovedit deopotriva curaj si stapanire de sine, in momente cheie, Simona s-a apropiat la doar un pas de implinirea unei mari dorinte – aceea de a cuceri si un titlu de Grand Slam. Halep a iesit de pe teren invingatoare in meciul contra unei jucatoare care si ea […] Victorie…

- Simona Halep in finala dupa un meci cu Angelique Kerber. A fost meciul care a definitivat finala feminina de la Australian Open 2018, joi dimineata. A fost o partida cat un vis si cat o finala, intre doua jucatoare care inca nu stiu ce este infrangerea in 2018 - altfel spus punctul culminant al zilei…

- Stere Halep e un tata fericit. Fiica lui tocmai s-a calificat pentru prima data in cariera in semifinalele de la Australian Open, iar bucuria si increderea sunt fara margini in familia Halep. Totusi, desi o vede pe Simona drept favorita, Stere Halep a facut si un anunt ingrijorator.

- De parca nici nu se gandeste de emotiile prin care a trecut, la inceputul tuneulu, cand s-a accidentat la glezna, ci doar la visul pe care si l-ar putea implini, acela de a-si adauga in palmares un prim titlu de Grand Slam, Simona si-a trecut in dreptul numelui o noua victorie importanta. De aceasta…

- Simona Halep (1 WTA) și Lauren Davis (76 WTA) le-au oferit fanilor un meci de neuitat, in thriller-ul de 3 ore și 45 de minute, tranșat de Simona scor 4-6, 6-4, 15-13. Simona Halep și Lauren Davis au egalat recordul de game-uri intr-un meci de fete la Australian Open, 48, deținut de Arantxa Sanchez…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in optimi de la Australian Open, dupa ce a trecut de americanca Lauren Davis, 24 de ani, 76 WTA, scor 4-6, 6-4, 15-13. (Detalii aici) Cele doua jucatoare au oferit un meci dramatic, cu schimburi extraordinare și cu multe mingi trimise la limita. Cel mai frumos…

- Simona Halep a trecut ușor de Eugenie Bouchard, in turul secund de la Australian Open 2018, scor 6-2, 6-2. Ce am invațat din acest meci? 1. Glezna! Care glezna?! Toți fanii Simonei au cascat ochii inca din primele gameuri pentru a observa orice dificultate in deplasarea jucatoarei noastre din cauza…

- Intrebarea care-i preocupa acum pe foarte mulți oameni din lumea tenisului, și nu numai, este cea legata de șansele Simonei de a se impune la Melbourne. O astfel de chestiune l-a scos insa, din sarite, pe Ilie Nastase.

- Liderul WTA s-a chinuit serios pentru a castiga primul meci la Australian Open dupa doi ani. A invins-o pe Destanee Aiava (193 WTA), dupa ce a salvat doua mingi de set, insa a platit victoria cu pretul unei accidentari care, la prima vedere, parea groaznica.

- Simona Halep e la un pas sa semneze contractul cu cei de la Nike. Asa cum ProSport a anuntat in exclusivtate, acordul va fi valabil pe o perioada de patru ani, sportiva noastra renuntand la intelegerea cu Adidas, partener tehnic vreme de patru sezoane, pana la finalul lui 2017. Iar Simona are parte…

- Cu un capital imens de popularitate pe toate meridianele, dubla finalista de la Roland Garros a tratat in ultimele saptamani ale anului de pe alte pozitii cu compania fondata de neamtul Adi Dassler. Si-a expus franc cerintele de ordin financiar in fata oamenilor cu drept de semnatura de la Adidas, insa…

- Garbine Muguruza, 24 de ani și numarul 3 WTA, crede ca circuitul feminin este mai echilibrat ca niciodata și ca Simona Halep nu va pastra pentru mult timp prima poziție. Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, se desfașoara in perioada 15 ianuarie - 28 ianuarie. Tragerea la sorți a tabloului…

- Angelie Kerber (29 de ani și 22 WTA) s-a calificat optimile de finala ale turneului de la Sidney, dupa victoria dramatica impotriva Luciei Safarova, scor 6-7, 7-6, 6-2, și continua inceputul perfect de colaborare cu Wim Fissette. Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului, se desfașoara in…

- Simona Halep va aborda pentru prima data in cariera ei un turneu de Grand Slam, in speta, Australian Open, din postura de prim-favorita. Aceasta dupa victoria obtinuta, ieri, in turul II al turneului de la Shenzhen, impotriva jucatoarei chineze Duan Yingying (92 WTA). Dar victoria aceasta, in…

- Jelena Jankovic, lider mondial in anul 2008, a fost nevoita sa ia o decizie trista, retragandu-se de la Australian Open! Sarboaica in varsta de 32 de ani are mari probleme de sanatate si se teme inclusiv ca si-ar putea incheia cariera.

