- Departamemtul pentru Situatii de Urgenta a comunicat o informare meteo, prin care anunta prezenta unei instabilitati atmosferice accentuate, care se va manifesta prin ploi torentiale, vijelii si caderi de grindina. “In intervalul 05 Mai, ora 15:00 – 08 Mai, ora 09:00, in cea mai mare parte a tarii vor…

- Dupa ce au participat la comemorarea intrarii solemne a lui Isus in Ierusalim, in Duminica Floriilor, credinciosii romano-catolici comemoreaza Patima si Moartea Domnului, in timpul Saptamanii Sfinte, si se pregatesc sa-l intampine pe Cristos cel Inviat. Potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei Romano…

- Președintele PSD Liviu Dragnea va participa sâmbata și duminica la alegerile din filialele PSD Ilfov și Braila. Acesta va fi însoțit la evenimente de secretarul general al PSD Codrin Ștefanescu și coordonatorul de campanie al partidului Mircea Draghici, transmite Mediafax.Pentru șefia…

- Un barbat originar din comuna Girov, judetul Neamt, si-a incendiat masina in curte dupa ce si-a sunat iubita, iar aceasta a raspuns la telefon in timp ce intretinea relatii intime cu un alt barbat.

- O femeie din India a devenit mama, desi nu a intretinut relatii intime. Chiar daca acest lucru pare imposibil, ei bine, lucrurile sunt cat de poate de adevarate, iar acum Revati Bordawekar este proaspata mama a unei fetite, potrivit presei din strainatate.