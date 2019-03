Au crescut salariile medicilor, a crescut și ȘPAGA! Mita va fi inlocuita cu donatia, in spitale apar angajamente antispaga, salariile medicilor au crescut. Toate aceste masuri au fost luate pentru eliminarea spagii din spitale. In realitate se intampla exact invers. Potrivit mecanismului de integritate de pe site-ul ministerului Sanatatii, numarul raportarilor in privinta spagii a crescut de cand salariile medicilor au fost majorate. Mama unui pacient: Am vrut sa-i fac niste investigatii suplimentare copilului meu. Nu mi-a cerut ea cu gura ei. Am vazut ca nu se face nicio miscare si intersandu-ne pe acolo - asa e cand stau bolnavii, discuta unul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

