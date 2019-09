Au comandat haine online și au primit o cantitate uriaşă de droguri Un cuplu din Austria care a comandat doua rochii online a primit in schimb 24.800 de pastile de ecstasy, a anuntat luni politia din orasul Linz, relateaza dpa. Cuplul din orasul Linz a primit doua pachete. In timp ce intr-o cutie se aflau articolele de imbracaminte pe care le comandasera din Olanda, cealalta era neobisnuit de grea. Cand au deschis cutia, ei au gasit mai multe pungi transparente pline cu pastile colorate despre care sotia a crezut ca ar putea fi pietre decorative. Sotul a devenit insa suspicios si a dus imediat cutia la oficiul postal, care a alertat politia. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O familie din Austria a prmit droguri de 500.000 de euro prin poșta in locul pachetului pe care il comandasera. O femeie din orașul Linz a comandat online doua rochii, dar cand a deschis coletele numai unul dintre ele avea articole de imbracaminte. In celalalt pachet erau cateva pungi transparente pline…

- Un cuplu din Austria care a comandat doua rochii online a primit in schimb 24.800 de pastile de ecstasy, a anuntat luni politia din orasul Linz, relateaza dpa, citata de agerpres.ro.Politia a estimat ca valoarea drogurilor se ridica la 500.000 de euro.

- Un cuplu din Austria care a comandat doua rochii online a primit in schimb 24.800 de pastile de ecstasy, a anuntat luni politia din orasul Linz, scrie Agerpress. Politia a estimat ca valoarea drogurilor se ridica la 500.000 de euro. Cuplul din orasul Linz a primit doua pachete. In timp ce intr-o cutie…

- Un cuplu din Austria care a comandat doua rochii online a primit in schimb 24.800 de pastile de ecstasy, a anuntat luni politia din orasul Linz, relateaza dpa. Politia a estimat ca valoarea drogurilor se ridica la 500.000 de euro. Cuplul din orasul Linz a primit doua pachete. In timp ce intr-o cutie…

- Tatal Mihaelei Adriana, fetița de 11 ani ucisa in Gura Șuții, a povestit in emisiunea „Adriana Nedelea LA FIX” ce s-a intamplat de vineri, cand fiica lui nu s-a mai intors de la școala, pana duminica, cand polițiștii i-au gasit trupul neinsuflețit ascuns in tufișuri, pe un camp din apropierea localitații.…

- Samantha Powell, o femeie din Michigan, a decis sa-i cumpere fetiței ei un telefon, un IPhone pentru care economisise bani de șase luni. A gasit telefonul dorit pe un site unde lumea comercializeaza diverse produse și a negociat cu vanzatorul sa-i dea 450 de dolari, a notat nine.com.au. Femeia și soțul…

- In jurul orei 09.00, la casa lui Gheorghe Dinca au sosit din nou anchetatorii, care sunt parca mai mulți decat sambata. Ei fac din nou percheziții pe proprietatea lui Dinca, dar cel mai probabil vor face și conduceri in teren.