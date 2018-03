Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 37 de ani și-a vazut moartea cu ochii, marți dupa masa. Autoturismul condus de aceasta a fost surprins și lovit de trenul Intercity, care face legatura intre Cluj-Napoca și București. Din fericire, șoferița a scapat cu rani ușoare. Accidentul s-a produs in jurul orei 14:00. Polițiștii de…

- Un batran de 72 de ani a fost gasit inecat la marginea satului, in județul Dambovița. Se pare ca barbatul, in localitatea Poiana, plecase in cautarea unui muncitor care sa il ajute in gospodarie și nimeni nu a mai știut nimic de el. Rudele batranului asteapta acum ancheta politiei. Ingrijorate, rudele…

- Polițiștii clujeni au fost in alerta vineri seara dupa ce șoferul unui autoturism BMW s-a facut nevazut de la locul unui accident de circulație. Acesta a lovit o tanara pe trecerea pentru pietoni și apoi s-a facut nevazut.

- Potrivit sursei citate, politistii au stabilit ca barbatul decedat se angajase, in calitate de pieton, in traversarea strazii prin loc nepermis. Soferul implicat in accident, un barbat de 62 ani din Timisoara, a fost testat cu alcooltestul, rezultatul fiind pozitiv. La locul accidentului…

- Politistii clujeni au deschis un dosar penal pentru purtare abuziva fata de un invatator din comuna Jucu care a lovit cu un indicator din lemn un elev din clasa intai care ar fi fost obraznic. Copilul a avut nevoie de o zi de ingrijiri medicale, transmite Mediafax. Purtatorul de cuvant al IPJ Cluj,…

- Amenzile pe care polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Ialomița le-au «imparțit» anul trecut șoferilor certați cu legislația rutiera au valori ridicate. In 2017, suma amenzilor a fost de 10,4 milioane de lei! Cu toate acestea, «gradul de achitare nu a depașit valoarea de 1%» spun reprezentanții primariilor…

- Un accident violent s-a produs azi dimineața pe Bulevardul Dacia, in jurul orei 4:40, cu impicarea unui camion și a unui taxi de tip Dacia. Șofeurl taxiului, un tanar de 27 de ani, a decedat pe loc. Șoferul camionului, in varsta de 21 de ani, și pasagerul sau au fost transportați la spital.

- Politistii din cadrul Postului de politie comunal Pietroasele, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu, au depistat in flagrant pe marginea drumului national 1 B –E 577, in extravilanul localitatii, doua persoane in varsta de 33 si 34 de ani, ambele din Ulmeni, imediat dupa ce ar fi taiat fara…

- Vineri, 23 februarie 2018, intre orele 07.00 – 13.00, politistii din cadrul Compartimentului Rutier Aiud, in colaborare politistii Serviciului Rutier Alba, au desfașurat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere datorate vitezei excesive, pe DN 1, intre kilometri 413 – 415. Astfel, in cele 6 ore…

- Duminica, 25 februarie, politistii Biroului Rutier Baia Mare au actionat cu aparatura radar din dotare pentru depistarea acelor soferi care, circuland cu viteza excesiva, pun in pericol siguranta participantilor la traficul rutier. In jurul orei 10.00, acestia au efectuat semnalele regulamentare de…

- Petrica Balint, zis Bedeu, a fost protagonistul unui nou scandal cu politistii dupa ce a fost prins circuland cu viteza pe o strada din Timisoara. Oamenii legii l-au tras pe dreapta pe Calea Lugojului dupa ce a fost filmat cu aparatul radar circuland cu 100 km/h in conditiile in care pe tronsonul de…

- Polițiștii au intervenit in forța, duminica seara, pentru imobilizarea unui șofer care ar fi refuzat sa se legitimeze. Incidentul s-a petrecut la Marginea, iar imaginile cu intervenția pentru incatușare au fost raspandite pe rețelele de socializare, nu puțini fiind cei care infiereaza modul ...

- Doi tineri si-au pierdut viata, duminica seara, dupa ce autoturismul in care se aflau a lovit un copac de pe marginea drumului, in comuna Botoroaga, judetul Teleorman, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Centrul Infotrafic anunta ca, duminica, traficul se desfasoara in conditii de iarna pe mai multe artere rutiere, mai exact pe cele din jumatatea de nord a tarii, unde ninge slab in majoritatea zonelor si mai puternic pe alocuri. Momentan nu exista blocaje din cauza conditiilor meteorologice. La randul…

- Doi barbați au ajuns la spital dupa ce mașina in care se aflau a derapat și a lovit un podeț. Accidentul s-a produs miercuri dimineața, la Enachești, pe Drumul Județean 118. Conform cercetarilor efectuate de polițiștii rutieri, șoferul de 65 de ani,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Accidentul s-a produs pe soseaua Galati-Smardan, sub podul feroviar de la Filesti, dupa ce soferul unui autotren nu a adaptat viteza intr-o curba, a pierdut controlul volanului si a patruns pe contrasens, de unde venea autobuzul. "Din primele informatii se pare ca autotrenul se deplasa dinspre…

- Sase persoane au fost ranite, miercuri, in urma unui accident rutier care a avut loc sub un pod feroviar, din apropierea municipiului Galati. Din primele informatii reiese ca soferul unui autotren nu a adaptat viteza intr-o curba si a intrat in coliziune cu autobuzul in care se aflau cele sase persoane.…

- Ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice. Acestea sunt acuzatiile care li se aduc unor barbati de etnie rroma care ar fi agresat doi politisti. Totul s-a intamplat noaptea trecuta la priveghiul dinaintea unei inmormantari la care au participat mai multe persoane de etnie rroma. Unii dintre acuzati…

- In perioada 5-11 februarie, polițiștii rutieri suceveni au constatat 24 de infracțiuni și au aplicat 1.032 de amenzi, intr-o acțiune pe linia prevenirii și combaterii cauzelor generatoare de accidente grave. 439 de amenzi au fost date pentru viteza. In cadrul aceleiași acțiuni, polițiștii au reținut…

- In ultima saptamana, 69 de șoferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistați de polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 227 km/h, pe autostrada A1. In perioada 5 – 11 februarie a.c., polițiștii Brigazii Autostrazi…

- Un tanar de 25 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost agresat de un barbat. Polițiștii de la Secția 2 Poliție Rurala Apahida, Postul de Politie Comunal Mociu, au fost sesizați joi, 8 februarie, prin numarul de urgența 112, de catre un barbat de 25 ani din comuna Mociu, despre faptul ca …

- Politistii s-au sesizat din oficiu privind savârșirea infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice și au reținut pentru 24 de ore un barbat. La data de 6 februarie a.c., în jurul orei 16:30, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca doua persoane își…

- Șoferul din Craiova care a lovit cu mașina o fetița și pe tatal ei pe o trecere de pietoni și a fugit de la locul accidentului a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii au desfașurat 11 percheziții in județul Dolj, in urma carora au fost reținuți și trei prieteni ai barbatului. Anchetatorii au descins,…

- Vineri, 2 februarie 2018, politistii rutieri din Aiud, sprijiniti de politistii Sectiei 3 Politie Rurala Aiud, au desfasurat o actiune pe Drumul National 1 – Aiud-Miraslau, care a avut ca scop impunerea unui climat de disciplina in randul participanților la trafic, in mod deosebit al conducatorilor…

- In acest weekend și luni, polițiștii din Alba vor sta din nou ”la panda” cu mai multe aparate radar pe drumurile din județ. Astfel, șoferii care vor tranzita județul sunt sfatuiți sa circule regulamentar și sa nu apese prea tare pedala de accelerație. In caz contrar, risca sa fie amendați sau chiar…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic. Impotriva a sapte dintre conducatorii auto sanctionati din cauza vitezei, a fost luata si masura tehnico-administrativa de retinere a permisului in vederea suspendarii…

- Un sofer care a circulat pe Autostrada Soarelui a postat pe contul sau de Facebook o filmare in care se observa foarte multe gropi pe prima banda a soselei de mare viteza. "Autostrada de mare viteza A2. Atentie merg cu o autoutilitara si nu am mers numai pe prima banda si filmarea tine cateva zeci de…

- Pentru depistarea soferilor care depasesc limita de viteza, politistii au utilizat aparatul de masurare a vitezei TRUCAM. În cadrul actiunii, au fost verificate 30 de autovehicule si au fost legitimate 45 de persoane. Pentru neregulile constatate, au fost aplicate 24 de sanctiuni…

- O femeie a fost retinuta, vineri seara, intr-un complex comercial din Bucuresti din sectorul 2, dupa ce a lovit si muscat politistii care fusesera chemati de o angajata a magazinului care a reclamat ca aceasta si-ar fi agresat copilul, informeaza Politia Capitalei.

- Un accident rutier s-a petrecut vineri, pe Calea Moților din Alba Iulia, inspre cartierul Micești. Un autoturism a ajuns in parapetele de pe marginea drumului. Un cititor Alba24 a surprins intr-o filmare accidentul produs strada Calea Moților, pe sensul Micești – Alba Iulia. Din primele date, nu ar…

- O persoana a murit si mai multe au ajuns in stare grava la spital dupa ce un SUV a intrat cu viteza intr-o statie de autobuz, din Moscova. Politistii au avut un soc cand au deschis portbagajul masinii si au vazut ascuns acolo un cadavru.

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au identificat si retinut, pentru 24 de ore, doi barbati banuiti de comiterea unei talharii. Unul dintre acestia se afla sub control judiciar, se arata intr-un comunicat de presa al IPJ Cluj.

- In conditiile unui carosabil umed, pentru a nu fi implicati in evenimente rutiere, politistii rutieri va recomanda sa va planificati din timp calatoriile, sa va interesati de conditiile meteo-rutiere existente pe traseul ce urmeaza sa il parcurgeti si sa adaptati viteza de rulare la conditiile de…

- In perioada 19-21 ianuarie, polițiștii au constatat 3 infracțiuni și au aplicat 46 de amenzi, in zona localitații Marginea, intr-o acțiune pentru creșterea gradului de siguranța publica. Amenzile au totalizat 15.425 de lei. De asemenea, au fost reținute 5 permise de conducere și au fost retrase 2 certificate…

- Dupa ce codul portacaliu de ninsori a cauzat zeci de accidente rutiere, se pare ca șoferii au o noua problema, și anume peleiul format peste noapte.In aceasta dimineața un automobil, model Nissan, a derapat pe strada Calea Orheiului-Ceucari și a lovit un gard de pe marginea drumului.

- ACTIUNE PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR RUTIERE CAUZATE DE VITEZA EXCESIVA In urma unei actiuni derulate ieri, 16 ianuarie a.c., politistii rutieri au aplicat 52 de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea regimului legal de viteza si au retinut 15 permise de conducere. Marți,16…

- Trei persoane au fost ranite, marti, intr-un accident care a avut loc pe DN 66, in zona localitatii hunedorene Merisor, dupa ce soferul unui autoturism nu a adaptat viteza la conditiile de drum umed, a pierdut controlul volanului si s-a tamponat frontal cu o autoutilitara incarcata cu 18 butelii…

- Politistii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au fost sesizați ieri, in jurul orei 18:40, cu privire la producerea unui accident rutier cu pagube materiale, pe DJ 109 A, pe raza localitații Babuțiu.

- Politistii rutieri le reamintesc conducatorilor auto ca in conditiile unui carosabil umed sa adopte o maniera calma de pilotare, evitand bruscarea comenzilor vehiculului. De asemenea, este absolut necesar sa ruleze cu viteza redusa, adaptata permanent conditiilor de drum si sa efectueze fiecare manevra…

- Dupa ce au petrecut cu totii intr- un club din Piatra Neamt, scandalagii au iesit afara din local si au inceput sa se imbranceasca. Ulterior cearta s-a intetit iar agresorii au inceput sa isi imparta pumni si picioare. A fost nevoie de interventia jandarmilor pentru a calma spiritele.…

- Un accident șocant a avut loc duminica, in satul Gelu din județul Timiș. Un parapantist in varsta de 35 de ani a murit dupa ce a fost lovit in spatele capului de elicea parapantei pe care o folosea. Barbatul a vrut sa profite de vremea frumoasa și a ieșit sa zboare cu parapanta sa cu motor, impreuna…

- O femeie de 38 de ani a fost lovita in timp ce mergea pe strada de un individ necunoscut, care a deposedat-o apoi de telefonul mobil. Pe baza descrierii data de victima, politistii l-au identificat rapid pe talhar.

- Doi politisti din cadrul Politiei Pantelimon au depistat in trafic un autoturism condus de un sofer, care ar fi fost la un pas de a accidenta un grup de copii. In acest context, politistii au pornit in urmarirea autoturismului si au efectuat mai multe semnale regulamentare de oprire, insa…