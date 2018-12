Stiri pe aceeasi tema

- Provocat de jurnalistii spanioli sa aleaga cel mai frumos gol marcat vreodata de Leo Messi (31 de ani), Thierry Henry (41 de ani) nu a stat nicio clipa pe ganduri si a nominalizat o reusita din 2010, de pe Camp Nou, contra celor de la Malaga.

- Recasatorita de curand, Brigitte Sfat a reusit sa iasa in evidenta intr-un restaurant de fite din Capitala. Cu un simplu gest, fosta nevasta a lui Ilie Nastase a lasat cu gura casca intreaga asistenta.

- Fostul mijlocas Erik Lincar (40 de ani), ajuns acum antrenor la Turris Turnu Magurele, a ramas impresionat de performanta reusita de Ianis Hagi marti seara, cand fiul "Regelui" a transformat un penalty cu stangul si unul cu dreptul.

- Gestul talharului i-a uimit pana și pe oamenii legii. Barbatul de 50 de ani a intrat in casa unei tinere, pe care a și jefuit-o, dar la plecare a lasat 100 de lei pe noptiera. Cand s-a intors de la cumparaturi tanara a cerut ajutorul autoritaților, care l-au prins imediat.(CITEȘTE ȘI: NOI FILMARI DIN…

- O femeie a fost arestata dupa ce și-a filmat menajera in timp ce cadea de la balconul aflat la etajul șapte al unui apartament din Kuwait. In imagini se poate vedea cum menajera originara din Etiopia atarna de la balcon și plangea cerand disperata ajutorul, potrivit Daily Mail. Femeia care ținea camera…

- Gigi Becali (60 de ani) si Dumitru Dragomir (72 de ani) au avut de-a lungul timpului o relatie controversata. S-au certat, s-au impacat, au ramas prieteni, iar duminica dimineata a venit timpul ca fostul sef al Ligii Profesioniste de Fotbal sa spuna exact ce crede despre finantatorul...

- Macaulay Culkin, care a devenit celebru in copilaria sa dupa ce a interpretat rolul principal in primele doua filme din franciza „Singur acasa/ Home alone”, i-a cerut scriitoarei J.K. Rowling, autoarea seriei „Harry Potter”, sa ii ofere un rol in spin-off-ul „Animale Fantastice/ Fantastic Beasts”.

- Baiatul de 11 ani urcase in autobuzul greșit, iar mașina se indeparta din ce in ce mai mult de casa lui din Netherton, Liverpool. Pentru ca nu avea bani sau telefon mobil, copilul a inceput sa planga. Trei elevi care mergeau cu același autobuz au vazut ca baiatul plange și l-au intrebat ce s-a intamplat. Tom…