Felix Stroe, șeful PSD Constanța și Horia Teodorescu, șeful PSD Tulcea (foto: www.radioconstanta.ro) In judetele Constanța și Tulcea, cunoscute ca fiind doua fiefuri PSD, s-a inregistrat cea mai slaba prezența la votul pentru referendumul pentru familie, dupa județele controlate de UDMR. In județul Constanța doar 14,47% din votanți s-au prezentat la urne, in timp ce in județul Tulcea prezența la vot a fost de doar 14,09%, mult sub media naționala – 20,41%. Cele doua județe dobrogene au confirmat supremația PSD in teritoriu și s-au inroșit prin rezultatele obținute atat la localele din 2016 (PSD…