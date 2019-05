Stiri pe aceeasi tema

- INCONSTIENT… Un minor de 17 ani, din comuna Voinesti, a fost arestat preventiv dupa ce in noaptea de sambata spre duminica a violat o femeie de 80 de ani din Ivanesti. Pe langa viol, agresorul a fost acuzat si de talharie calificata, dupa ce i-a luat batranei 100 de lei din casa. Baiatul a fost [...]

- Douazeci de detinutii aflati in regim semideschis la Penitenciarul din Ploiesti au mers, marti 16 aprilie 2019, in capela unitatii, pentru a se pregati spiritual pentru Sarbatorile Pascale.

- O femeie a reacționat dur, enervata ca soțul ei nu i-a spus daca este frumoasa atunci cand ea i-a cerut acest lucru. Lizeth Guadalupe Ramirez, o femeie din Texas, este acuzata de agresiune și violența domestica. Aceasta și-a lovit partenerul de viața pentru ca acesta nu i-a dat niciun raspuns atunci…

- Radu Iorga are o poveste de viata desprinsa parca din dramele hollywoodiene. Fiica vitrega ar fi intocmit un plan malefic de razbunare, in urma caruia ar fi fost inchis pe nedrept, timp de un an de zile.

- Un barbat in varsta de 39 din ani, din comuna Schitu, acuzat ca a violat o femeie in varsta de 82 de ani, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, au anuntat luni, intr-un comunicat de presa, reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria Slatina, scrie Agerpres. Procurorii efectueaza…

- O femeie a devenit celebra pe rețelele de socializare dupa ce și-a ieșit din minți in momentul in care și-a prins soțul alaturi de alte trei femei, intr-un bar dintr-un orașel din Peru.

- Imagini revoltatoare surprinse intr-un mijloc de transport in comun din Capitala! O femeie iși bate fara mila cainele, un pui de ciobanesc german, pe motiv ca a plecat de langa ea. Poliția locala s-a sesizat și urmeaza sa o audieze pe femeie. Risca o amenda de pana la 5.

- Cei trei tineri din judetul Vaslui acuzati ca au violat o femeie de 49 de ani si au lasat-o sa moara pe un camp au fost prezentati luni, 11 martie, judecatorilor Tribunalului Vaslui cu propunere de arestare preventiva.