- Imagini revoltatoare au ajuns, miercuri, pe internet. Intr-o filmare cu telefonul postata de o persoana inca neidentificata (a sters-o la scurt timp, nu inainte de a apuca sa copiata si distribuita de alte zeci de ori) se vede cum o adolescenta este luata de par de o alta fata si este dusa cu forta,…

- Din imagini se vede cum eleva este luata de par de o alta fata, apoi dusa cu forta pe o strada laturalnica, unde un grup de baieti si de fete o jignesc, o ameninta, o trantesc la pamant si o lovesc cu pumnii si picioarele. Incidentul s-a petrecut in apropierea unei scoli din Galati.

- O eleva de 13 ani a fost trasa de par, doborata la pamant și lovita de doua fete, pe o strada din orașul Galați. Mai multe persoane au filmat incidentul și s-au amuzat, dar nimeni nu a intervenit.Incidentul a avut loc in urma cu cateva zile, pe intuneric, intr-un cartier din orașul Galați, dupa ...

- Amal Hussein, o fetița de doar 7 ani din Yemen a carei fotografie publicata de New York Times a devenit un simbol al lungului conflict ce are loc in țara, a murit, a anunțat ministrul Sanatații din Yemen. Imaginea cu fetița a devenit celebra dupa ce a fost facuta de caștigatorul unui premiu Pulitzer…

- Faptul ca gimnastele au de indurat rele tratamente pentru in ideea de a face performanța a fost dovedit, din pacate, inca o data, dupa ce un antrenor a lovit o gimnasta pentru ca nu i-a ieșit exercițiul.

- Accidentul feroviar de joi din localitatea Valu lui Traian in care un barbat a fost rupt in bucati din cauza impactului devastator a fost filmat de camerele de supraveghere. In imagini se poate vedea cum o femeie a traversat la limita calea ferata, in timp ce barbatul venea dupa aceasta.Trenul mergea…

- Incident grav pe o pista de decolare din Arkansas, SUA. Un barbat a fost ranit dupa ce un elicopter s-a prabușit imediat dupa ce a decolat. Din imagini se vede cum elicopterul incearca sa iși ia zborul, dar din cauza unei rafale de vant, el a ajuns la pamant.

- O femeie din Galați, mama a doua fetițe, este in centrul unui scandal uriaș, dupa ce și-ar fi abandonat fiicele intr-o mizerie de nedescris, totul pentru a-și reface viața alaturi de un barbat.