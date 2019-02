Stiri pe aceeasi tema

- Unui tanar din Stavropol, Federatia Rusa, i-a venit ideea de a face o masina cu totul ciudata si pentru asta i-au trebuit doar cateva ore. Creatia sa a devenit virala pe internet dupa ce un alt sofer l-a filmat in trafic.

- Incidentul s-a petrecut in orașul Novorossiysk, Rusia, in zona de restaurante a unui mall. Fata a fost evacuata de doi barbați pentru ca ar fi "ocupat spațiul fara sa consume". Intervenția violenta a celor a paznicilor a fost filmata.

- Biologii si psihologii evolutionisti care studiaza startegiile de imperechere ale oamenilor au ajuns la concluzia ca femeile de pretutindeni impartasesc aceleasi convingeri cu privire la calitatile pe care le doresc de la barbatii lor. Allan si Barbara Pease au dezbatut acest subiect intr-o carte.

- Cand iubirea e mare, nici macar intenția criminala nu o poate opri. Dupa ce a fost injunghiat de nu mai puțin de 13 ori de iubita, un tanar din Rusia a cerut-o in casatorie, chiar in sala de judecata.

- Jason Francis, un fost fotbalist in varsta de 29 de ani, a murit inainte de Craciun, dupa ce a fost lovit de o masina in apropierea casei in care locuia impreuna cu iubita sa, Alice Robinson, in orasul...

- Paul Diaconescu este unul dintre cei mai draguți tineri actori din Romania, este un romantic incurabil, dar cu toate acestea, nu-și gasește jumatatea. E singur de Sarbatori, insa nu și-a pierdut speranța ca se va gasi, la un moment dat, femeia potrivita pentru el. Paul Diaconescu va trece in noul…

- Abigail Finney dormea in patul iubitului sau cu care era impreuna de cateva saptamani, conform BuzzFeedNews. Camerele lor de camin erau pe același hol, la campusul Universitații din Indiana. „Era una...