Au ars de vii într-un autobuz Conform primelor constatari, incendiul a fost provocat de o defectiune electrica survenita in partea din spate a autobuzului. Acesta se pregatea sa iasa din autogara Fiori, in districtul San Martin de Porres, la nord de Lima, avand ca destinatie orasul Chiclayo, in nordul Peru. "Incendiul a provocat moartea a cel putin douazeci de persoane", a declarat un responsabil al pompierilor, Lewis Mejia. Majoritatea dintre victime au murit prin asfixiere dupa ce au fost blocate la etajul vehiculului, au precizat pompierii. Autoritatile nu au indicat numarul total al pasagerilor din autobuz care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

