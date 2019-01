Stiri pe aceeasi tema

- Primele doua sedinte de tranzactionare din 2019 nu au adus miscari spectaculoase pe piata valutara, evolutia perechii euro/leu fiind una calma, in timp ce „taxa pe lacomie” a continuat sa produca efecte, prin scaderea indicilor ROBOR. Deschiderea de joi a pietei valutare a gasit euro pe crestere, cu…

- Trump, care a publicat in mod repetat mesaje pe Twitter in care a laudat cresterea actiunilor, a spus ca Rezerva Federala (Fed) ar trebui sa contribuie la stabilitatea pietelor. ”Am avut o mica defectiune pe piata de capital, luna trecuta. Si se va rezolva dupa ce vor fi solutionate problemele comerciale…

- Ponderea dolarului american in rezervele valutare inregistrate la Fondul Monetar International a coborat in trimestrul al treilea la cel mai scazut nivel din ultimii cinci ani, in timp ce ponderea monedei euro in aceleasi rezerve a atins cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, arata datele publicate…

- Un studiu ce urmeaza a fi publicat in curand arata ca aproximativ 22% din stocul de locuinte urbane din China nu sunt ocupate, ceea ce inseamna peste 50 de milioane de locuinte, potrivit profesorului Gan Li, care a coordonat acest studiu derulat la nivel national, informeaza Bloomberg, transmite AGERPRES…

- Pretul aurului a crescut luni cu aproape un procent, pana la cel mai ridicat nivel din ultimele 12 saptamani, dupa ce pietele bursiere din Asia au scazut iar investitorii se confrunta cu impactul tensiunilor comerciale dintre SUA si China precum si cu majorarea dobanzilor in SUA, transmite Reuters.…

- Nemții de la Daimler vor sa conteste supremația Didi Chuxing (echivalentul Uber in China) pe cea mai mare piața auto din lume, prin oferirea unor servicii variate de mobilitate alaturi de grupul Geely. Surse citate de Bloomberg susțin ca Daimler și Geely poarta discuții pentru inființarea unui joint…

