- Ți-ai pregatit bagheta? Primul trailer pentru urmatorul capitol din seria Fantastic Beasts a aparut ieri iar internetul a luat-o razna. Animale Fantastice: Crimele lui Grindelwald este al doilea film din serie și va aparea in Romania in data de 16 noiembrie anul acesta. Fanii lumii lui Harry Potter…

- Ne-am tot intrebat ce inseamna toate tatuajele lui Justin Bieber. Baiatul asta chiar are o problema și nu se poate opri din a-și face tatuaje mega cool așa ca am zis sa-i aflam secretele. Crucea de pe ochi In 2016 Justin Bieber și-a tatuat o cruce chiar sub ochiul stang. Intrebat ce inseamna acest tatuaj,...…

- Acum aproape trei luni, pe 12 decembrie 2017, Alina Ciucu isi pierdea viata pe peronul statiei de metrou Dristor, dupa ce era impinsa in fata unei garnituri de Magdalena Serban, o femeie retinuta initial pentru 30 de zile, dar aflata si astazi in detentie. Familia adoptiva a fetei de 25 de ani ii face…

- Daca la noi a venit deja primavara și e super frumos afara, in Philadephia lucrurile stau complet diferit. Echipa de baschet feminin a Universitații Northeastern a ramas inzapezita, dar fetele nu s-au lasat induplecate de vremea rea. In drumul lor catre turneul impotriva echipei din Delaware, fetele…

- Platforma YouTube se bucura in Romania de o popularitate foarte crescuta, mai ales in randul nativilor digitali. Astfel, Zelist Monitor a realizat un raport cu privire la trendurile din acest mediu si evidentiaza ca vloggerii si cantaretii se bucura de un succes sporit, avand zeci de milioane de vizualizari.

- Atat Jay-Z cat și Beyonce iubesc sa-și țina fanii in suspans pe rețelele de socializare. Dupa ani de speculații cum ca cei doi ar pregati un turneu impreuna, șansele fac ca visul milioanelor de fani sa se indeplineasca. Beyonce a adaugat un eveniment pe Facebook cu titlul “Beyonce & Jay-Z- On the tour…

- p { margin-bottom: 0.1in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 10); line-height: 120%; text-align: left; }p.western { font-family: "Calibri", serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Calibri"; font-size: 11pt; }p.ctl { font-size: 11pt; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); } Trustul de presa…

- Primavara aduce nume noi pe lista de speakeri la TEDxEroilor Mind The Gap. Evenimentul va avea loc intre 4 și 6 mai in Cluj Napoca, la Casa de Cultura a Studenților și va reprezenta cel mai complex eveniment de tipul TEDx din Romania. Tema abordata de organizatori, ”Mind the gap” este o invitație la…

- Giani a facut valuri marti seara, in primul episod Las Fierbinti din sezonul 13, cand a aparut la volanul unui autoturism, desi nu are permis de conducere. Cu muzica data tare, Giani le-a povestit prietenilor lui ca masina a gasit-o: ”Cand e sa fie, este! Ma duceam la Dridu si pe drum au aparut trei…

- Un carnețel ce aparține lui Drake a fost vandut pentru suma grandioasa de 54.000 de dolari. Carnețelul conținea versuri ale unor piese pe care Drake le-a scris la inceputurile carierei sale. Piesele sunt semnate cu adevaratul nume a lui Drake, Aubrey Graham, iar printre ele se afla și un omagiu adus…

- Ed Sheeran a declarat ca și-ar dori mult sa compuna piesa cu care Marea Britanie sa participe la Eurovision, insa nu vrea sa o și interpreteze. Superstarul a scris in ultimii ani mai multe piese ce au devenit hit-uri și iubește sa-și susțina prietenii artiști. “Mi-ar placea foarte mult sa scriu piesa…

- Ediția cu numarul 56 a saptamanalului de analiza și informație premium PRESSALERT a fost tiparita, iar cele 10.000 de exemplare au ajuns in primele locații din Timișoara și din județul Timiș. In aceasta saptamana puteți citi, printre altele, un reportaj emoționant despre copiii din Timișoara ai caror…

- Nu știm daca pe Zayn Malik l-a lovit melancolia sau doar iubește sa se joace cu ritmurile in postarile de pe Instagram, dar cert e ca ne pregatește ceva. Cantarețul a postat in mod repetat bucați de piese ce suna melancolic, iar daca acele fragmente vor deveni o piesa, cu siguranța noul hit ne va...…

- Christina Aguilera le-a testat imaginația fanilor postand o serie de fotografii incendiare pe contul sau de Instagram. In cele trei fotografii in alb și negru artista pare ca se distreaza de minune in apa plina cu spuma. Cantareața in varsta de 37 de ani arata incredibil și are de ce sa fie mandra,…

- Bulgaria este singura tara - membra a Uniunii Europene a si a NATO, dintre cele sapte reprezentante ale Europei Centrale si de Est, in care populatia este impartita aproape in mod egal cu privire la aceeptarea democratie liberale si regimul autocratic, potrivit Rador, care citeaza Dnevnik si Kapital…

- Cel mai mare trandafir din Moldova poate fi admirat in parcul "Valea Trandafirilor" din Capitala. Floarea uriasa are doi metri inaltime si a atras privirile tuturor oamenilor care, de Ziua Indragostitilor, au iesit la plimbare. "Am venit cu dorinta de aduce cit mai multa dragoste vizitatorilor parcului…

- Un barbat belgian a avut parte de o surpriza imensa atunci cand și-a verificat contul bancar: era mai bogat cu 2000 de miliarde e euro. uc Mahieux a fost șocat cand a vazut ca in contul sau bancar au intrat 2000 de miliarde de euro, devenind astfel de 4 ori mai bogat decat propria țara. Barbatul...…

- Artista nominalizata la Brit Awards si unul dintre cei mai cunoscuti producatori de muzica electronica fac echipa pentru noutatea momentului, “FRIENDS“. Pare a fi una dintre cele mai asteptate aparitii pentru inceputul de an 2018, avand ingredientele unui smash hit: Solista Anne-Marie in productia incredibila…

- La finalul meciului cu FC Voluntari, din etapa a XXIII-a a Ligii I de fotbal, a aparut o problema. Tinand cont de evolutia foarte buna a intregii echipe, cum ii va face loc antrenorul Flavius Stoican in disputa cu FC Botosani, din etapa urmatoare, unui jucator de baza, Cosmin Frasinescu, stoperul…

- Daca iți faci planuri pentru weekend, dar inca nu știi ce sa faci, te anunțam ca doua super filme au premiera saptamana aceasta in cinematografe. Call Me by Your Name – premiera 9 februarie Elio, un adolescent din anii ’80, planuiește sa-și petreaca vara, ca de obicei, in vila superba a parinților sai,…

- Un barbat in varsta de 28 de ani și fiul acestuia in varsta de 3 ani au fost internați de urgența in spital dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Cazul a avut loc in ieri in localitatea Pohrebea, raionul Dubasari.

- Organizatorii Neversea au lansat in aplauzele celor care au participat anul trecut la festival, aftermovie-ul oficial al festivalului. S-a intamplat totul la evenimentul la care a fost anunțata și data la care Neversea 2018 are loc. Cel mai mare festival de la malul mariise va desfașura in perioada…

- Daca in prima jumatate a anului 2017 peste 185 milioane de persoane foloseau zilnic Facebook in America de Nord, la finalul anului 2017 numarul scadea catre 184 milioane de utlizatori. Ritmul de utilizare a rețelei sociale Facebook a avut aceleași cifre pe grafic in ultimii ani, insa odata cu creșterea…

- Anchetatorii cred ca pe piața a aparut o noua categorie de droguri, mult mai periculoase. Alarmați de numarul din ce in ce mai mare al consumatorilor, specialiștii antidrog fac tot mai des consiliere in ...

- Kim Kardashian West este unul dintre cele mai urmarite vedete ale internetului, iar Kanye West a profitat de asta. Rapper-ul a transformat un look celebru al lui Kim in ținuta adoptata de propria lui armata de femei de succes ale Hollywood-ului. Practic și-a creat o armata imbracata exact ca și iubita…

- Pentru prima oara in cariera sa, Simona Halep s-a calificat in finala Australian Open. In penultima runda a competiției de la Melbourne, la capatul unui meci dramatic, romanca a invins-o pe nemtoaica Angelique Kerber (16 WTA), scor 6-3, 4-6, 9-7. Lider in ierarhia mondiala, Simona Halep o va avea ca…

- Fata Catincai Roman stie sa atraga atentia! Invitata intr-un platou de televiziune, ea a avut aparitie incendiara dupa ce si-a schimbat radical look-ul. Tanara vedeta a ales un outfit cu sutienul la vedere, iar Mihai Morar i-a cerut explicatii pentru fiecare articol vestimentar pe care il purta.

- Fostul selectioner Anghel Iordanescu nu crede ca Ionut Lupescu, pe care l-a avut elev la echipa nationala, va candida la presedintia FRF, evitand sa spuna daca s-ar bucura in cazul in care acesta ar ajunge sa conduca federatia. “M-as bucura ca Ionut Lupescu sa candideze la presedintia FRF, dar in…

- Paul Klein, solistul trupei LANY, parea ca știe inca de la inceputul relației cu Dua Lipa ca lucrurile nu vor merge intre ei. Se simte din versurile piesei ”Super Far”, lansata de trupa la puțin timp dupa ce Paul Klein și Dua Lipa și-au oficializat relația. Și daca tot a fost vorba de dragoste, asta…

- Ce se aude la Virgin Radio Romania? “Este sunetul unei caști audio care cade pe birou” a raspuns Laura Lamba din Constanța intr-o zi de vineri norocoasa, in care a reușit sa prinda linie și sa intre in direct la Virgin Tonic cu Bogdan, Shurubel și Ionuț. Ni s-a facut pielea de gaina in momentul... View…

- Anamaria Prodan a inceput anul 2018 in forta! Atat in viata privata, cat si in cea profesionala. Fericita pana peste cap de reusita ei, vedeta a impartasit cu prietenii virtuali motivul bucuriei sale. Unul dintre internauti a felicitat-o si i-a spus ca este "Numarul 1".

- Daca iți faci planuri pentru weekend, dar inca nu știi ce sa alegi, te anunțam ca in aceasta saptamana mai multe filme noi intra in cinematografe.. Gerard Butler, Jordan Bridges, Evan Jones și 50 Cent fac planul jafului suprem. Toata povestea “Den of Thieves” porneste de la ideea scoaterii din circulatie…

- Poliția din Los Angeles a anunțat ca il cerceteaza pe Steven Seagal pentru un presupus viol. N-ar fi pentru prima oara, avand in vedere ca actorul s-a lovit de un val de astfel de acuzații in ultimele luni. Potrivit unui raport al poliției citat de CBS, ar fi vorba acum despre un incident care s-ar...…

- Majoritatea tinerilor asteapta cu nerabdare sa faca 18 ani (sau 16 in anumite parti ale lumii) pentru a putea circula in mod legal pe strazi, in fata unui volan. Permisul de conducere este un document aproape la fel de important ca si cartea de identitate si de-a lungul timpului a fost supus unui numar…

- Dupa ce compania H&M a gafat monumental, promovand un hanorac cu mesajul “Coolest monkey in the jungle” (“Cea mai cool maimuța din jungla”), articolul de imbracaminte fiind purtat de un copil de culoare, și a creat un scandal de proporții, se zvonește ca rapperul P.Diddy (Puff Daddy, Sean Combs, nici…

- Iata ce spun astrele pentru fiecare zodie in parte: BERBEC. Ești pe picior de plecare. Primești o oferta de munca, ceva de lucru sau iți vei face o prelungire de vacanța TAUR. Saptamana cu multe schimbari majore in viața. Bcurați-va ca dupa Boboteaza s-au schimbat apele. Se schimba…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, in sedinta CSM, ca in 2017 a aparut ‘asa un entuziasm’ de a discuta in spatiul public ce se intampla in sistemul de justitie, el afirmand ca acest lucru nu este de mirare, avand in vedere ca sunt persoane condamnate, judecate sau urmarite penal chiar in…

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste din Romania, de aceea, fanii ei, in numar foarte mare, o apreciaza si ii transmis multe cuvinte de lauda pe retelele de socializare. Iar sotia lui Maruta le si raspunde. Cantareata le-a pregatit fanilor o surpriza, odata cu trecerea in anul 2018. Vedeta…

- Prea multe mesaje cu LMA pe WhatsApp au facut sa pice din nou aplicația. Daca incerci sa trimiți mesajele de Revelion via WhatsApp va trebui sa te orientezi spre clasicul SMS sau o alta modalitate. In jurul orei 21:30, WhatsApp a devenit nefuncțional și in Romania,mai mulți utilizatori ai aplicației…

- Un vas de pescuit disparut dupa tsunamiul care a devastat centrala atomica Fukushima-Daiichi in 2011 a aparut din senin pe o plaja situata la peste 9.000 de kilometri departare. Nava a fost gasita intr-o stare avansata de degradare, iar singurii „pasageri“ prezenti la bord erau o multime de crustacee…

- Pe parcursul acestui an, numarul oamenilor de pe planeta noastra a crescut cu 83 de milioane. Asta inseamna cam cat populatia Germaniei. La 1 ianuarie 2018, populatia mondiala va ajunge la aproape 7,6 miliarde de oameni, dupa cum au anuntat reprezentantii German Foundation for World Population (DSW)…

- “Wicked Streets” este un single al multi-instrumentalistului J.Bernardt. Artistul a declarat ca este prima piesa scrisa de pe albumul sau și ca a fost inspirat cand a vazut-o pe iubita sa cand ieșea din duș, ea fredonand un cantec. “ este o piesa de stare in care iți pierzi principiile și moralitațile,…

- In dimineața asta am avut parte de o super surpriza din partea INNEI. Ea a dat buzna peste noi in studioul Virgin Tonic, cantand piesa care da titlul noului sau album, ”Nirvana”! INNA a fentat paza și a intrat cu toata gașca pentru un moment ”boom”. Bogdan, Ionuț și Shurubel erau in mijlocul unei discuții…

- Dupa ce bomba ca manelistul Florin Salam si iubita sa, Roxana Dobre, s-au despartit, totusi, cantaretul ar mai astepta o speranta de care sa se agate, pentru a se impaca. Nu doar ca Roxana Dobre l-a golit de jumatate de milion de euro, dar a plecat val-vartej, fara a privi inapoi! Insa, pe retelele…

- Dupa o prima parte a sezonului deloc incantatoare, Roberto Ayza isi incarca bateriile in tara natala. Departe de frigul si gerul din tara, Ayza se bucura din plin de soarele din Brazilia. Acesta a plecat in vacanta alaturi de sotie, fosta voleibalista Gabriela Ayza, dar si cei doi copii ai cuplului.…

- Dave Mateo și Wyatt Bray, rockstarurile fenomenului de Kendama au venit in dimineața asta in Virgin Tonic ca sa ne invețe cateva dintre schemele cu care au cucerit lumea. Tot de la ei am aflat ca nu trebuie sa fii puști ca sa te distrezi cu jucaria asta. Wyatt Bray are 22 de ani și a... View Article