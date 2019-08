Au anuntat ca va avea doua etaje, iar acum s-au razgandit: Blocul ridicat pe locul fabricii de biscuiti Eugenia din Constanta, supraetajat

Stiri pe aceeasi tema

- GEC International Spedition SRL intentioneaza sa modifice imobilul de 7 etaje ridicat in Mamaia Mamaia Nord, strada D8, lot 1 1 1 si 1 1 2 1, zona Taberei de Copii. Ulterior, autoritatea competenta pentru protectia mediului Constanta a anuntat publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare:…

- Firma Ambasador Mamaia SRL, controlata de Butnaru Mariea si Butnaru Daniela, va supraetaja imobilul pe care il detine in statiunea Mamaia. Societatea a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta emiterea acordului de mediu pentru proiectul: "Transformare parter existent in alimentatie…

- Fapaco SRL intentioneaza sa modifice imobilul de trei etaje ridicat in statiunea Olimp. In acest sens, societatea a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta acord de mediu pentru proiectul "Modificare de proiect in curs de executie prin supraetajare cu 20 din suprafata desfasurata…

- SC Migos SRL a anuntat ca va supraetaja imobilul de sase etaje ridicat in municipiul Constanta, strada Madrid DE599 nr. 54. Firma a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta emiterea acordului de mediu pentru proiectul: "Supraetajare cu un etaj in limita a 20 din suprafata construita…

- Noir Residence Development SRL a solicitat de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta emiterea acordului de mediu pentru proiectul care prevede supraetajare cu un nivel a unui imobil P 4 etaje. Mai exact, este vorba despre proiectul "Supraetajare cu un nivel, modificari la nivelul fatadelor,…

- Triumph Comtur SRL, controlata de Aurel si Florin Butnaru, modifica imobilul ridicat in statiunea Mamaia, in zona hotelului Aurora. Pe data de 22 iulie, Primaria Constanta a emis certificatul urbanism nr. 2597, care consta in "Modificare AC nr. 1579 30.09.2014 laquo;Construire imobil P 1e cu functiunea…

- Blue Bike Gate One SRL, controlata de Viorica Petre, Octavian Caraivan si Stere Iorgoveanu, va investi intr un imobil de doua etaje, pe care il va ridica in municipiul Constanta, strada Theodor Burada. Pe data de 13 iunie, Primaria Constanta a emis autorizatia de construire nr. 930, care presupune urmatoarele:…

- SC Neo Mamaia SRL a solicitat si a obtinut pe data de 29 mai, de la Primaria Constanta, doua acte de urbanism care vizeaza un bloc de 5 etaje, ridicat pe aleea Lamia din statiunea Mamaia, bloc pe care firma doreste sa l supraetajeze si sa l modifice. Este vorba despre certificatul de urbanism nr. 1853…