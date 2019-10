ATV răsturnat la Constanţa. Două persoane rănite Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, un barbat de 31 de ani, care nu avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și in timp ce se afla sub influența bauturilor alcoolice, a condus un ATV neinmatriculat pe DJ 228, dinspre Nazarcea catre Poarta Alba, scrie Mediafax. Din cauza neatenției, acesta a pierdut controlul direcției, a lovit un copac, dupa care s-a rasturnat. In urma accidentului a rezultat ranirea șoferului și a unui barbat de 34 de ani, aflat sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii șoferului cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

