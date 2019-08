Atunci și acum. Cum arată site-urile instituțiilor de stat în 2019 față de 2009 In secolul in care statele dezvoltate marșeaza tot mai mult pe digitalizare, mai multe instituții din Romania au site-uri identice cu cele din urma cu 10 ani, iar altele arata chiar ca in anii ’90, cu mult text și un design invechit. Puține și-au imbunatațit site-ul in ultimii ani și doar cateva au in plan acest lucru pentru perioada urmatoare. Pornind de la celebra provocare online ”#10YearsChallenge”, Libertatea va prezinta site-urile unui numar de 15 instituții și companii de stat. Printre acestea sunt site-uri ale unor instituții accesate foarte des, precum cele ale Fiscului, Direcției Pașapoarte,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

